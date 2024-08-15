Вакула - о 1:0 с Черноморцем: Всегда приятно побеждать команду, из которой ты ушел

Новичок "Зари", полузащитник Владислав Вакула прокомментировал свой дебют за луганский клуб.

"Спасибо за поздравления. В команде очень хорошо приняли. Большинство ребят я знаю, потому что раньше пересекались в других командах. С адаптацией у меня проблем нет, все прекрасно.

Матч против моего бывшего клуба "Черноморца" (1:0)? Три очка в копилку. Это всегда хорошо. Всегда приятно побеждать команду, из которой ты ушел. Сейчас только положительные эмоции и мы готовимся к следующим играм, чтобы побеждать снова и снова.

Спарринг с "Диназом" (4:2)? Я думаю, тренерский штаб сделал эту игру для того, чтобы ребята, которые играют немного меньше, получили игровую практику и были на уровне в кондициях со всей командой. Я думаю, что эта игра была нужна. В ней мы тоже победили и ее можно записать в хороший актив.

Предстоящая игра с "Александрией"? Это очень хороший соперник и они играют в очень хороший футбол", - сказал Вакула.