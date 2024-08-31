Александрия - единоличный лидер, Полесье громит Черноморец. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.

5-й тур УПЛ сезона 2024/25



Турнирная таблица УПЛ 2024/2025

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 ФК Александрия 4 4 0 0 10-5 12 2 Полесье 4 3 1 0 10-2 10 3 ЛНЗ 4 3 0 1 6-4 9 4 Рух 4 3 0 1 13-3 9 5 Заря 5 3 0 2 6-6 9 6 Ворскла 4 2 1 1 6-6 7 7 Кривбасс 4 2 1 1 4-4 7 8 Шахтер 4 2 0 2 9-5 6 9 Динамо 2 2 0 0 5-2 6 10 Карпаты 5 1 2 2 6-6 5 11 Верес 4 1 1 2 2-4 4 12 Левый Берег 4 1 0 3 1-5 3 13 Ингулец 5 0 3 2 3-9 3 14 Черноморец 5 1 0 4 2-7 3 15 Колос 5 0 2 3 3-6 2 16 Оболонь 5 0 1 4 2-14 1

Таблица бомбардиров УПЛ 2024/2025