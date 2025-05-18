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Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо - чемпион, Черноморец вылетает. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

Премьер-лига

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Динамо - чемпион, Черноморец вылетает. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

УПЛ

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В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.

29-й тур УПЛ сезона 2024/25

Динамо - чемпион, Черноморец вылетает. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25 - изображение 1

Турнирная таблица УПЛ 2024/2025

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Динамо Динамо 29 20 9 0 60-18 69
2 ФК Александрия ФК Александрия 29 20 6 3 46-22 66
3 Шахтер Шахтер 29 18 7 4 68-25 61
4 Полесье Полесье 29 12 11 6 37-27 47
5 Карпаты Карпаты 29 13 7 9 41-33 46
6 Кривбасс Кривбасс 29 13 7 9 33-25 46
7 Рух Рух 29 9 10 10 29-26 37
8 Заря Заря 29 11 4 14 31-38 37
9 Верес Верес 29 9 8 12 32-43 35
10 Колос Колос 29 8 11 10 26-24 35
11 ЛНЗ ЛНЗ 29 7 9 13 24-36 30
12 Оболонь Оболонь 29 7 8 14 18-43 29
13 Ворскла Ворскла 29 6 8 15 23-37 26
14 Левый Берег Левый Берег 29 7 5 17 18-38 26
15 Ингулец Ингулец 29 5 8 16 20-46 23
16 Черноморец Черноморец 29 6 4 19 20-45 22

Бомбардиры

# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
1 Владислав Ванат Владислав Ванат Динамо Динамо 17 (2) 26 0.65
1
Владислав Ванат

Владислав Ванат

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
17 (2) 26 0.65
2 Георгий Судаков Георгий Судаков Шахтер Шахтер 13 (2) 24 0.54
2
Георгий Судаков

Георгий Судаков

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
13 (2) 24 0.54
2 Егор Твердохлеб Егор Твердохлеб Кривбасс Кривбасс 13 (0) 23 0.57
2
Егор Твердохлеб

Егор Твердохлеб

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
13 (0) 23 0.57
4 Артём Бондаренко Артём Бондаренко Шахтер Шахтер 12 (1) 27 0.44
4
Артём Бондаренко

Артём Бондаренко

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
12 (1) 27 0.44
5 Алексей Гуцуляк Алексей Гуцуляк Полесье Полесье 11 (1) 28 0.39
5
Алексей Гуцуляк

Алексей Гуцуляк

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
11 (1) 28 0.39
6 Александр Филиппов Александр Филиппов ФК Александрия ФК Александрия 10 (1) 25 0.40
6
Александр Филиппов

Александр Филиппов

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
10 (1) 25 0.40
6 Амбросий Чачуа Амбросий Чачуа Карпаты Карпаты 10 (0) 28 0.36
6
Амбросий Чачуа

Амбросий Чачуа

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
10 (0) 28 0.36
8 Петар Мичин Петар Мичин Заря Заря 8 (0) 28 0.29
8
Петар Мичин

Петар Мичин

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (0) 28 0.29
8 Бруниньо Бруниньо Карпаты Карпаты 8 (3) 23 0.35
8
Бруниньо

Бруниньо

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (3) 23 0.35
8 Филипп Будковский Филипп Будковский Заря Заря 8 (1) 25 0.32
8
Филипп Будковский

Филипп Будковский

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (1) 25 0.32
11 Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Динамо Динамо 7 (4) 19 0.37
11
Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (4) 19 0.37
11 Игорь Краснопир Игорь Краснопир Карпаты Карпаты 7 (2) 29 0.24
11
Игорь Краснопир

Игорь Краснопир

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (2) 29 0.24
11 Александр Назаренко Александр Назаренко Полесье Полесье 7 (2) 28 0.25
11
Александр Назаренко

Александр Назаренко

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (2) 28 0.25
11 Виталий Буяльский Виталий Буяльский Динамо Динамо 7 (1) 27 0.26
11
Виталий Буяльский

Виталий Буяльский

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (1) 27 0.26
15 Кевин Кевин Шахтер Шахтер 6 (2) 22 0.27
15
Кевин

Кевин

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (2) 22 0.27
15 Ярослав Карабин Ярослав Карабин Рух Рух 6 (1) 28 0.21
15
Ярослав Карабин

Ярослав Карабин

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (1) 28 0.21
15 Николай Гайдучик Николай Гайдучик Верес Верес 6 (1) 28 0.21
15
Николай Гайдучик

Николай Гайдучик

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (1) 28 0.21
15 Жуан Безерра Жуан Безерра ФК Александрия ФК Александрия 6 (0) 24 0.25
15
Жуан Безерра

Жуан Безерра

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (0) 24 0.25
15 Николай Шапаренко Николай Шапаренко Динамо Динамо 6 (0) 21 0.29
15
Николай Шапаренко

Николай Шапаренко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (0) 21 0.29
15 Теди Цара Теди Цара ФК Александрия ФК Александрия 6 (0) 11 0.55
15
Теди Цара

Теди Цара

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (0) 11 0.55
21 Денис Янаков Денис Янаков Черноморец Черноморец 5 (1) 25 0.20
21
Денис Янаков

Денис Янаков

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 25 0.20
21 Мухаррем Яшари Мухаррем Яшари ЛНЗ ЛНЗ 5 (1) 27 0.19
21
Мухаррем Яшари

Мухаррем Яшари

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 27 0.19
21 Мигель Кампос Мигель Кампос ФК Александрия ФК Александрия 5 (2) 26 0.19
21
Мигель Кампос

Мигель Кампос

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (2) 26 0.19
21 Луан Кампос Луан Кампос Верес Верес 5 (1) 25 0.20
21
Луан Кампос

Луан Кампос

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 25 0.20
21 Александр Яцик Александр Яцик Заря Заря 5 (0) 27 0.19
21
Александр Яцик

Александр Яцик

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 27 0.19
21 Александр Зубков Александр Зубков Шахтер Шахтер 5 (0) 12 0.42
21
Александр Зубков

Александр Зубков

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 12 0.42
21 Эгиналдо Эгиналдо Шахтер Шахтер 5 (0) 25 0.20
21
Эгиналдо

Эгиналдо

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 25 0.20
21 Факундо Батиста Факундо Батиста Полесье Полесье 5 (0) 12 0.42
21
Факундо Батиста

Факундо Батиста

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 12 0.42
21 Кирилл Ковалец Кирилл Ковалец ФК Александрия ФК Александрия 5 (0) 26 0.19
21
Кирилл Ковалец

Кирилл Ковалец

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 26 0.19
21 Андрей Цуриков Андрей Цуриков Колос Колос 5 (0) 27 0.19
21
Андрей Цуриков

Андрей Цуриков

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 27 0.19
31 Руслан Степанюк Руслан Степанюк Верес Верес 4 (0) 26 0.15
31
Руслан Степанюк

Руслан Степанюк

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 26 0.15
31 Денис Ндукве Денис Ндукве Ворскла Ворскла 4 (0) 26 0.15
31
Денис Ндукве

Денис Ндукве

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 26 0.15
31 Борис Крушинский Борис Крушинский Полесье Полесье 4 (0) 28 0.14
31
Борис Крушинский

Борис Крушинский

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 28 0.14
31 Владислав Велетень Владислав Велетень Колос Колос 4 (0) 25 0.16
31
Владислав Велетень

Владислав Велетень

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 25 0.16
31 Алексей Хобленко Алексей Хобленко Черноморец Черноморец 4 (0) 26 0.15
31
Алексей Хобленко

Алексей Хобленко

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 26 0.15
31 Илья Квасница Илья Квасница Карпаты Карпаты 4 (0) 23 0.17
31
Илья Квасница

Илья Квасница

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 23 0.17
31 Сидней Сидней Левый Берег Левый Берег 4 (0) 17 0.24
31
Сидней

Сидней

Левый Берег

Левый Берег
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 17 0.24
31 Невертон Невертон Шахтер Шахтер 4 (0) 15 0.27
31
Невертон

Невертон

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 15 0.27
31 Лассина Траоре Лассина Траоре Шахтер Шахтер 4 (0) 21 0.19
31
Лассина Траоре

Лассина Траоре

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 21 0.19
31 Евгений Скиба Евгений Скиба Черноморец Черноморец 4 (0) 21 0.19
31
Евгений Скиба

Евгений Скиба

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 21 0.19
41 Даниэль Соса Даниэль Соса Кривбасс Кривбасс 3 (0) 28 0.11
41
Даниэль Соса

Даниэль Соса

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 28 0.11
41 Андерсон Джордан Андерсон Джордан Заря Заря 3 (0) 28 0.11
41
Андерсон Джордан

Андерсон Джордан

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 28 0.11
41 Виталий Дахновский Виталий Дахновский Верес Верес 3 (0) 27 0.11
41
Виталий Дахновский

Виталий Дахновский

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 27 0.11
41 Александр Пятов Александр Пятов Ингулец Ингулец 3 (0) 28 0.11
41
Александр Пятов

Александр Пятов

Ингулец

Ингулец
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 28 0.11
41 Владислав Шарай Владислав Шарай Верес Верес 3 (0) 26 0.12
41
Владислав Шарай

Владислав Шарай

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 26 0.12
41 Геннадий Пасич Геннадий Пасич ЛНЗ ЛНЗ 3 (0) 27 0.11
41
Геннадий Пасич

Геннадий Пасич

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 27 0.11
41 Марко Мрвальевич Марко Мрвальевич Верес Верес 3 (2) 16 0.19
41
Марко Мрвальевич

Марко Мрвальевич

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 16 0.19
41 Евгений Пидлепенец Евгений Пидлепенец Карпаты Карпаты 3 (0) 26 0.12
41
Евгений Пидлепенец

Евгений Пидлепенец

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 26 0.12
41 Хрвое Илич Хрвое Илич Кривбасс Кривбасс 3 (2) 22 0.14
41
Хрвое Илич

Хрвое Илич

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 22 0.14
41 Руслан Дедух Руслан Дедух Левый Берег Левый Берег 3 (2) 21 0.14
41
Руслан Дедух

Руслан Дедух

Левый Берег

Левый Берег
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 21 0.14
41 Игорь Харатин Игорь Харатин Верес Верес 3 (1) 14 0.21
41
Игорь Харатин

Игорь Харатин

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 14 0.21
41 Ибрахим Кане Ибрахим Кане Ворскла Ворскла 3 (0) 28 0.11
41
Ибрахим Кане

Ибрахим Кане

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 28 0.11
41 Навин Малыш Навин Малыш Ворскла Ворскла 3 (0) 11 0.27
41
Навин Малыш

Навин Малыш

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 11 0.27
41 Джованни Боливар Джованни Боливар Колос Колос 3 (0) 20 0.15
41
Джованни Боливар

Джованни Боливар

Колос