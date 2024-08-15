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Черноморец - Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Сыграют в Одессе
Фото: Колос
Третий тур УПЛ начнется матчем "Черноморца" против "Колоса". Одесситы проиграли стартовые поединки сезона, а ковалевцы имеют в активе уже 2 очка.
Игра пройдет в Одессе. Начало - в 15:30. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на UPL TV. Этот канал размещается на ОТТ-платформах Киевстар ТВ, Vodafone TV, sweet.tv, Omega TV, Volia, Setanta Sports и др.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол.
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