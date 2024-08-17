Левый Берег - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

С двух поражений дебютировали киевляне в элитном дивизионе. В прошлом туре подопечные Первака провалили второй тайм и заслуженно уступили "Ворскле". "Шахтер" минимально уступил "Полесью". Для "горняков" житомирский коллектив очень неудобный соперник.

Всі найяскравіші події матчу дивіться в режимі Live у Telegram UA-Football



Отметим, что игра пройдет на "Арене Левый Берег", которая в нынешнем сезоне является домашней для обоих клубов. Киевлянам не позавидуешь, ведь "горняки" выйдут на игру с желанием реабилитироваться за поражение в прошлом туре.

Матч третьего тура УПЛ "Левый Берег" – "Шахтер" состоится в воскресенье, восемнадцатого августа, в 18:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит телеканал УПЛ ТВ, доступный у многих провайдеров (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).