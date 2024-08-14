Матч 4-го тура УПЛ Динамо - Ворскла перенесен

Матч 4-го тура чемпионата Украины-2024/25 "Динамо" - "Ворскла", который должен был состояться 24 августа, перенесен. Эта информация появилась на официальном сайте УПЛ.

Поединок запланировано провести в сентябре - 18/25.09.2024.

Вероятно, это связано с участием "Динамо" в плей-офф раунде квалификации Лиги чемпионов, где "бело-синие" сыграют с "Зальцбургом". Первая игра состоится 21 августа в Люблине, а ответный поединок - 27-го августа в Австрии.

Победитель этого противостояний пройдет в групповой этап Лиги чемпионов.