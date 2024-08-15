Хавбек покинул Левый Берег - он провел в клубе меньше месяца

Полузащитник "Левого Берега" Андрей Фесенко покинул команду.

Стороны договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию, сообщает клубная пресс-служба. Фесенко присоединился к "аистам" в конце июля этого года и не провел ни одного официального матча.

26-летний футболист продолжит карьеру во Второй лиге. Он перешел в "Скалу 1911". По данным Transfermarkt, контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее он также выступал за ПФК "Звягель".