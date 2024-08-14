ЛНЗ рассматривает вариант замены газона на домашнем стадионе

Руководство ЛНЗ рассматривает вариант замены газона на своем домашнем стадионе "Черкассы Арена", сообщает ТаТоТаке.

Все дело в том, что черкащане уже провели два домашних матча в УПЛ на родном стадионе, и после обоих поединков возникали нарекания на газон, причем не только со стороны гостей, но и со стороны игроков и тренерского штаба ЛНЗ.

Если руководство клуба примет такое решение, то газон планируют заменить до начала поздней осени/зимы.

Напомним, что в 1-м туре УПЛ ЛНЗ обыграл 1:0 "Левый Берег", а во втором проиграл "Александрии" 0:2.