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В поисках новой команды. Будковский сообщил, что покинул Полесье
Форвард получил статус свободного агента
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Нападающий "Полесья" Филипп Будковский сообщил о том, что покинул житомирский клуб и получил статус свободного агента.
– Вчера днем забрал документы в офисе житомирского клуба. С 14 августа имею статус свободного агента.
– Как долго успели потренироваться со второй клубной командой?
– Два дня потренировался индивидуально с тренерами по физподготовке "Полесья-2" и еще два дня в общей группе.
– Большая часть этого года оказалась для вас несчастливой: в апреле вы не забили пенальти в полуфинале Кубка Украины с "Ворсклой", получили тяжелую травму лицевой части головы в игре чемпионата с "Минаем", долгое время не играли, а вскоре оказались вне списка Имада Ашура. На душе болезненно?
– Бывают периоды в жизни, которые надо пройти, и такое случается у каждого человека. Да, конечно, на душе больно, ведь мы много прошли с клубом – были и повышение в классе, и попадание в еврокубки. Поэтому хочется сказать всем большое спасибо за совместную работу.
– Над вариантами трудоустройства уже задумываетесь?
– Да. Уже с сегодняшнего дня буду начинать заниматься поиском новой команды, - сказал Будковский.
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