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Хавбек покинул Левый Берег - он провел в клубе меньше месяца
Футболист уже нашел себе новую команду
Фото: ФК Лівий берег
Полузащитник "Левого Берега" Андрей Фесенко покинул команду.
Стороны договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию, сообщает клубная пресс-служба. Фесенко присоединился к "аистам" в конце июля этого года и не провел ни одного официального матча.
26-летний футболист продолжит карьеру во Второй лиге. Он перешел в "Скалу 1911". По данным Transfermarkt, контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее он также выступал за ПФК "Звягель".
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Источник:ФК Лівий Берег
Опубликовал: Алина Ерофеева
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