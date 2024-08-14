Суркис: Пусть команда сбросится и даст мне премию за подписание Пихаленка

Президент " Динамо " Игорь Суркис в шутливом тоне прокомментировал игру летнего новичка команды Александра Пихаленка в матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против "Рейнджерс" (2:0).

"Это, кажется, Игорь Цыганык писал, что я должен дать премию тому, кто порекомендовал подписать Пихаленка?

Так это мне ее нужно давать, премию. Пусть команда сбросится и мне даст премию. Пихаленок – красавец", – сказал Суркис.