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Матч 4-го тура УПЛ Динамо - Ворскла перенесен
Поединок планируют провести в сентябре
Фото: УПЛ
Матч 4-го тура чемпионата Украины-2024/25 "Динамо" - "Ворскла", который должен был состояться 24 августа, перенесен. Эта информация появилась на официальном сайте УПЛ.
Поединок запланировано провести в сентябре - 18/25.09.2024.
Вероятно, это связано с участием "Динамо" в плей-офф раунде квалификации Лиги чемпионов, где "бело-синие" сыграют с "Зальцбургом". Первая игра состоится 21 августа в Люблине, а ответный поединок - 27-го августа в Австрии.
Победитель этого противостояний пройдет в групповой этап Лиги чемпионов.
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