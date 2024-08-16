  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Карпаты – Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карпаты – Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Карпаты - Динамо: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.08.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Карпаты – Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Карпати

Новина українською

На стадионе "Украина" во Львове сыграют самый ожидаемый матч третьего тура УПЛ. "Карпаты" будут принимать киевское "Динамо".

  • Усі найяскравіші події матчу дивіться в режимі Live у Telegram UA-Football

Львовяне пока в нынешнем чемпионате не проигрывали. Подопечные Лупашко сыграли вничью с "Вересом", а затем победили "Кривбасс". Заметно, что "львы" прогрессируют от игры к игре. Киевляне в прошлом туре обыграли "Верес", но главное достижение - победа над "Рейнджерс" в квалификации Лиги чемпионов.

Поединок "Карпаты" - "Динамо" состоится в субботу, 17 августа, на стадионе "Украина" во Львове. Стартовый свисток арбитра раздастся в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

По теме
yellow-arrow
Заря - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Заря - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 17.08.2024
yellow-arrow
В лагерь Черноморца приехал потенциальный новичок из Бразилии
Динамо (Киев) Где смотреть футбол Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости