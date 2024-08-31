Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александрия - единоличный лидер, Полесье громит Черноморец. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
Следим за украинской Премьер-лигой
УПЛ
В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.
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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.
5-й тур УПЛ сезона 2024/25
Турнирная таблица УПЛ 2024/2025
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|ФК Александрия
|4
|4
|0
|0
|10-5
|12
|2
|Полесье
|4
|3
|1
|0
|10-2
|10
|3
|ЛНЗ
|4
|3
|0
|1
|6-4
|9
|4
|Рух
|4
|3
|0
|1
|13-3
|9
|5
|Заря
|5
|3
|0
|2
|6-6
|9
|6
|Ворскла
|4
|2
|1
|1
|6-6
|7
|7
|Кривбасс
|4
|2
|1
|1
|4-4
|7
|8
|Шахтер
|4
|2
|0
|2
|9-5
|6
|9
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|10
|Карпаты
|5
|1
|2
|2
|6-6
|5
|11
|Верес
|4
|1
|1
|2
|2-4
|4
|12
|Левый Берег
|4
|1
|0
|3
|1-5
|3
|13
|Ингулец
|5
|0
|3
|2
|3-9
|3
|14
|Черноморец
|5
|1
|0
|4
|2-7
|3
|15
|Колос
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|16
|Оболонь
|5
|0
|1
|4
|2-14
|1
Таблица бомбардиров УПЛ 2024/2025
|#
|Игрок
|Команда
|Голы (Пен)
|Матчи
|Среднее
|1
|Александр Назаренко
|Полесье
|4 (1)
|3
|1.33
|
1
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 3 1.33
|1
|Igor Krasnopir
|Рух
|4 (0)
|4
|1.00
|
1
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 4 1.00
|3
|Александр Филиппов
|ФК Александрия
|3 (1)
|3
|1.00
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 3 1.00
|3
|Илья Квасница
|Рух
|3 (0)
|4
|0.75
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 4 0.75
|5
|Геннадий Пасич
|ЛНЗ
|2 (1)
|4
|0.50
|
5
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 4 0.50
|5
|Muharrem Jashari
|ЛНЗ
|2 (1)
|4
|0.50
|
5
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 4 0.50
|5
|Ярослав Карабин
|Рух
|2 (1)
|4
|0.50
|
5
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 4 0.50
|5
|Андрей Цуриков
|Колос
|2 (1)
|4
|0.50
|
5
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 4 0.50
|5
|Владислав Шарай
|Верес
|2 (1)
|4
|0.50
|
5
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 4 0.50
|5
|Амбросий Чачуа
|Карпаты
|2 (0)
|4
|0.50
|
5
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 4 0.50
|5
|Juan Alvina
|ФК Александрия
|2 (0)
|3
|0.67
|
5
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 3 0.67
|5
|Кирилл Ковалец
|ФК Александрия
|2 (0)
|3
|0.67
|
5
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 3 0.67
|5
|Николай Матвиенко
|Шахтер
|2 (0)
|3
|0.67
|
5
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 3 0.67
|5
|Даниил Сикан
|Шахтер
|2 (0)
|4
|0.50
|
5
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 4 0.50
|15
|Иван Калюжный
|ФК Александрия
|1 (1)
|3
|0.33
|
15
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 3 0.33
|15
|Дмитрий Крыськив
|Шахтер
|1 (1)
|3
|0.33
|
15
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 3 0.33
|15
|Prince Adu
|Кривбасс
|1 (1)
|3
|0.33
|
15
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 3 0.33
|15
|Александр Пихалёнок
|Динамо
|1 (1)
|2
|0.50
|
15
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 2 0.50
|15
|Георгий Судаков
|Шахтер
|1 (1)
|4
|0.25
|
15
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 4 0.25
|15
|Volodymyr Vilivald
|Ингулец
|1 (1)
|2
|0.50
|
15
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 2 0.50
|15
|Филипп Будковский
|Заря
|1 (1)
|2
|0.50
|
15
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 2 0.50
|15
|Марк Ассинор
|ЛНЗ
|1 (1)
|3
|0.33
|
15
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 3 0.33
|15
|Oleksandr Pyatov
|Ингулец
|1 (1)
|5
|0.20
|
15
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 5 0.20
|15
|Яков Башич
|Заря
|1 (1)
|5
|0.20
|
15
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 5 0.20
|15
|Николай Шапаренко
|Динамо
|1 (1)
|2
|0.50
|
15
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 2 0.50
|15
|Петар Мичин
|Заря
|1 (1)
|5
|0.20
|
15
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 5 0.20
|15
|Виталий Холод
|Рух
|1 (1)
|4
|0.25
|
15
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 4 0.25
|15
|Андрей Якымив
|Левый Берег
|1 (1)
|4
|0.25
|
15
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 4 0.25
|15
|Тимур Стецков
|Кривбасс
|1 (1)
|4
|0.25
|
15
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 4 0.25
|15
|Педриньо
|Шахтер
|1 (1)
|4
|0.25
|
15
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 4 0.25
|15
|Олег Кожушко
|Кривбасс
|1 (1)
|4
|0.25
|
15
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 4 0.25
|15
|Оливье Тилль
|ЛНЗ
|1 (1)
|4
|0.25
|
15
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 4 0.25
|15
|Павел Полегенько
|Карпаты
|1 (0)
|4
|0.25
|
15
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 4 0.25
|15
|Егор Твердохлеб
|Кривбасс
|1 (0)
|3
|0.33
|
15
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 3 0.33
|15
|Klayver
|Рух
|1 (0)
|3
|0.33
|
15
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 3 0.33
|15
|Сергей Чоботенко
|Полесье
|1 (0)
|3
|0.33
|
15
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 3 0.33
|15
|Сергей Мякушко
|Ворскла
|1 (0)
|2
|0.50
|
15
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 2 0.50
|15
|Владислав Ванат
|Динамо
|1 (0)
|1
|1.00
|
15
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 1 1.00
|15
|Олег Слободян
|Оболонь
|1 (0)
|1
|1.00
|
15
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 1 1.00
|15
|Виталий Буяльский
|Динамо
|1 (0)
|1
|1.00
|
15
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 1 1.00
|15
|Иван Нестеренко
|Ворскла
|1 (0)
|3
|0.33
|
15
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 3 0.33
|15
|Олег Очеретько
|Карпаты
|1 (0)
|3
|0.33
|
15
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 3 0.33
|15
|Александр Яцик
|Заря
|1 (0)
|5
|0.20
|
15
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 5 0.20
|15
|Джордан
|Заря
|1 (0)
|5
|0.20
|
15
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 5 0.20
|15
|Александр Зубков
|Шахтер
|1 (1)
|1
|1.00
|
15
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 1 1.00
|15
|Volodymyr Bilotserkovets
|Ингулец
|1 (0)
|5
|0.20
|
15
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 5 0.20
|15
|Руслан Черненко
|Оболонь
|1 (0)
|5
|0.20
|
15
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 5 0.20
|15
|Артур Шах
|Карпаты
|1 (0)
|4
|0.25
|
15
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 4 0.25
|15
|Алексей Хобленко
|Черноморец
|1 (0)
|4
|0.25
|
15
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 4 0.25
|15
|Андрей Ярмоленко
|Динамо
|1 (1)
|1
|1.00
|
15
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 1 1.00
6-й тур УПЛ сезона 2024/25
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