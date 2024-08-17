Динамо делает камбэк, Полесье буксует, Александрия побеждает. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.

3-й тур УПЛ сезона 2024/25



Турнирная таблица УПЛ 2024/2025

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 ФК Александрия 2 2 0 0 4-1 6 2 Динамо 2 2 0 0 5-2 6 3 Ворскла 3 2 0 1 5-5 6 4 Заря 3 2 0 1 4-3 6 5 Карпаты 3 1 1 1 4-3 4 6 Полесье 2 1 1 0 2-1 4 7 Кривбасс 2 1 0 1 1-3 3 8 Шахтер 2 1 0 1 5-1 3 9 Рух 1 1 0 0 4-0 3 10 ЛНЗ 2 1 0 1 1-2 3 11 Черноморец 3 1 0 2 1-2 3 12 Колос 3 0 2 1 2-3 2 13 Ингулец 3 0 2 1 2-3 2 14 Верес 2 0 1 1 1-2 1 15 Оболонь 3 0 1 2 2-8 1 16 Левый Берег 2 0 0 2 0-4 0

Таблица бомбардиров УПЛ 2024/2025