  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер не готов платить за Уэсли сумму, которую хочет Коринтианс
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер не готов платить за Уэсли сумму, которую хочет Коринтианс

Премьер-лига

Шахтер отказался от покупки вингера

Шахтер не готов платить за Уэсли сумму, которую хочет Коринтианс

Фото: IMAGO / Fotoarena

Новина українською

"Шахтер" отказался от покупки левого вингера "Коринтианса" Уэсли.

Как сообщает ТаТоТаке, "горняки" действительно предлагали за 19-летнего игрока 16+4 миллиона, однако Коринтианс" хочет получить значительно более высокую сумму – 25-30 миллионов евро.

Такую сумму сейчас "горняки" сейчас платить не готовы, поэтому и вышли из переговоров.

Ранее была информация, что бразильский клуб также отклонил предложение по Уэсли от "Вест Хэма", который предлагал за игрока 18 млн евро.

В 2024 году Уэсли провел 44 матча на клубном уровне, в которых забил 5 голов и отдал 4 ассиста. Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Чоботенко: Бондарь меня толкнул в спину, я отреагировал, друг другу "нашвыряли" и началась движуха
yellow-arrow
ЛНЗ рассматривает вариант замены газона на домашнем стадионе
yellow-arrow
Суркис: Пусть команда сбросится и даст мне премию за подписание Пихаленка
Шахтер (Донецк) Коринтианс (Сан-Паулу)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости