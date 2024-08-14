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Копиевский рассудит матч Карпаты - Динамо и другие назначения 3-го тура УПЛ
Судейские назначения на ближайший тур УПЛ
Фото: УАФ
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 3-го тура Украинской Премьер-Лиги 2024/2025.
3-й тур
16 августа (пятница)
"Черноморец" - "Колос" 15:30. Арбитр - Заброда К.В. (Сумы), Арбитр VAR - Афанасьев А.А. (Харьков),
"Ворскла" - "Оболонь" 18:00. Арбитр - Задиран С.С. (Киевская обл.), Арбитр VAR - Козыряцкий М.С. (Запорожье),
17 августа (суббота)
"Заря" - "Александрия" 13:00. Арбитр - Новохатний В.В. (Черкассы), Арбитр VAR - Блавацкий Р.А. (Львов),
"Полесье" - "Ингулец" 15:30. Арбитр - Каленов А.О. (Хмельницкий), Арбитр VAR - Омельченко А.В. (Славянск),
"Карпаты" - "Динамо" 18:00. Арбитр - Копиевский В.В. (Кропивницкий), Арбитр VAR - Пасхал И.Ю. (Херсон),
18 августа (воскресенье)
"Верес" - "Кривбасс" 13:00. Арбитр - Балакин М.А. (Киевская обл.), Арбитр VAR - Шандор А.А. (Львов),
"ЛНЗ" - "Рух" 15:30. Арбитр - Шурман Д.Л. (Киевская обл.), Арбитр VAR - Деревинский А.А. (Хмельницкий),
"Левый Берег" - "Шахтер" 18:00. Арбитр - Панчишин Д.И. (Харьков), Арбитр VAR - Коваленко А.А. (Полтава).
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