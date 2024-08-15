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Ворскла хочет получить за Крупского 3 млн евро
Полтавчане получали запрос по игроку
Фото: Instagram
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Как сообщает комментатор и журналист Виктор Вацко, недавно в полтавский клуб пришел запрос по полузащитнику Илье Крупскому.
По информации источника, полтавчане в ответ назвали заинтересованным сумму, за которую они готовы отпустить 19-летнего футболиста – 3 миллиона евро.
Клуб, который интересовался игроком – не называется.
В сезоне 2023/24 Илья Крупский провел 29 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами. Также на счету игрока 3 полных поединка в составе олимпийской сборной Украины на Играх-2024.
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