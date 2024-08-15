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Шахтер не готов платить за Уэсли сумму, которую хочет Коринтианс
Шахтер отказался от покупки вингера
Фото: IMAGO / Fotoarena
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Как сообщает ТаТоТаке, "горняки" действительно предлагали за 19-летнего игрока 16+4 миллиона, однако Коринтианс" хочет получить значительно более высокую сумму – 25-30 миллионов евро.
Такую сумму сейчас "горняки" сейчас платить не готовы, поэтому и вышли из переговоров.
Ранее была информация, что бразильский клуб также отклонил предложение по Уэсли от "Вест Хэма", который предлагал за игрока 18 млн евро.
В 2024 году Уэсли провел 44 матча на клубном уровне, в которых забил 5 голов и отдал 4 ассиста. Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов евро.
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