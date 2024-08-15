Ворскла хочет получить за Крупского 3 млн евро

" Ворскла " назвала цену на одного из своих лидеров.

Как сообщает комментатор и журналист Виктор Вацко, недавно в полтавский клуб пришел запрос по полузащитнику Илье Крупскому.

По информации источника, полтавчане в ответ назвали заинтересованным сумму, за которую они готовы отпустить 19-летнего футболиста – 3 миллиона евро.

Клуб, который интересовался игроком – не называется.

В сезоне 2023/24 Илья Крупский провел 29 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами. Также на счету игрока 3 полных поединка в составе олимпийской сборной Украины на Играх-2024.