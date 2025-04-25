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Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александрия продолжает чемпионскую гонку. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

Премьер-лига

Следим за украинской Премьер-лигой

Александрия продолжает чемпионскую гонку. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

УПЛ

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В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.

26-й тур УПЛ сезона 2024/25

Александрия продолжает чемпионскую гонку. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25 - изображение 1

Турнирная таблица УПЛ 2024/2025

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Динамо Динамо 25 19 6 0 53-15 63
2 ФК Александрия ФК Александрия 26 18 6 2 40-18 60
3 Шахтер Шахтер 25 16 5 4 59-22 53
4 Полесье Полесье 25 11 9 5 34-24 42
5 Карпаты Карпаты 25 11 6 8 33-26 39
6 Кривбасс Кривбасс 24 11 5 8 28-24 38
7 Верес Верес 25 9 8 8 31-33 35
8 Заря Заря 25 11 2 12 30-35 35
9 Рух Рух 25 7 9 9 25-24 30
10 Колос Колос 25 6 9 10 22-22 27
11 ЛНЗ ЛНЗ 25 7 5 13 23-35 26
12 Оболонь Оболонь 25 6 6 13 14-40 24
13 Левый Берег Левый Берег 25 6 5 14 14-29 23
14 Ворскла Ворскла 25 5 6 14 19-35 21
15 Черноморец Черноморец 25 5 3 17 16-38 18
16 Ингулец Ингулец 25 3 8 14 16-37 17

Бомбардиры

# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
1 Владислав Ванат Владислав Ванат Динамо Динамо 15 (2) 23 0.65
1
Владислав Ванат

Владислав Ванат

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
15 (2) 23 0.65
2 Георгий Судаков Георгий Судаков Шахтер Шахтер 11 (2) 24 0.46
2
Георгий Судаков

Георгий Судаков

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
11 (2) 24 0.46
2 Егор Твердохлеб Егор Твердохлеб Кривбасс Кривбасс 11 (0) 18 0.61
2
Егор Твердохлеб

Егор Твердохлеб

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
11 (0) 18 0.61
2 Алексей Гуцуляк Алексей Гуцуляк Полесье Полесье 11 (1) 24 0.46
2
Алексей Гуцуляк

Алексей Гуцуляк

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
11 (1) 24 0.46
5 Александр Филиппов Александр Филиппов ФК Александрия ФК Александрия 10 (1) 23 0.43
5
Александр Филиппов

Александр Филиппов

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
10 (1) 23 0.43
6 Артём Бондаренко Артём Бондаренко Шахтер Шахтер 9 (1) 24 0.38
6
Артём Бондаренко

Артём Бондаренко

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
9 (1) 24 0.38
7 Бруниньо Бруниньо Карпаты Карпаты 8 (3) 19 0.42
7
Бруниньо

Бруниньо

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (3) 19 0.42
7 Амбросий Чачуа Амбросий Чачуа Карпаты Карпаты 8 (0) 24 0.33
7
Амбросий Чачуа

Амбросий Чачуа

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (0) 24 0.33
7 Петар Мичин Петар Мичин Заря Заря 8 (0) 24 0.33
7
Петар Мичин

Петар Мичин

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (0) 24 0.33
10 Александр Назаренко Александр Назаренко Полесье Полесье 7 (2) 25 0.28
10
Александр Назаренко

Александр Назаренко

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (2) 25 0.28
10 Филипп Будковский Филипп Будковский Заря Заря 7 (1) 21 0.33
10
Филипп Будковский

Филипп Будковский

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (1) 21 0.33
10 Виталий Буяльский Виталий Буяльский Динамо Динамо 7 (1) 24 0.29
10
Виталий Буяльский

Виталий Буяльский

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (1) 24 0.29
13 Ярослав Карабин Ярослав Карабин Рух Рух 6 (1) 25 0.24
13
Ярослав Карабин

Ярослав Карабин

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (1) 25 0.24
13 Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Динамо Динамо 6 (3) 17 0.35
13
Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (3) 17 0.35
13 Игорь Краснопир Игорь Краснопир Карпаты Карпаты 6 (1) 25 0.24
13
Игорь Краснопир

Игорь Краснопир

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (1) 25 0.24
13 Жуан Безерра Жуан Безерра ФК Александрия ФК Александрия 6 (0) 24 0.25
13
Жуан Безерра

Жуан Безерра

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (0) 24 0.25
17 Денис Янаков Денис Янаков Черноморец Черноморец 5 (1) 23 0.22
17
Денис Янаков

Денис Янаков

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 23 0.22
17 Мухаррем Яшари Мухаррем Яшари ЛНЗ ЛНЗ 5 (1) 24 0.21
17
Мухаррем Яшари

Мухаррем Яшари

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 24 0.21
17 Кевин Кевин Шахтер Шахтер 5 (1) 20 0.25
17
Кевин

Кевин

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 20 0.25
17 Николай Гайдучик Николай Гайдучик Верес Верес 5 (1) 25 0.20
17
Николай Гайдучик

Николай Гайдучик

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 25 0.20
17 Луан Кампос Луан Кампос Верес Верес 5 (1) 22 0.23
17
Луан Кампос

Луан Кампос

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 22 0.23
17 Александр Зубков Александр Зубков Шахтер Шахтер 5 (0) 12 0.42
17
Александр Зубков

Александр Зубков

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 12 0.42
17 Андрей Цуриков Андрей Цуриков Колос Колос 5 (0) 23 0.22
17
Андрей Цуриков

Андрей Цуриков

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 23 0.22
17 Николай Шапаренко Николай Шапаренко Динамо Динамо 5 (0) 18 0.28
17
Николай Шапаренко

Николай Шапаренко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 18 0.28
17 Александр Яцик Александр Яцик Заря Заря 5 (0) 23 0.22
17
Александр Яцик

Александр Яцик

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 23 0.22
26 Кирилл Ковалец Кирилл Ковалец ФК Александрия ФК Александрия 4 (0) 24 0.17
26
Кирилл Ковалец

Кирилл Ковалец

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 24 0.17
26 Борис Крушинский Борис Крушинский Полесье Полесье 4 (0) 24 0.17
26
Борис Крушинский

Борис Крушинский

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 24 0.17
26 Руслан Степанюк Руслан Степанюк Верес Верес 4 (0) 23 0.17
26
Руслан Степанюк

Руслан Степанюк

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 23 0.17
26 Мигель Кампос Мигель Кампос ФК Александрия ФК Александрия 4 (2) 24 0.17
26
Мигель Кампос

Мигель Кампос

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (2) 24 0.17
26 Эгиналдо Эгиналдо Шахтер Шахтер 4 (0) 22 0.18
26
Эгиналдо

Эгиналдо

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 22 0.18
26 Лассина Траоре Лассина Траоре Шахтер Шахтер 4 (0) 20 0.20
26
Лассина Траоре

Лассина Траоре

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 20 0.20
26 Евгений Скиба Евгений Скиба Черноморец Черноморец 4 (0) 19 0.21
26
Евгений Скиба

Евгений Скиба

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 19 0.21
26 Илья Квасница Илья Квасница Карпаты Карпаты 4 (0) 20 0.20
26
Илья Квасница

Илья Квасница

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 20 0.20
34 Геннадий Пасич Геннадий Пасич ЛНЗ ЛНЗ 3 (0) 24 0.13
34
Геннадий Пасич

Геннадий Пасич

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 24 0.13
34 Андерсон Джордан Андерсон Джордан Заря Заря 3 (0) 24 0.13
34
Андерсон Джордан

Андерсон Джордан

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 24 0.13
34 Евгений Пидлепенец Евгений Пидлепенец Карпаты Карпаты 3 (0) 23 0.13
34
Евгений Пидлепенец

Евгений Пидлепенец

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 23 0.13
34 Виталий Дахновский Виталий Дахновский Верес Верес 3 (0) 24 0.13
34
Виталий Дахновский

Виталий Дахновский

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 24 0.13
34 Владислав Шарай Владислав Шарай Верес Верес 3 (0) 23 0.13
34
Владислав Шарай

Владислав Шарай

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 23 0.13
34 Марко Мрвальевич Марко Мрвальевич Верес Верес 3 (2) 16 0.19
34
Марко Мрвальевич

Марко Мрвальевич

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 16 0.19
34 Самсон Иеде Самсон Иеде Ворскла Ворскла 3 (0) 22 0.14
34
Самсон Иеде

Самсон Иеде

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 22 0.14
34 Руслан Дедух Руслан Дедух Левый Берег Левый Берег 3 (2) 20 0.15
34
Руслан Дедух

Руслан Дедух

Левый Берег

Левый Берег
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 20 0.15
34 Хрвое Илич Хрвое Илич Кривбасс Кривбасс 3 (2) 18 0.17
34
Хрвое Илич

Хрвое Илич

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 18 0.17
34 Игорь Харатин Игорь Харатин Верес Верес 3 (1) 11 0.27
34
Игорь Харатин

Игорь Харатин

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 11 0.27
34 Александр Пятов Александр Пятов Ингулец Ингулец 3 (0) 25 0.12
34
Александр Пятов

Александр Пятов

Ингулец

Ингулец
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 25 0.12
34 Даниил Сикан Даниил Сикан Шахтер Шахтер 3 (0) 12 0.25
34
Даниил Сикан

Даниил Сикан

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 12 0.25
34 Сидней Сидней Левый Берег Левый Берег 3 (0) 14 0.21
34
Сидней

Сидней

Левый Берег

Левый Берег
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 14 0.21
34 Теди Цара Теди Цара ФК Александрия ФК Александрия 3 (0) 9 0.33
34
Теди Цара

Теди Цара

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 9 0.33
34 Факундо Батиста Факундо Батиста Полесье Полесье 3 (0) 8 0.38
34
Факундо Батиста

Факундо Батиста

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 8 0.38
34 Николай Матвиенко Николай Матвиенко Шахтер Шахтер 3 (0) 21 0.14
34
Николай Матвиенко

Николай Матвиенко

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 21 0.14
34 Владимир Бражко Владимир Бражко Динамо Динамо 3 (0) 18 0.17
34
Владимир Бражко

Владимир Бражко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 18 0.17
34 Александр Караваев Александр Караваев Динамо Динамо 3 (0) 16 0.19
34
Александр Караваев

Александр Караваев

Динамо