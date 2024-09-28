Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александрия и Полесье в лидерах. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
Следим за украинской Премьер-лигой
УПЛ
В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.
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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.
8-й тур УПЛ сезона 2024/25
Турнирная таблица УПЛ 2024/2025
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|ФК Александрия
|7
|6
|1
|0
|13-5
|19
|2
|Полесье
|7
|5
|2
|0
|16-5
|17
|3
|Динамо
|6
|5
|1
|0
|11-3
|16
|4
|Шахтер
|7
|4
|1
|2
|19-8
|13
|5
|ЛНЗ
|8
|3
|3
|2
|9-8
|12
|6
|Рух
|6
|3
|2
|1
|13-3
|11
|7
|Кривбасс
|7
|3
|2
|2
|6-6
|11
|8
|Ворскла
|7
|2
|3
|2
|8-10
|9
|9
|Заря
|7
|3
|0
|4
|6-9
|9
|10
|Карпаты
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|11
|Черноморец
|8
|2
|1
|5
|4-9
|7
|12
|Левый Берег
|7
|2
|0
|5
|4-9
|6
|13
|Верес
|8
|1
|3
|4
|7-12
|6
|14
|Колос
|7
|1
|3
|3
|5-7
|6
|15
|Ингулец
|7
|0
|4
|3
|5-12
|4
|16
|Оболонь
|7
|0
|2
|5
|2-18
|2
Таблица бомбардиров УПЛ 2024/2025
|#
|Игрок
|Команда
|Голы (Пен)
|Матчи
|Среднее
|1
|Александр Назаренко
|Полесье
|6 (2)
|6
|1.00
|
1
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (2) 6 1.00
|2
|Артём Бондаренко
|Шахтер
|4 (2)
|7
|0.57
|
2
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (2) 7 0.57
|2
|Алексей Гуцуляк
|Полесье
|4 (2)
|6
|0.67
|
2
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (2) 6 0.67
|2
|Igor Krasnopir
|Рух
|4 (2)
|6
|0.67
|
2
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (2) 6 0.67
|5
|Георгий Судаков
|Шахтер
|3 (2)
|7
|0.43
|
5
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 7 0.43
|5
|Илья Квасница
|Рух
|3 (2)
|6
|0.50
|
5
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 6 0.50
|5
|Амбросий Чачуа
|Карпаты
|3 (2)
|7
|0.43
|
5
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 7 0.43
|5
|Даниил Сикан
|Шахтер
|3 (2)
|5
|0.60
|
5
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 5 0.60
|5
|Александр Филиппов
|ФК Александрия
|3 (1)
|6
|0.50
|
5
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 6 0.50
|5
|Кирилл Ковалец
|ФК Александрия
|3 (0)
|6
|0.50
|
5
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 6 0.50
|11
|Ярослав Карабин
|Рух
|2 (2)
|6
|0.33
|
11
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 6 0.33
|11
|Juan Alvina
|ФК Александрия
|2 (2)
|6
|0.33
|
11
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 6 0.33
|11
|Александр Пихалёнок
|Динамо
|2 (2)
|6
|0.33
|
11
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 6 0.33
|11
|Самсон Иеде
|Ворскла
|2 (2)
|6
|0.33
|
11
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 6 0.33
|11
|Максим Третьяков
|Колос
|2 (2)
|5
|0.40
|
11
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 5 0.40
|11
|Андрей Цуриков
|Колос
|2 (2)
|7
|0.29
|
11
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 7 0.29
|11
|Дмитрий Клёц
|Верес
|2 (2)
|8
|0.25
|
11
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 8 0.25
|11
|Владислав Шарай
|Верес
|2 (2)
|8
|0.25
|
11
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 8 0.25
|11
|Геннадий Пасич
|ЛНЗ
|2 (1)
|7
|0.29
|
11
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 7 0.29
|11
|Виталий Буяльский
|Динамо
|2 (1)
|5
|0.40
|
11
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 5 0.40
|11
|Андрей Ярмоленко
|Динамо
|2 (2)
|5
|0.40
|
11
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 5 0.40
|11
|Мухаррем Яшари
|ЛНЗ
|2 (1)
|7
|0.29
|
11
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 7 0.29
|11
|Артур Шах
|Карпаты
|2 (1)
|7
|0.29
|
11
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 7 0.29
|11
|Владимир Виливальд
|Ингулец
|2 (2)
|3
|0.67
|
11
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 3 0.67
|11
|Александр Зубков
|Шахтер
|2 (2)
|4
|0.50
|
11
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 4 0.50
|11
|Николай Матвиенко
|Шахтер
|2 (2)
|5
|0.40
|
11
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 5 0.40
|27
|Максим Брагару
|Динамо
|1 (2)
|6
|0.17
|
27
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 6 0.17
|27
|Caua Paixao
|Полесье
|1 (2)
|6
|0.17
|
27
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 6 0.17
|27
|Иван Калюжный
|ФК Александрия
|1 (2)
|6
|0.17
|
27
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 6 0.17
|27
|Александр Яцик
|Заря
|1 (2)
|6
|0.17
|
27
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 6 0.17
|27
|Stanislav Malysh
|Ингулец
|1 (2)
|6
|0.17
|
27
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 6 0.17
|27
|Oleksandr Pyatov
|Ингулец
|1 (2)
|7
|0.14
|
27
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 7 0.14
|27
|Daniel Sosah
|Кривбасс
|1 (2)
|5
|0.20
|
27
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 5 0.20
|27
|Taras Galas
|Левый Берег
|1 (2)
|7
|0.14
|
27
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 7 0.14
|27
|Oleksandr Pshenychnyuk
|Черноморец
|1 (2)
|7
|0.14
|
27
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 7 0.14
|27
|Джордан
|Заря
|1 (2)
|7
|0.14
|
27
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 7 0.14
|27
|Иван Нестеренко
|Ворскла
|1 (2)
|7
|0.14
|
27
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 7 0.14
|27
|Ибрахим Кане
|Ворскла
|1 (2)
|7
|0.14
|
27
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 7 0.14
|27
|Марк Ассинор
|ЛНЗ
|1 (2)
|3
|0.33
|
27
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 3 0.33
|27
|Дмитрий Крыськив
|Шахтер
|1 (1)
|6
|0.17
|
27
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 6 0.17
|27
|Олег Очеретько
|Карпаты
|1 (1)
|5
|0.20
|
27
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 5 0.20
|27
|Владислав Ванат
|Динамо
|1 (1)
|5
|0.20
|
27
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 5 0.20
|27
|Принс Аду
|Кривбасс
|1 (1)
|3
|0.33
|
27
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 3 0.33
|27
|Yevgen Pidlepenets
|Карпаты
|1 (1)
|7
|0.14
|
27
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 7 0.14
|27
|Николай Гайдучик
|Верес
|1 (1)
|8
|0.13
|
27
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 8 0.13
|27
|Клайвер
|Рух
|1 (2)
|5
|0.20
|
27
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 5 0.20
|27
|Brayan Ceballos
|Динамо
|1 (2)
|3
|0.33
|
27
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 3 0.33
|27
|Джевани
|ФК Александрия
|1 (2)
|3
|0.33
|
27
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 3 0.33
|27
|Marko Mrvaljevic
|Верес
|1 (1)
|8
|0.13
|
27
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 8 0.13
|27
|Егор Твердохлеб
|Кривбасс
|1 (2)
|5
|0.20
|
27
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 5 0.20
9-й тур УПЛ сезона 2024/25
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