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Чоботенко: Один эксперт говорил, что, обыграв Шахтер, мы отдадим две игры
Одну уже не отдали
Фото: ФК Полісся
Защитник "Полесья" Сергей Чоботенко рассказал о победе над "Шахтером" (1:0) в рамках 2-го тура УПЛ.
- Победу над "Шахтером" можно назвать ответом всем хейтерам "Полесья" после вылета от "Олимпии"?
- Мы были расстроены, но не подавлены этим результатом. Во втором матче мы сделали шаг вперед по сравнению с первой игрой. К "Шахтеру" подошли в хорошем психологическом плане.
- Но, согласитесь, много неприятных слов в сторону команды пришлось услышать...
- Это является частью нашей профессии. Лично я нормально к этому отношусь. Люди имеют право на эмоции, но конструктивной критики тоже хватало.
Нас также хейтили, когда мы обыграли "Шахтер" в последнем туре. Один из экспертов рассказывал, что мы потом две игры отдадим. Одну уже не отдали.
- "Полесье" стало злым гением для "Шахтера" - ноль побед в трех встречах. В чем феномен?
- Сложно ответить. Неудобный мы для них оппонент.
- Вы провели несколько лет в структуре "Шахтера". Матч носил принципиальный характер?
- Никакой принципиальности. Я не так много времени провел в Шахтере.
- Хотя вы многих ребят знаете по выступлениям в "Шахтере" и "Мариуполе".
- Это не тот случай, о котором вы говорите.
- Мы увидели "Полесье", которое агрессивно действует против "Шахтера" на половине соперника. Это было требование тренерского штаба?
- Да. В первом тайме мы справились с этой задачей, а на второй нас не хватило. "Шахтер" поднял обороты, поэтому мы пытались удержать тот результат.
- Можно отмечать работу обороны "Полесья" в целом: как работала защита, сейвы Волынца, который на памятник при своей жизни наиграл.
- Пока ямку под памятник выкопали для Жени, а дальше посмотрим, - сказал Чоботенко.
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