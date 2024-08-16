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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черноморец и Ворскла забирают свое. Турнирная таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ сезона 2024/25

Премьер-лига

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Черноморец и Ворскла забирают свое. Турнирная таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ сезона 2024/25

УПЛ

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В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.

3-й тур УПЛ сезона 2024/25
Черноморец и Ворскла забирают свое. Турнирная таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ сезона 2024/25 - изображение 1

Турнирная таблица УПЛ 2024/2025

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Заря Заря 2 2 0 0 3-1 6
2 Ворскла Ворскла 3 2 0 1 5-5 6
3 Карпаты Карпаты 2 1 1 0 3-0 4
4 ФК Александрия ФК Александрия 1 1 0 0 2-0 3
5 Полесье Полесье 1 1 0 0 1-0 3
6 Кривбасс Кривбасс 2 1 0 1 1-3 3
7 Рух Рух 1 1 0 0 4-0 3
8 Динамо Динамо 1 1 0 0 2-1 3
9 Шахтер Шахтер 2 1 0 1 5-1 3
10 Черноморец Черноморец 3 1 0 2 1-2 3
11 ЛНЗ ЛНЗ 2 1 0 1 1-2 3
12 Колос Колос 3 0 2 1 2-3 2
13 Ингулец Ингулец 2 0 1 1 1-2 1
14 Верес Верес 2 0 1 1 1-2 1
15 Оболонь Оболонь 3 0 1 2 2-8 1
16 Левый Берег Левый Берег 2 0 0 2 0-4 0

Таблица бомбардиров УПЛ 2024/2025

# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
1 Андрей Цуриков Андрей Цуриков Колос Колос 2 (0) 2 1.00
1
Андрей Цуриков

Андрей Цуриков

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 2 1.00
1 Николай Матвиенко Николай Матвиенко Шахтер Шахтер 2 (0) 2 1.00
1
Николай Матвиенко

Николай Матвиенко

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 2 1.00
3 Klayver Klayver Рух Рух 1 (0) 1 1.00
3
Klayver

Klayver

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 1 1.00
3 Igor Krasnopir Igor Krasnopir Рух Рух 1 (0) 1 1.00
3
Igor Krasnopir

Igor Krasnopir

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 1 1.00
3 Артур Шах Артур Шах Карпаты Карпаты 1 (0) 2 0.50
3
Артур Шах

Артур Шах

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 2 0.50
3 Сергей Мякушко Сергей Мякушко Ворскла Ворскла 1 (0) 1 1.00
3
Сергей Мякушко

Сергей Мякушко

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 1 1.00
3 Илья Квасница Илья Квасница Рух Рух 1 (0) 1 1.00
3
Илья Квасница

Илья Квасница

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 1 1.00
3 Эдуардо Герреро Эдуардо Герреро Заря Заря 1 (0) 2 0.50
3
Эдуардо Герреро

Эдуардо Герреро

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 2 0.50
3 Сергей Чоботенко Сергей Чоботенко Полесье Полесье 1 (0) 1 1.00
3
Сергей Чоботенко

Сергей Чоботенко

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 1 1.00
3 Juan Alvina Juan Alvina ФК Александрия ФК Александрия 1 (0) 1 1.00
3
Juan Alvina

Juan Alvina

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 1 1.00
3 Кирилл Ковалец Кирилл Ковалец ФК Александрия ФК Александрия 1 (0) 1 1.00
3
Кирилл Ковалец

Кирилл Ковалец

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 1 1.00
3 Амбросий Чачуа Амбросий Чачуа Карпаты Карпаты 1 (0) 2 0.50
3
Амбросий Чачуа

Амбросий Чачуа

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 2 0.50
3 Павел Полегенько Павел Полегенько Карпаты Карпаты 1 (0) 2 0.50
3
Павел Полегенько

Павел Полегенько

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 2 0.50
3 Виталий Буяльский Виталий Буяльский Динамо Динамо 1 (0) 1 1.00
3
Виталий Буяльский

Виталий Буяльский

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 1 1.00
3 Остап Притула Остап Притула Рух Рух 1 (1) 1 1.00
3
Остап Притула

Остап Притула

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 1 1.00
3 Николай Шапаренко Николай Шапаренко Динамо Динамо 1 (0) 1 1.00
3
Николай Шапаренко

Николай Шапаренко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 1 1.00
3 Даниил Сикан Даниил Сикан Шахтер Шахтер 1 (0) 2 0.50
3
Даниил Сикан

Даниил Сикан

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 2 0.50
3 Volodymyr Bilotserkovets Volodymyr Bilotserkovets Ингулец Ингулец 1 (0) 2 0.50
3
Volodymyr Bilotserkovets

Volodymyr Bilotserkovets

Ингулец

Ингулец
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 2 0.50
3 Руслан Черненко Руслан Черненко Оболонь Оболонь 1 (0) 2 0.50
3
Руслан Черненко

Руслан Черненко

Оболонь

Оболонь
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 2 0.50
3 Олег Слободян Олег Слободян Оболонь Оболонь 1 (0) 1 1.00
3
Олег Слободян

Олег Слободян

Оболонь

Оболонь
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 1 1.00
3 Александр Зубков Александр Зубков Шахтер Шахтер 1 (0) 1 1.00
3
Александр Зубков

Александр Зубков

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 1 1.00
3 Георгий Судаков Георгий Судаков Шахтер Шахтер 1 (1) 2 0.50
3
Георгий Судаков

Георгий Судаков

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 2 0.50
3 Александр Яцик Александр Яцик Заря Заря 1 (0) 2 0.50
3
Александр Яцик

Александр Яцик

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 2 0.50
3 Артем Челядин Артем Челядин Ворскла Ворскла 1 (0) 2 0.50
3
Артем Челядин

Артем Челядин

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 2 0.50
3 Егор Твердохлеб Егор Твердохлеб Кривбасс Кривбасс 1 (0) 2 0.50
3
Егор Твердохлеб

Егор Твердохлеб

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 2 0.50
3 Владислав Шарай Владислав Шарай Верес Верес 1 (0) 2 0.50
3
Владислав Шарай

Владислав Шарай

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 2 0.50
3 Яков Башич Яков Башич Заря Заря 1 (0) 2 0.50
3
Яков Башич

Яков Башич

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 2 0.50
3 Марк Ассинор Марк Ассинор ЛНЗ ЛНЗ 1 (0) 2 0.50
3
Марк Ассинор

Марк Ассинор

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 2 0.50
3 Николай Ковталюк Николай Ковталюк Ворскла Ворскла 1 (0) 2 0.50
3
Николай Ковталюк

Николай Ковталюк

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 2 0.50

4-й тур УПЛ сезона 2024/25

Черноморец и Ворскла забирают свое. Турнирная таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ сезона 2024/25 - изображение 134

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