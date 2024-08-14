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Суркис: Пусть команда сбросится и даст мне премию за подписание Пихаленка
Президент Динамо отшутился от заявления, что должен дать премию тому, кто посоветовал ему подписать Пихаленка
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "
"Это, кажется, Игорь Цыганык писал, что я должен дать премию тому, кто порекомендовал подписать Пихаленка?
Так это мне ее нужно давать, премию. Пусть команда сбросится и мне даст премию. Пихаленок – красавец", – сказал Суркис.
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Напомним, что в матче с "Рейнджерс" 27-летний полузащитник вышел на замену на 75-й минуте, а на 82-й открыл счет в матче.
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