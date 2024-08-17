Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо делает камбэк, Полесье буксует, Александрия побеждает. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
Следим за украинской Премьер-лигой
УПЛ
В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.
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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.
3-й тур УПЛ сезона 2024/25
Турнирная таблица УПЛ 2024/2025
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|ФК Александрия
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|2
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|3
|Ворскла
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|4
|Заря
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|5
|Карпаты
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|6
|Полесье
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|7
|Кривбасс
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|8
|Шахтер
|2
|1
|0
|1
|5-1
|3
|9
|Рух
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|10
|ЛНЗ
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|11
|Черноморец
|3
|1
|0
|2
|1-2
|3
|12
|Колос
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|13
|Ингулец
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|14
|Верес
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|15
|Оболонь
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|16
|Левый Берег
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
Таблица бомбардиров УПЛ 2024/2025
|#
|Игрок
|Команда
|Голы (Пен)
|Матчи
|Среднее
|1
|Андрей Цуриков
|Колос
|2 (0)
|3
|0.67
|
1
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 3 0.67
|1
|Николай Матвиенко
|Шахтер
|2 (0)
|2
|1.00
|
1
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 2 1.00
|3
|Илья Квасница
|Рух
|1 (0)
|1
|1.00
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 1 1.00
|3
|Остап Притула
|Рух
|1 (1)
|1
|1.00
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 1 1.00
|3
|Igor Krasnopir
|Рух
|1 (0)
|1
|1.00
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 1 1.00
|3
|Артур Шах
|Карпаты
|1 (0)
|2
|0.50
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 2 0.50
|3
|Эдуардо Герреро
|Заря
|1 (0)
|2
|0.50
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 2 0.50
|3
|Сергей Чоботенко
|Полесье
|1 (0)
|1
|1.00
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 1 1.00
|3
|Klayver
|Рух
|1 (0)
|1
|1.00
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 1 1.00
|3
|Амбросий Чачуа
|Карпаты
|1 (0)
|2
|0.50
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 2 0.50
|3
|Ибрахим Кане
|Ворскла
|1 (0)
|3
|0.33
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 3 0.33
|3
|Алексей Хобленко
|Черноморец
|1 (0)
|3
|0.33
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 3 0.33
|3
|Иван Нестеренко
|Ворскла
|1 (0)
|3
|0.33
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 3 0.33
|3
|Кирилл Ковалец
|ФК Александрия
|1 (0)
|1
|1.00
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 1 1.00
|3
|Сергей Мякушко
|Ворскла
|1 (0)
|2
|0.50
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 2 0.50
|3
|Juan Alvina
|ФК Александрия
|1 (0)
|1
|1.00
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 1 1.00
|3
|Павел Полегенько
|Карпаты
|1 (0)
|2
|0.50
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 2 0.50
|3
|Николай Ковталюк
|Ворскла
|1 (0)
|3
|0.33
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 3 0.33
|3
|Volodymyr Bilotserkovets
|Ингулец
|1 (0)
|2
|0.50
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 2 0.50
|3
|Георгий Судаков
|Шахтер
|1 (1)
|2
|0.50
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 2 0.50
|3
|Даниил Сикан
|Шахтер
|1 (0)
|2
|0.50
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 2 0.50
|3
|Руслан Черненко
|Оболонь
|1 (0)
|3
|0.33
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 3 0.33
|3
|Александр Зубков
|Шахтер
|1 (0)
|1
|1.00
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 1 1.00
|3
|Олег Слободян
|Оболонь
|1 (0)
|1
|1.00
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 1 1.00
|3
|Александр Яцик
|Заря
|1 (0)
|2
|0.50
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 2 0.50
|3
|Марк Ассинор
|ЛНЗ
|1 (0)
|2
|0.50
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 2 0.50
|3
|Николай Шапаренко
|Динамо
|1 (0)
|1
|1.00
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 1 1.00
|3
|Егор Твердохлеб
|Кривбасс
|1 (0)
|2
|0.50
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 2 0.50
|3
|Артем Челядин
|Ворскла
|1 (0)
|3
|0.33
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 3 0.33
|3
|Владислав Шарай
|Верес
|1 (0)
|2
|0.50
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 2 0.50
|3
|Яков Башич
|Заря
|1 (0)
|2
|0.50
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 2 0.50
|3
|Виталий Буяльский
|Динамо
|1 (0)
|1
|1.00
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 1 1.00
4-й тур УПЛ сезона 2024/25
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