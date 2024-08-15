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Будковский и Козак получили статус свободных агентов, – инсайдер

Премьер-лига

Это решение было ожидаемым

Будковский и Козак получили статус свободных агентов, – инсайдер

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Корреспондент "Украинского футбола" Дмитрий Венков сообщает, что "Полесье" прекратило сотрудничество с футболистами.

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В воскресенье наставник "волков" Имад Ашур после матча с "Шахтером" заявлял, что игроков отправили в дубль, пока будет решаться их дальнейшая судьба в клубе.

Филипп Будковский присоединился к житомирской команде в январе 2022 года. На его счету 43 матча и 18 голов во всех турнирах. Артем Козак стал игроком дебютанта еврокубков летом 2021-го и провел 66 встреч (19 результативных действий).

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Филипп Будковский Полесье (Житомир) Артем Козак
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Источник:
Dmytro Vienkov
Опубликовал: Александр Симченко
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