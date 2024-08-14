  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Матч 4-го тура УПЛ Динамо - Ворскла перенесен
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матч 4-го тура УПЛ Динамо - Ворскла перенесен

Премьер-лига

Поединок планируют провести в сентябре

Матч 4-го тура УПЛ Динамо - Ворскла перенесен

Фото: УПЛ

Новина українською

Матч 4-го тура чемпионата Украины-2024/25 "Динамо" - "Ворскла", который должен был состояться 24 августа, перенесен. Эта информация появилась на официальном сайте УПЛ.

Поединок запланировано провести в сентябре - 18/25.09.2024.

Вероятно, это связано с участием "Динамо" в плей-офф раунде квалификации Лиги чемпионов, где "бело-синие" сыграют с "Зальцбургом". Первая игра состоится 21 августа в Люблине, а ответный поединок - 27-го августа в Австрии.

Победитель этого противостояний пройдет в групповой этап Лиги чемпионов.

Читайте такжеЭкс-арбитр ФИФА – о матче Динамо: Если быть объективным, удаление игрока Рейнджерс – ошибочное. Это обычное игровое столкновение
По теме
yellow-arrow
Чоботенко: Один эксперт говорил, что, обыграв Шахтер, мы отдадим две игры
yellow-arrow
Копиевский рассудит матч Карпаты - Динамо и другие назначения 3-го тура УПЛ
yellow-arrow
УПЛ назвала лучших игрока и тренера 2-го тура, а также определила символическую сборную
Ворскла (Полтава) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости