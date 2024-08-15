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ЛНЗ планирует усилить состав двумя легионерами - СМИ
Нападающий и опорный полузащитник
Фото: ФК ЛНЗ
"ЛНЗ" планирует подписать двух легионеров, сообщает ТаТоТаке.
Первый потенциальный новичок нигерийский форвард Фрэнсис Момо, который является свободным агентом. Его последним клубом был "Грангоппер" из Швейцарии. В минувшем сезоне он провел 34 матча, забил 5 голов и отдал 2 ассиста.
Также в черкасском клубе ждут опорного полузащитника, фамилия которого не называется. Отмечается, что по типажу он похож на Станислава Лоботку.
Кроме того, "ЛНЗ" может подписать кого-то из украинских футболистов, в частности Владислава Калитвинцева, который весной покинул "Александрию".
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