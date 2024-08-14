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Суркис: Пусть команда сбросится и даст мне премию за подписание Пихаленка

Премьер-лига

Президент Динамо отшутился от заявления, что должен дать премию тому, кто посоветовал ему подписать Пихаленка

Суркис: Пусть команда сбросится и даст мне премию за подписание Пихаленка

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис в шутливом тоне прокомментировал игру летнего новичка команды Александра Пихаленка в матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против "Рейнджерс" (2:0).

"Это, кажется, Игорь Цыганык писал, что я должен дать премию тому, кто порекомендовал подписать Пихаленка?

Так это мне ее нужно давать, премию. Пусть команда сбросится и мне даст премию. Пихаленок – красавец", – сказал Суркис.

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Напомним, что в матче с "Рейнджерс" 27-летний полузащитник вышел на замену на 75-й минуте, а на 82-й открыл счет в матче.

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Игорь Суркис Динамо (Киев) Александр Пихаленок
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Источник:
Youtube-канал Ігор Циганик
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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download1 (huyersk)
14.08.2024 в 21:17
І за форварда ще подякувати? Ви ж вийшли чудом з Лучом у групу ЛЧ, заробили грошей 40 лямів, обіцяли форварда , підсиління. Де? Балаболіще
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0
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Комментарии 3
download1 (huyersk)
14.08.2024 в 21:17
І за форварда ще подякувати? Ви ж вийшли чудом з Лучом у групу ЛЧ, заробили грошей 40 лямів, обіцяли форварда , підсиління. Де? Балаболіще
Ответить
0
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
14.08.2024 в 20:47
Ігор Михайлович за словом в карман не полізе....
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0
1
Dr. House (Поділля)
14.08.2024 в 20:20
Дуже шкода, що через травму Піхальонка не було на Євро...Хоча може не через травму?
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1
0

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