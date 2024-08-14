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ЛНЗ рассматривает вариант замены газона на домашнем стадионе

Премьер-лига
Обновлено

Очень много нареканий

ЛНЗ рассматривает вариант замены газона на домашнем стадионе

фото из свободных источников

Новина українською

Руководство ЛНЗ рассматривает вариант замены газона на своем домашнем стадионе "Черкассы Арена", сообщает ТаТоТаке.

Все дело в том, что черкащане уже провели два домашних матча в УПЛ на родном стадионе, и после обоих поединков возникали нарекания на газон, причем не только со стороны гостей, но и со стороны игроков и тренерского штаба ЛНЗ.

Если руководство клуба примет такое решение, то газон планируют заменить до начала поздней осени/зимы.

Напомним, что в 1-м туре УПЛ ЛНЗ обыграл 1:0 "Левый Берег", а во втором проиграл "Александрии" 0:2.

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ЛНЗ (Черкассы)
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1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
14.08.2024 в 20:51
...для 1 ліги й такий підійде....
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Комментарии 2
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Просто Квашин (Харків)
14.08.2024 в 20:51
...для 1 ліги й такий підійде....
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0
1
kazbet (Черкассы)
14.08.2024 в 21:12
твої там на довго . і газон через раз
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