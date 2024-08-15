  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ворскла хочет получить за Крупского 3 млн евро
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ворскла хочет получить за Крупского 3 млн евро

Премьер-лига
Обновлено

Полтавчане получали запрос по игроку

Ворскла хочет получить за Крупского 3 млн евро

Фото: Instagram

Новина українською

"Ворскла" назвала цену на одного из своих лидеров.

Как сообщает комментатор и журналист Виктор Вацко, недавно в полтавский клуб пришел запрос по полузащитнику Илье Крупскому.

По информации источника, полтавчане в ответ назвали заинтересованным сумму, за которую они готовы отпустить 19-летнего футболиста – 3 миллиона евро.

Клуб, который интересовался игроком – не называется.

В сезоне 2023/24 Илья Крупский провел 29 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами. Также на счету игрока 3 полных поединка в составе олимпийской сборной Украины на Играх-2024.

По теме
yellow-arrow
Черноморец - Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Черноморец - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 16.08.2024
yellow-arrow
Кривбасс в ЕК, Челси против Сити. Расписание футбола на 12 – 18 августа
Ворскла (Полтава) Виктор Вацко Илья Крупский
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости