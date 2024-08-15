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Ахметов продает все свои самолеты, но достроил яхту за полмиллиарда долларов

Премьер-лига
Обновлено

Интересные новости из расследования УП

Ахметов продает все свои самолеты, но достроил яхту за полмиллиарда долларов

Фото: ФК Шахтер Донецк

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Самый богатый человек Украины, миллиардер и президент "Шахтера" Ринат Ахметов решил продать все свои частные самолеты. Об этом говорится в расследовании "Украинской правды" о жизни самых богатых украинцев во время войны.

По данным журналистов, в продаже оказались два бизнес-джета Falcon 7x с бортовыми номерами M-SCMG и P4-SCM, а также частный Airbus A319-133X(CJ) с номером P4-RLA.

Ориентировочная стоимость самолетов Falcon на момент покупки составляла около 100 миллионов долларов. Airbus мог стоить около 80 миллионов. Все три воздушных судна были приобретены более десяти лет назад.

Редакция "Украинской правды" получила буклеты самолета с его интерьером. Airbus имеет конференц-зал, зону отдыха и спальню.

Этот борт 2011 года зарегистрирован на острове Аруба. С начала полномасштабного вторжения России самолет почти не используется и, по информации источников "Украинской правды" среди европейских брокеров, этот борт сейчас выставлен на продажу.

В пресс-службе Ахметова журналистам подтвердили, что все его самолеты выставлены на продажу.

В то же время в этом году достроили и спустили на воду 145-метровую яхту "Люминенс" стоимостью более полумиллиарда долларов. Ее начали строить еще в 2018 году. Яхта входит в ТОП крупнейших в мире и с весны этого года путешествует. Последний раз, согласно данным онлайн-радаров, яхту фиксировали у берегов Хорватии.

Этим судном могут пользоваться родные бизнесмена, поскольку сам Ахметов с начала вторжения не покидает страну, отметил журналист Михаил Ткач.

В пресс-службе миллиардера до того, как яхту достроили, сообщали, что судно продадут. Сейчас же проинформировали, что пока не получили предложений от покупателей, которые бы их устраивали.

Напомним, в мае сообщалось, что Ринат Ахметов с начала полномасштабного вторжения РФ направил около 9 млрд гривен на помощь государству, военным и гражданским.

По оценкам американского Forbes бизнесмен Ринат Ахметов в 2023 году потерял 1,7 млрд долларов.

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