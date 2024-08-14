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Копиевский рассудит матч Карпаты - Динамо и другие назначения 3-го тура УПЛ

Премьер-лига

Судейские назначения на ближайший тур УПЛ

Копиевский рассудит матч Карпаты - Динамо и другие назначения 3-го тура УПЛ

Фото: УАФ

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Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 3-го тура Украинской Премьер-Лиги 2024/2025.

3-й тур

16 августа (пятница)

"Черноморец" - "Колос" 15:30. Арбитр - Заброда К.В. (Сумы), Арбитр VAR - Афанасьев А.А. (Харьков),

"Ворскла" - "Оболонь" 18:00. Арбитр - Задиран С.С. (Киевская обл.), Арбитр VAR - Козыряцкий М.С. (Запорожье),

17 августа (суббота)

"Заря" - "Александрия" 13:00. Арбитр - Новохатний В.В. (Черкассы), Арбитр VAR - Блавацкий Р.А. (Львов),

"Полесье" - "Ингулец" 15:30. Арбитр - Каленов А.О. (Хмельницкий), Арбитр VAR - Омельченко А.В. (Славянск),

"Карпаты" - "Динамо" 18:00. Арбитр - Копиевский В.В. (Кропивницкий), Арбитр VAR - Пасхал И.Ю. (Херсон),

18 августа (воскресенье)

"Верес" - "Кривбасс" 13:00. Арбитр - Балакин М.А. (Киевская обл.), Арбитр VAR - Шандор А.А. (Львов),

"ЛНЗ" - "Рух" 15:30. Арбитр - Шурман Д.Л. (Киевская обл.), Арбитр VAR - Деревинский А.А. (Хмельницкий),

"Левый Берег" - "Шахтер" 18:00. Арбитр - Панчишин Д.И. (Харьков), Арбитр VAR - Коваленко А.А. (Полтава).

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы) Левый берег (Киев) Карпаты (Львов)
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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