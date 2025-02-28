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  4. Динамо дарит шанс конкурентам, Полесье буксует. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
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Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо дарит шанс конкурентам, Полесье буксует. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

Премьер-лига

Следим за украинской Премьер-лигой

Динамо дарит шанс конкурентам, Полесье буксует. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

УПЛ

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В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.

19-й тур УПЛ сезона 2024/25

Динамо дарит шанс конкурентам, Полесье буксует. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25 - изображение 1

Турнирная таблица УПЛ 2024/2025

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Динамо Динамо 19 14 5 0 40-12 47
2 ФК Александрия ФК Александрия 18 12 5 1 28-13 41
3 Шахтер Шахтер 17 11 3 3 42-15 36
4 Кривбасс Кривбасс 17 9 4 4 22-16 31
5 Полесье Полесье 19 8 7 4 25-16 31
6 Карпаты Карпаты 19 8 3 8 23-23 27
7 Рух Рух 18 5 8 5 21-15 23
8 Верес Верес 18 5 7 6 20-24 22
9 ЛНЗ ЛНЗ 19 6 4 9 19-27 22
10 Заря Заря 17 7 1 9 19-22 22
11 Колос Колос 18 3 9 6 12-14 18
12 Оболонь Оболонь 19 4 6 9 11-29 18
13 Ворскла Ворскла 19 4 5 10 16-27 17
14 Левый Берег Левый Берег 18 4 4 10 9-21 16
15 Черноморец Черноморец 18 4 3 11 13-26 15
16 Ингулец Ингулец 17 1 6 10 12-32 9

Бомбардиры

# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
1 Владислав Ванат Владислав Ванат Динамо Динамо 11 (1) 17 0.65
1
Владислав Ванат

Владислав Ванат

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
11 (1) 17 0.65
2 Алексей Гуцуляк Алексей Гуцуляк Полесье Полесье 9 (0) 18 0.50
2
Алексей Гуцуляк

Алексей Гуцуляк

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
9 (0) 18 0.50
3 Александр Филиппов Александр Филиппов ФК Александрия ФК Александрия 8 (1) 18 0.44
3
Александр Филиппов

Александр Филиппов

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (1) 18 0.44
3 Георгий Судаков Георгий Судаков Шахтер Шахтер 8 (2) 16 0.50
3
Георгий Судаков

Георгий Судаков

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (2) 16 0.50
3 Артём Бондаренко Артём Бондаренко Шахтер Шахтер 8 (1) 16 0.50
3
Артём Бондаренко

Артём Бондаренко

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (1) 16 0.50
3 Егор Твердохлеб Егор Твердохлеб Кривбасс Кривбасс 8 (0) 13 0.62
3
Егор Твердохлеб

Егор Твердохлеб

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (0) 13 0.62
7 Александр Назаренко Александр Назаренко Полесье Полесье 7 (2) 19 0.37
7
Александр Назаренко

Александр Назаренко

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (2) 19 0.37
8 Игорь Краснопир Игорь Краснопир Карпаты Карпаты 6 (1) 19 0.32
8
Игорь Краснопир

Игорь Краснопир

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (1) 19 0.32
8 Амбросий Чачуа Амбросий Чачуа Карпаты Карпаты 6 (0) 19 0.32
8
Амбросий Чачуа

Амбросий Чачуа

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (0) 19 0.32
10 Ярослав Карабин Ярослав Карабин Рух Рух 5 (1) 18 0.28
10
Ярослав Карабин

Ярослав Карабин

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 18 0.28
10 Виталий Буяльский Виталий Буяльский Динамо Динамо 5 (1) 18 0.28
10
Виталий Буяльский

Виталий Буяльский

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 18 0.28
10 Петар Мичин Петар Мичин Заря Заря 5 (0) 16 0.31
10
Петар Мичин

Петар Мичин

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 16 0.31
10 Александр Зубков Александр Зубков Шахтер Шахтер 5 (0) 12 0.42
10
Александр Зубков

Александр Зубков

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 12 0.42
14 Мухаррем Яшари Мухаррем Яшари ЛНЗ ЛНЗ 4 (1) 18 0.22
14
Мухаррем Яшари

Мухаррем Яшари

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 18 0.22
14 Николай Гайдучик Николай Гайдучик Верес Верес 4 (1) 18 0.22
14
Николай Гайдучик

Николай Гайдучик

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 18 0.22
14 Miguel Miguel ФК Александрия ФК Александрия 4 (2) 17 0.24
14
Miguel

Miguel

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (2) 17 0.24
14 Луан Кампуш Луан Кампуш Верес Верес 4 (1) 17 0.24
14
Луан Кампуш

Луан Кампуш

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 17 0.24
14 Хуан Альвина Хуан Альвина ФК Александрия ФК Александрия 4 (0) 18 0.22
14
Хуан Альвина

Хуан Альвина

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 18 0.22
14 Филипп Будковский Филипп Будковский Заря Заря 4 (1) 14 0.29
14
Филипп Будковский

Филипп Будковский

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 14 0.29
14 Николай Шапаренко Николай Шапаренко Динамо Динамо 4 (0) 12 0.33
14
Николай Шапаренко

Николай Шапаренко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 12 0.33
14 Илья Квасница Илья Квасница Карпаты Карпаты 4 (0) 17 0.24
14
Илья Квасница

Илья Квасница

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 17 0.24
14 Бруниньо Бруниньо Карпаты Карпаты 4 (1) 13 0.31
14
Бруниньо

Бруниньо

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 13 0.31
23 Самсон Иеде Самсон Иеде Ворскла Ворскла 3 (0) 18 0.17
23
Самсон Иеде

Самсон Иеде

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 18 0.17
23 Yevgen Pidlepenets Yevgen Pidlepenets Карпаты Карпаты 3 (0) 18 0.17
23
Yevgen Pidlepenets

Yevgen Pidlepenets

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 18 0.17
23 Владислав Шарай Владислав Шарай Верес Верес 3 (0) 17 0.18
23
Владислав Шарай

Владислав Шарай

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 17 0.18
23 Кирилл Ковалец Кирилл Ковалец ФК Александрия ФК Александрия 3 (0) 18 0.17
23
Кирилл Ковалец

Кирилл Ковалец

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 18 0.17
23 Руслан Дедух Руслан Дедух Левый Берег Левый Берег 3 (2) 17 0.18
23
Руслан Дедух

Руслан Дедух

Левый Берег

Левый Берег
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 17 0.18
23 Oleksandr Pyatov Oleksandr Pyatov Ингулец Ингулец 3 (0) 17 0.18
23
Oleksandr Pyatov

Oleksandr Pyatov

Ингулец

Ингулец
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 17 0.18
23 Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Динамо Динамо 3 (3) 11 0.27
23
Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (3) 11 0.27
23 Marko Mrvaljevic Marko Mrvaljevic Верес Верес 3 (2) 16 0.19
23
Marko Mrvaljevic

Marko Mrvaljevic

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 16 0.19
23 Hrvoje Ilic Hrvoje Ilic Кривбасс Кривбасс 3 (2) 11 0.27
23
Hrvoje Ilic

Hrvoje Ilic

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 11 0.27
23 Владимир Бражко Владимир Бражко Динамо Динамо 3 (0) 15 0.20
23
Владимир Бражко

Владимир Бражко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 15 0.20
23 Yevgeniy Skyba Yevgeniy Skyba Черноморец Черноморец 3 (0) 13 0.23
23
Yevgeniy Skyba

Yevgeniy Skyba

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 13 0.23
23 Александр Караваев Александр Караваев Динамо Динамо 3 (0) 10 0.30
23
Александр Караваев

Александр Караваев

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 10 0.30
23 Николай Ковталюк Николай Ковталюк Колос Колос 3 (0) 16 0.19
23
Николай Ковталюк

Николай Ковталюк

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 16 0.19
23 Николай Матвиенко Николай Матвиенко Шахтер Шахтер 3 (0) 14 0.21
23
Николай Матвиенко

Николай Матвиенко

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 14 0.21
23 Даниил Сикан Даниил Сикан Шахтер Шахтер 3 (0) 12 0.25
23
Даниил Сикан

Даниил Сикан

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 12 0.25
23 Денис Янаков Денис Янаков Черноморец Черноморец 3 (0) 16 0.19
23
Денис Янаков

Денис Янаков

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 16 0.19
23 Валентин Рубчинский Валентин Рубчинский Динамо Динамо 3 (0) 14 0.21
23
Валентин Рубчинский

Валентин Рубчинский

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 14 0.21
23 Александр Яцик Александр Яцик Заря Заря 3 (0) 16 0.19
23
Александр Яцик

Александр Яцик

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 16 0.19
41 Андрей Цуриков Андрей Цуриков Колос Колос 2 (0) 17 0.12
41
Андрей Цуриков

Андрей Цуриков

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 17 0.12
41 Артур Шах Артур Шах Карпаты Карпаты 2 (0) 18 0.11
41
Артур Шах

Артур Шах

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 18 0.11
41 Геннадий Пасич Геннадий Пасич ЛНЗ ЛНЗ 2 (0) 18 0.11
41
Геннадий Пасич

Геннадий Пасич

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 18 0.11
41 Андерсон Джордан Андерсон Джордан Заря Заря 2 (0) 17 0.12
41
Андерсон Джордан

Андерсон Джордан

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 17 0.12
41 Daniel Sosah Daniel Sosah Кривбасс Кривбасс 2 (0) 16 0.13
41
Daniel Sosah

Daniel Sosah

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 16 0.13
41 Виктор Близниченко Виктор Близниченко Оболонь Оболонь 2 (0) 18 0.11
41
Виктор Близниченко

Виктор Близниченко

Оболонь

Оболонь
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 18 0.11
41 Роман Дидык Роман Дидык Рух Рух 2 (0) 17 0.12
41
Роман Дидык

Роман Дидык

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 17 0.12
41 Ибрахим Кане Ибрахим Кане Ворскла Ворскла 2 (0) 19 0.11
41
Ибрахим Кане

Ибрахим Кане

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 19 0.11
41 Олег Очеретько Олег Очеретько Карпаты Карпаты 2 (1) 17 0.12
41
Олег Очеретько

Олег Очеретько

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 17 0.12
41 Яков Башич Яков Башич Заря Заря 2 (0) 16 0.13
41
Яков Башич

Яков Башич

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 16 0.13
41 Павел Полегенько Павел Полегенько Карпаты Карпаты 2 (1) 12 0.17
41
Павел Полегенько

Павел Полегенько

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 12 0.17
41 Илья Путря Илья Путря ЛНЗ ЛНЗ 2 (0) 19 0.11
41
Илья Путря

Илья Путря

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 19 0.11
41 Дмитрий Клёц Дмитрий Клёц Верес Верес 2 (0) 18 0.11
41
Дмитрий Клёц

Дмитрий Клёц

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 18 0.11
41 Александр Скляр Александр Скляр Ворскла Ворскла 2 (0) 18 0.11
41
Александр Скляр

Александр Скляр

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 18 0.11
41 Иван Нестеренко Иван Нестеренко Ворскла Ворскла 2 (0) 18 0.11
41
Иван Нестеренко

Иван Нестеренко

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 18 0.11
41 Volodymyr Bilotserkovets Volodymyr Bilotserkovets Заря Заря 2 (0) 16 0.13
41
Volodymyr Bilotserkovets

Volodymyr Bilotserkovets

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 16 0.13
41 Sidney Sidney Левый Берег Левый Берег 2 (0) 12 0.17
41
Sidney

Sidney

Левый Берег

Левый Берег
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
41 Максим Задерака Максим Задерака Кривбасс Кривбасс 2 (0) 12 0.17
41
Максим Задерака

Максим Задерака

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
41 Kevin Kevin Шахтер Шахтер 2 (0) 12 0.17
41
Kevin

Kevin

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
41 Ньюертон Ньюертон