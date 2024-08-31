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Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александрия - единоличный лидер, Полесье громит Черноморец. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

Премьер-лига

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Александрия - единоличный лидер, Полесье громит Черноморец. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

УПЛ

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В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.

5-й тур УПЛ сезона 2024/25
Александрия - единоличный лидер, Полесье громит Черноморец. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25 - изображение 1

Турнирная таблица УПЛ 2024/2025

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 ФК Александрия ФК Александрия 4 4 0 0 10-5 12
2 Полесье Полесье 4 3 1 0 10-2 10
3 ЛНЗ ЛНЗ 4 3 0 1 6-4 9
4 Рух Рух 4 3 0 1 13-3 9
5 Заря Заря 5 3 0 2 6-6 9
6 Ворскла Ворскла 4 2 1 1 6-6 7
7 Кривбасс Кривбасс 4 2 1 1 4-4 7
8 Шахтер Шахтер 4 2 0 2 9-5 6
9 Динамо Динамо 2 2 0 0 5-2 6
10 Карпаты Карпаты 5 1 2 2 6-6 5
11 Верес Верес 4 1 1 2 2-4 4
12 Левый Берег Левый Берег 4 1 0 3 1-5 3
13 Ингулец Ингулец 5 0 3 2 3-9 3
14 Черноморец Черноморец 5 1 0 4 2-7 3
15 Колос Колос 5 0 2 3 3-6 2
16 Оболонь Оболонь 5 0 1 4 2-14 1

Таблица бомбардиров УПЛ 2024/2025

# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
1 Александр Назаренко Александр Назаренко Полесье Полесье 4 (1) 3 1.33
1
Александр Назаренко

Александр Назаренко

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 3 1.33
1 Igor Krasnopir Igor Krasnopir Рух Рух 4 (0) 4 1.00
1
Igor Krasnopir

Igor Krasnopir

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 4 1.00
3 Александр Филиппов Александр Филиппов ФК Александрия ФК Александрия 3 (1) 3 1.00
3
Александр Филиппов

Александр Филиппов

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 3 1.00
3 Илья Квасница Илья Квасница Рух Рух 3 (0) 4 0.75
3
Илья Квасница

Илья Квасница

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 4 0.75
5 Геннадий Пасич Геннадий Пасич ЛНЗ ЛНЗ 2 (1) 4 0.50
5
Геннадий Пасич

Геннадий Пасич

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 4 0.50
5 Muharrem Jashari Muharrem Jashari ЛНЗ ЛНЗ 2 (1) 4 0.50
5
Muharrem Jashari

Muharrem Jashari

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 4 0.50
5 Ярослав Карабин Ярослав Карабин Рух Рух 2 (1) 4 0.50
5
Ярослав Карабин

Ярослав Карабин

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 4 0.50
5 Андрей Цуриков Андрей Цуриков Колос Колос 2 (1) 4 0.50
5
Андрей Цуриков

Андрей Цуриков

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 4 0.50
5 Владислав Шарай Владислав Шарай Верес Верес 2 (1) 4 0.50
5
Владислав Шарай

Владислав Шарай

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 4 0.50
5 Амбросий Чачуа Амбросий Чачуа Карпаты Карпаты 2 (0) 4 0.50
5
Амбросий Чачуа

Амбросий Чачуа

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 4 0.50
5 Juan Alvina Juan Alvina ФК Александрия ФК Александрия 2 (0) 3 0.67
5
Juan Alvina

Juan Alvina

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 3 0.67
5 Кирилл Ковалец Кирилл Ковалец ФК Александрия ФК Александрия 2 (0) 3 0.67
5
Кирилл Ковалец

Кирилл Ковалец

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 3 0.67
5 Николай Матвиенко Николай Матвиенко Шахтер Шахтер 2 (0) 3 0.67
5
Николай Матвиенко

Николай Матвиенко

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 3 0.67
5 Даниил Сикан Даниил Сикан Шахтер Шахтер 2 (0) 4 0.50
5
Даниил Сикан

Даниил Сикан

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 4 0.50
15 Иван Калюжный Иван Калюжный ФК Александрия ФК Александрия 1 (1) 3 0.33
15
Иван Калюжный

Иван Калюжный

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 3 0.33
15 Дмитрий Крыськив Дмитрий Крыськив Шахтер Шахтер 1 (1) 3 0.33
15
Дмитрий Крыськив

Дмитрий Крыськив

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 3 0.33
15 Prince Adu Prince Adu Кривбасс Кривбасс 1 (1) 3 0.33
15
Prince Adu

Prince Adu

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 3 0.33
15 Александр Пихалёнок Александр Пихалёнок Динамо Динамо 1 (1) 2 0.50
15
Александр Пихалёнок

Александр Пихалёнок

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 2 0.50
15 Георгий Судаков Георгий Судаков Шахтер Шахтер 1 (1) 4 0.25
15
Георгий Судаков

Георгий Судаков

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 4 0.25
15 Volodymyr Vilivald Volodymyr Vilivald Ингулец Ингулец 1 (1) 2 0.50
15
Volodymyr Vilivald

Volodymyr Vilivald

Ингулец

Ингулец
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 2 0.50
15 Филипп Будковский Филипп Будковский Заря Заря 1 (1) 2 0.50
15
Филипп Будковский

Филипп Будковский

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 2 0.50
15 Марк Ассинор Марк Ассинор ЛНЗ ЛНЗ 1 (1) 3 0.33
15
Марк Ассинор

Марк Ассинор

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 3 0.33
15 Oleksandr Pyatov Oleksandr Pyatov Ингулец Ингулец 1 (1) 5 0.20
15
Oleksandr Pyatov

Oleksandr Pyatov

Ингулец

Ингулец
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 5 0.20
15 Яков Башич Яков Башич Заря Заря 1 (1) 5 0.20
15
Яков Башич

Яков Башич

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 5 0.20
15 Николай Шапаренко Николай Шапаренко Динамо Динамо 1 (1) 2 0.50
15
Николай Шапаренко

Николай Шапаренко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 2 0.50
15 Петар Мичин Петар Мичин Заря Заря 1 (1) 5 0.20
15
Петар Мичин

Петар Мичин

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 5 0.20
15 Виталий Холод Виталий Холод Рух Рух 1 (1) 4 0.25
15
Виталий Холод

Виталий Холод

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 4 0.25
15 Андрей Якымив Андрей Якымив Левый Берег Левый Берег 1 (1) 4 0.25
15
Андрей Якымив

Андрей Якымив

Левый Берег

Левый Берег
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 4 0.25
15 Тимур Стецков Тимур Стецков Кривбасс Кривбасс 1 (1) 4 0.25
15
Тимур Стецков

Тимур Стецков

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 4 0.25
15 Педриньо Педриньо Шахтер Шахтер 1 (1) 4 0.25
15
Педриньо

Педриньо

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 4 0.25
15 Олег Кожушко Олег Кожушко Кривбасс Кривбасс 1 (1) 4 0.25
15
Олег Кожушко

Олег Кожушко

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 4 0.25
15 Оливье Тилль Оливье Тилль ЛНЗ ЛНЗ 1 (1) 4 0.25
15
Оливье Тилль

Оливье Тилль

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 4 0.25
15 Павел Полегенько Павел Полегенько Карпаты Карпаты 1 (0) 4 0.25
15
Павел Полегенько

Павел Полегенько

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 4 0.25
15 Егор Твердохлеб Егор Твердохлеб Кривбасс Кривбасс 1 (0) 3 0.33
15
Егор Твердохлеб

Егор Твердохлеб

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 3 0.33
15 Klayver Klayver Рух Рух 1 (0) 3 0.33
15
Klayver

Klayver

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 3 0.33
15 Сергей Чоботенко Сергей Чоботенко Полесье Полесье 1 (0) 3 0.33
15
Сергей Чоботенко

Сергей Чоботенко

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 3 0.33
15 Сергей Мякушко Сергей Мякушко Ворскла Ворскла 1 (0) 2 0.50
15
Сергей Мякушко

Сергей Мякушко

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 2 0.50
15 Владислав Ванат Владислав Ванат Динамо Динамо 1 (0) 1 1.00
15
Владислав Ванат

Владислав Ванат

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 1 1.00
15 Олег Слободян Олег Слободян Оболонь Оболонь 1 (0) 1 1.00
15
Олег Слободян

Олег Слободян

Оболонь

Оболонь
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 1 1.00
15 Виталий Буяльский Виталий Буяльский Динамо Динамо 1 (0) 1 1.00
15
Виталий Буяльский

Виталий Буяльский

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 1 1.00
15 Иван Нестеренко Иван Нестеренко Ворскла Ворскла 1 (0) 3 0.33
15
Иван Нестеренко

Иван Нестеренко

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 3 0.33
15 Олег Очеретько Олег Очеретько Карпаты Карпаты 1 (0) 3 0.33
15
Олег Очеретько

Олег Очеретько

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 3 0.33
15 Александр Яцик Александр Яцик Заря Заря 1 (0) 5 0.20
15
Александр Яцик

Александр Яцик

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 5 0.20
15 Джордан Джордан Заря Заря 1 (0) 5 0.20
15
Джордан

Джордан

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 5 0.20
15 Александр Зубков Александр Зубков Шахтер Шахтер 1 (1) 1 1.00
15
Александр Зубков

Александр Зубков

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 1 1.00
15 Volodymyr Bilotserkovets Volodymyr Bilotserkovets Ингулец Ингулец 1 (0) 5 0.20
15
Volodymyr Bilotserkovets

Volodymyr Bilotserkovets

Ингулец

Ингулец
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 5 0.20
15 Руслан Черненко Руслан Черненко Оболонь Оболонь 1 (0) 5 0.20
15
Руслан Черненко

Руслан Черненко

Оболонь

Оболонь
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 5 0.20
15 Артур Шах Артур Шах Карпаты Карпаты 1 (0) 4 0.25
15
Артур Шах

Артур Шах

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 4 0.25
15 Алексей Хобленко Алексей Хобленко Черноморец Черноморец 1 (0) 4 0.25
15
Алексей Хобленко

Алексей Хобленко

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 4 0.25
15 Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Динамо Динамо 1 (1) 1 1.00
15
Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 1 1.00

6-й тур УПЛ сезона 2024/25

Александрия - единоличный лидер, Полесье громит Черноморец. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25 - изображение 218

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Комментарии
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Kondor (Веселе)
16.08.2024 в 23:31
Какое же женлание у идиотов!
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
16.08.2024 в 23:31
Какое же женлание у идиотов!
Ответить
0
4

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