Танковский не нужен Полесью. Он хочет попробовать себя за рубежом

Полузащитник " Полесья " Вячеслав Танковский подыскивает себе новый клуб.

При этом футболист хочет поиграть за рубежом.

По информации "ТаТоТаке", к полузащитнику проявлял интерес один неназванный клуб из Израиля.

В сезоне-2023/24 Танковский был важной фигурой в составе житомирской команды (27 матчей, 2 гола и 2 результативные передачи), однако не так давно футболист признался, что новый тренер на него не рассчитывает. У футболиста еще год по контракту с житомирским клубом.

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Ранее была информация, что хавбеком интересовались "Карпаты", однако затем отказались от идеи подписания Вячеслава по финансовым соображениям.