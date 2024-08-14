Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛНЗ рассматривает вариант замены газона на домашнем стадионе
Очень много нареканий
фото из свободных источников
Руководство
Все дело в том, что черкащане уже провели два домашних матча в УПЛ на родном стадионе, и после обоих поединков возникали нарекания на газон, причем не только со стороны гостей, но и со стороны игроков и тренерского штаба ЛНЗ.
Если руководство клуба примет такое решение, то газон планируют заменить до начала поздней осени/зимы.
Напомним, что в 1-м туре УПЛ ЛНЗ обыграл 1:0 "Левый Берег", а во втором проиграл "Александрии" 0:2.
Популярное сейчас
- УЕФА утвердил даты и время начала матчей Динамо с Зальцбургом
- Не Уильямс и не Коман. Барселона усилится 35-летним вингером сборной Хорватии
- Моуринью: Фенербахче никогда не выиграет Лигу чемпионов. Лига Европы больше адаптирована к нашему уровню
- Вернидуб: По сравнению с прошлыми годами у Карпат ничего не изменилось. Тянут время, встают, снова тянут время
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Экс-арбитр ФИФА – о матче Динамо: Если быть объективным, удаление игрока Рейнджерс – ошибочное. Это обычное игровое столкновение
Комментарии 2