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Официально. Лидер Руха перешел в один из самых титулованных клубов Японии

Премьер-лига

Аренда с опцией выкупа

Официально. Лидер Руха перешел в один из самых титулованных клубов Японии

Фото: ФК Рух

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Бразильский полузащитник "Руха" Таллес Бренер перешел на правах аренды в японский клуб "Касима Антлерс".

Как сообщает официальный сайт "желто-черных", арендное соглашение включает опцию выкупа игрока. Ранее была информация, что аренда японцам обойдется в 400 тысяч "в валюте".

Отметим, что "Касима Антлерс" - самый титулованный клуб Японии. Сейчас команда после 26 туров занимает 2-е место в турнирной таблице местного чемпионата.

Напомним, Таллес стал игроком "Руха" летом 2021 года. С тех пор бразилец провел 62 матча за львовский клуб, в которых забил 12 голов и отдал 10 ассистов.

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Рух (Львов) Таллес Бренер
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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