ЛНЗ планирует усилить состав двумя легионерами - СМИ

"ЛНЗ" планирует подписать двух легионеров, сообщает ТаТоТаке.

Первый потенциальный новичок нигерийский форвард Фрэнсис Момо, который является свободным агентом. Его последним клубом был "Грангоппер" из Швейцарии. В минувшем сезоне он провел 34 матча, забил 5 голов и отдал 2 ассиста.

Также в черкасском клубе ждут опорного полузащитника, фамилия которого не называется. Отмечается, что по типажу он похож на Станислава Лоботку.

Кроме того, "ЛНЗ" может подписать кого-то из украинских футболистов, в частности Владислава Калитвинцева, который весной покинул "Александрию".