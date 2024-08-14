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Танковский не нужен Полесью. Он хочет попробовать себя за рубежом
Говорят об интересе к хавбеку со стороны клуба из Израиля
Фото: ФК Полісся
Полузащитник "
При этом футболист хочет поиграть за рубежом.
По информации "ТаТоТаке", к полузащитнику проявлял интерес один неназванный клуб из Израиля.
В сезоне-2023/24 Танковский был важной фигурой в составе житомирской команды (27 матчей, 2 гола и 2 результативные передачи), однако не так давно футболист признался, что новый тренер на него не рассчитывает. У футболиста еще год по контракту с житомирским клубом.
Ранее была информация, что хавбеком интересовались "Карпаты", однако затем отказались от идеи подписания Вячеслава по финансовым соображениям.
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