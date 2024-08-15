Официально. Лидер Руха перешел в один из самых титулованных клубов Японии

Бразильский полузащитник "Руха" Таллес Бренер перешел на правах аренды в японский клуб "Касима Антлерс".

Как сообщает официальный сайт "желто-черных", арендное соглашение включает опцию выкупа игрока. Ранее была информация, что аренда японцам обойдется в 400 тысяч "в валюте".

Отметим, что "Касима Антлерс" - самый титулованный клуб Японии. Сейчас команда после 26 туров занимает 2-е место в турнирной таблице местного чемпионата.

Напомним, Таллес стал игроком "Руха" летом 2021 года. С тех пор бразилец провел 62 матча за львовский клуб, в которых забил 12 голов и отдал 10 ассистов.