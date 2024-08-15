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В поисках новой команды. Будковский сообщил, что покинул Полесье

Премьер-лига

Форвард получил статус свободного агента

В поисках новой команды. Будковский сообщил, что покинул Полесье

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Новина українською

Нападающий "Полесья" Филипп Будковский сообщил о том, что покинул житомирский клуб и получил статус свободного агента.

– Вчера днем забрал документы в офисе житомирского клуба. С 14 августа имею статус свободного агента.

– Как долго успели потренироваться со второй клубной командой?

– Два дня потренировался индивидуально с тренерами по физподготовке "Полесья-2" и еще два дня в общей группе.

– Большая часть этого года оказалась для вас несчастливой: в апреле вы не забили пенальти в полуфинале Кубка Украины с "Ворсклой", получили тяжелую травму лицевой части головы в игре чемпионата с "Минаем", долгое время не играли, а вскоре оказались вне списка Имада Ашура. На душе болезненно?

– Бывают периоды в жизни, которые надо пройти, и такое случается у каждого человека. Да, конечно, на душе больно, ведь мы много прошли с клубом – были и повышение в классе, и попадание в еврокубки. Поэтому хочется сказать всем большое спасибо за совместную работу.

– Над вариантами трудоустройства уже задумываетесь?

– Да. Уже с сегодняшнего дня буду начинать заниматься поиском новой команды, - сказал Будковский.

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Филипп Будковский Полесье (Житомир)
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
15.08.2024 в 15:35
Такі футболісти усилили б Лівий Берег...
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Комментарии 2
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Просто Квашин (Харків)
15.08.2024 в 15:35
Такі футболісти усилили б Лівий Берег...
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Полiccя (Житомир)
15.08.2024 в 15:20
Дуже жаль , що таких гравців як Будківського і Козака просто виганяють з команди . І пох на не забитий пенальті у півфіналі . До цих двох футболістів ніколи не було претензій по самовіддачі .
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