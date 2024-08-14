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Чоботенко: Бондарь меня толкнул в спину, я отреагировал, друг другу "нашвыряли" и началась движуха

Премьер-лига
Обновлено

Эмоции в матче были нешуточные

Чоботенко: Бондарь меня толкнул в спину, я отреагировал, друг другу "нашвыряли" и началась движуха

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Защитник "Полесья" Сергей Чоботенко рассказал о том, из-за чего возникла стычка после матча 2-го тура УПЛ с "Шахтером" (1:0).

– А что стало причиной махача после игры? После игры в эфире вы сказали, что извинились перед Бондарем.

– Валера меня толкнул в спину, я отреагировал, друг другу "нашвыряли" и началась движуха. После игры извинились друг у друга. Очень эмоциональный матч был.

– Победа над "Шахтером" может стать отправной точкой для "Полесья"?

– Хорошо, что начали чемпионат с победы, но в субботу "Полесье" ждет следующая игра (в 15:30 дома с "Ингульцом"). Осечка с "Ингульцом" перечеркнет все старания. Нужно забывать "Шахтер" и готовиться к следующей игре.

– "Ингулец" взял первые очки в чемпионате с "Колосом" – ничья 0:0 на выезде. Легкой прогулки в Житомире не будет?

– Однозначно нет. Я следил за этой командой в Первой лиге. Они там выделялись посреди остальных участников. Очень приличная команда. Это уже не тот "Ингулец", который был два года назад. Команда шагнула назад, чтобы потом сделать два вперед.

– Коллеги рассказывали, что в "Полесье" изменили подход к питанию, игроки начали практиковать медитацию и акцент на дисциплину. Все в команде уже привыкли к новым правилам?

– Насколько я знаю, во многих клубах Европы уделяют этому внимание. Ребята, поигравшие за границей, уже с подобным сталкивались.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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