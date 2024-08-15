Пономарев: ЛНЗ изменился за это лето и мы ожидаем серьезного матча

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев рассказал о подготовке команды к матчу 3-го тура УПЛ против "ЛНЗ".

"ЛНЗ" это интересный и сложный соперник. Летом черкасцы очень хорошо поработали на трансферном рынке: у них много качественных новых футболистов, в частности легионеров. В предыдущем чемпионате нам было неудобно играть против "ЛНЗ". Сейчас команда демонстрирует другой футбол, но мы ожидаем серьезного матча.

Мы тренируемся в обычном режиме, изменений в нашем цикле нет. Новых потерь нет, а травмированные игроки проходят курс реабилитации. Команда ждет их возвращения, но у нас нет зависимости от конкретных игроков. И предыдущий матч, и предыдущий сезон продемонстрировали, что у нас хватает футболистов, которые могут качественно заменить травмированных игроков. В частности те ребята, которые условно были резервными, сейчас играют в основном составе и достаточно неплохо себя проявляют. Но, конечно, хочется, чтобы все футболисты были здоровыми и находились в обойме команды.

Шанс показать себя имеет каждый воспитанник Академии "Руха" и на тренировках с нами работает много молодежи. И ребята должны быть подготовленными, чтобы выйти в основе или на замену в матче первой команды. Как только мы видим, что есть игроки, которые соответствуют нашим требованиям и готовы выполнять поставленные задачи, тогда их приобщают к тренировочному процессу с основой.

Я считаю, что игроки "Руха" хорошо физически подготовлены. И все же многое зависит и от соперников - насколько оппоненты подготовлены, какое оказывают сопротивление. Сейчас важен результат и для этого нужно, чтобы команда интенсивно играла весь матч и мы стремимся к этому.

Победа на старте сезона очень важна в психологическом плане. Команда уже проанализировала матч с "Оболонью". Можно сказать, что счет 4:0 не отражает того, что происходило на поле. Впереди у нас много работы: мы допускаем много грубых ошибок в очень простых ситуациях. На уровне Премьер-лиги это недопустимо, поэтому следует исправлять эти ошибки", - сказал Пономарев.