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Танковский не нужен Полесью. Он хочет попробовать себя за рубежом

Премьер-лига
Обновлено

Говорят об интересе к хавбеку со стороны клуба из Израиля

Танковский не нужен Полесью. Он хочет попробовать себя за рубежом

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Полузащитник "Полесья" Вячеслав Танковский подыскивает себе новый клуб.

При этом футболист хочет поиграть за рубежом.

По информации "ТаТоТаке", к полузащитнику проявлял интерес один неназванный клуб из Израиля.

В сезоне-2023/24 Танковский был важной фигурой в составе житомирской команды (27 матчей, 2 гола и 2 результативные передачи), однако не так давно футболист признался, что новый тренер на него не рассчитывает. У футболиста еще год по контракту с житомирским клубом.

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Ранее была информация, что хавбеком интересовались "Карпаты", однако затем отказались от идеи подписания Вячеслава по финансовым соображениям.

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Вячеслав Танковский Полесье (Житомир)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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kukarekin (Одесса)
14.08.2024 в 20:16
А на фронт?
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Комментарии 2
kukarekin (Одесса)
14.08.2024 в 20:16
А на фронт?
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Просто Квашин (Харків)
14.08.2024 в 20:45
на фронт піде пєтушара... будеш кукарікати, коли ворог буде наближатись....
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