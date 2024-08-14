Чоботенко: Один эксперт говорил, что, обыграв Шахтер, мы отдадим две игры

Защитник "Полесья" Сергей Чоботенко рассказал о победе над "Шахтером" (1:0) в рамках 2-го тура УПЛ.

- Победу над "Шахтером" можно назвать ответом всем хейтерам "Полесья" после вылета от "Олимпии"?

- Мы были расстроены, но не подавлены этим результатом. Во втором матче мы сделали шаг вперед по сравнению с первой игрой. К "Шахтеру" подошли в хорошем психологическом плане.

- Но, согласитесь, много неприятных слов в сторону команды пришлось услышать...

- Это является частью нашей профессии. Лично я нормально к этому отношусь. Люди имеют право на эмоции, но конструктивной критики тоже хватало.

Нас также хейтили, когда мы обыграли "Шахтер" в последнем туре. Один из экспертов рассказывал, что мы потом две игры отдадим. Одну уже не отдали.

- "Полесье" стало злым гением для "Шахтера" - ноль побед в трех встречах. В чем феномен?

- Сложно ответить. Неудобный мы для них оппонент.

- Вы провели несколько лет в структуре "Шахтера". Матч носил принципиальный характер?

- Никакой принципиальности. Я не так много времени провел в Шахтере.

- Хотя вы многих ребят знаете по выступлениям в "Шахтере" и "Мариуполе".

- Это не тот случай, о котором вы говорите.

- Мы увидели "Полесье", которое агрессивно действует против "Шахтера" на половине соперника. Это было требование тренерского штаба?

- Да. В первом тайме мы справились с этой задачей, а на второй нас не хватило. "Шахтер" поднял обороты, поэтому мы пытались удержать тот результат.

- Можно отмечать работу обороны "Полесья" в целом: как работала защита, сейвы Волынца, который на памятник при своей жизни наиграл.

- Пока ямку под памятник выкопали для Жени, а дальше посмотрим, - сказал Чоботенко.