Карпаты – Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

На стадионе "Украина" во Львове сыграют самый ожидаемый матч третьего тура УПЛ. "Карпаты" будут принимать киевское "Динамо".

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Львовяне пока в нынешнем чемпионате не проигрывали. Подопечные Лупашко сыграли вничью с "Вересом", а затем победили "Кривбасс". Заметно, что "львы" прогрессируют от игры к игре. Киевляне в прошлом туре обыграли "Верес", но главное достижение - победа над "Рейнджерс" в квалификации Лиги чемпионов.

Поединок "Карпаты" - "Динамо" состоится в субботу, 17 августа, на стадионе "Украина" во Львове. Стартовый свисток арбитра раздастся в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).