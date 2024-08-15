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Полесье предлагало 1 миллион евро за Краснопира – Вацко
Форвардом интересовались несколько клубов
Фото: ФК Рух
Форвард олимпийской сборной Украины U-23 Игорь Краснопир имел несколько вариантов трудоустройства еще до его перехода в "Рух".
Как сообщает украинский комментатор и журналист Виктор Вацко, 21-летним игроком интересовались "Ракув", "Карпаты" и "Полесье".
Зимой 2024 года "Ракув" предлагал "Оболони" 600 тысяч евро + 100 тысяч бонусами за Краснопира, но президент "пивоваров" Александр Слободян отказался обсуждать трансфер до конца сезона.
"Карпаты" летом были готовы заплатить киевскому клубу 435 тысяч евро, а "Полесье" неофициально предлагало 1 миллион евро. Однако на тот момент "Рух" уже договорился о трансфере Краснопира, и поэтому Слободян не начинал переговоры с житомирским клубом.
В минувшем сезоне Краснопир провел 33 матча за "Оболонь" во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 1 ассист. На Олимпийских играх-2024 украинец сыграл 3 матча, забил 1 гол.
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