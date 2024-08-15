Шахтер не готов платить за Уэсли сумму, которую хочет Коринтианс

" Шахтер " отказался от покупки левого вингера "Коринтианса" Уэсли.

Как сообщает ТаТоТаке, "горняки" действительно предлагали за 19-летнего игрока 16+4 миллиона, однако Коринтианс" хочет получить значительно более высокую сумму – 25-30 миллионов евро.

Такую сумму сейчас "горняки" сейчас платить не готовы, поэтому и вышли из переговоров.

Ранее была информация, что бразильский клуб также отклонил предложение по Уэсли от "Вест Хэма", который предлагал за игрока 18 млн евро.

В 2024 году Уэсли провел 44 матча на клубном уровне, в которых забил 5 голов и отдал 4 ассиста. Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов евро.