  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо - единоличный лидер. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо - единоличный лидер. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

Премьер-лига

Следим за украинской Премьер-лигой

Динамо - единоличный лидер. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

УПЛ

Новина українською

В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

  • Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.

16-й тур УПЛ сезона 2024/25

Динамо - единоличный лидер. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25 - изображение 1

Турнирная таблица УПЛ 2024/2025

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Динамо Динамо 16 12 4 0 36-11 40
2 ФК Александрия ФК Александрия 16 11 4 1 25-11 37
3 Шахтер Шахтер 15 10 3 2 41-14 33
4 Кривбасс Кривбасс 15 8 4 3 20-13 28
5 Полесье Полесье 15 6 6 3 23-15 24
6 Карпаты Карпаты 16 7 3 6 22-19 24
7 Рух Рух 15 4 8 3 19-11 20
8 Верес Верес 16 4 7 5 17-23 19
9 Заря Заря 15 6 1 8 16-19 19
10 ЛНЗ ЛНЗ 16 5 3 8 17-25 18
11 Ворскла Ворскла 16 4 4 8 15-24 16
12 Колос Колос 16 2 9 5 9-12 15
13 Левый Берег Левый Берег 16 3 4 9 8-20 13
14 Черноморец Черноморец 16 3 3 10 10-23 12
15 Оболонь Оболонь 16 2 5 9 7-28 11
16 Ингулец Ингулец 15 1 6 8 12-29 9

Бомбардиры

# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
1 Алексей Гуцуляк Алексей Гуцуляк Полесье Полесье 9 (0) 14 0.64
1
Алексей Гуцуляк

Алексей Гуцуляк

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
9 (0) 14 0.64
1 Владислав Ванат Владислав Ванат Динамо Динамо 9 (1) 13 0.69
1
Владислав Ванат

Владислав Ванат

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
9 (1) 13 0.69
3 Георгий Судаков Георгий Судаков Шахтер Шахтер 8 (2) 15 0.53
3
Георгий Судаков

Георгий Судаков

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (2) 15 0.53
3 Артём Бондаренко Артём Бондаренко Шахтер Шахтер 8 (1) 14 0.57
3
Артём Бондаренко

Артём Бондаренко

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (1) 14 0.57
5 Александр Назаренко Александр Назаренко Полесье Полесье 7 (2) 15 0.47
5
Александр Назаренко

Александр Назаренко

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (2) 15 0.47
5 Егор Твердохлеб Егор Твердохлеб Кривбасс Кривбасс 7 (0) 12 0.58
5
Егор Твердохлеб

Егор Твердохлеб

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (0) 12 0.58
7 Амбросий Чачуа Амбросий Чачуа Карпаты Карпаты 6 (0) 16 0.38
7
Амбросий Чачуа

Амбросий Чачуа

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (0) 16 0.38
8 Ярослав Карабин Ярослав Карабин Рух Рух 5 (1) 15 0.33
8
Ярослав Карабин

Ярослав Карабин

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 15 0.33
8 Александр Филиппов Александр Филиппов ФК Александрия ФК Александрия 5 (1) 15 0.33
8
Александр Филиппов

Александр Филиппов

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 15 0.33
8 Александр Зубков Александр Зубков Шахтер Шахтер 5 (0) 11 0.45
8
Александр Зубков

Александр Зубков

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 11 0.45
8 Игорь Краснопир Игорь Краснопир Рух Рух 5 (1) 15 0.33
8
Игорь Краснопир

Игорь Краснопир

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 15 0.33
12 Виталий Буяльский Виталий Буяльский Динамо Динамо 4 (1) 14 0.29
12
Виталий Буяльский

Виталий Буяльский

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 14 0.29
12 Луан Кампуш Луан Кампуш Верес Верес 4 (1) 15 0.27
12
Луан Кампуш

Луан Кампуш

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 15 0.27
12 Miguel Miguel ФК Александрия ФК Александрия 4 (2) 14 0.29
12
Miguel

Miguel

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (2) 14 0.29
12 Филипп Будковский Филипп Будковский Заря Заря 4 (1) 12 0.33
12
Филипп Будковский

Филипп Будковский

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 12 0.33
12 Илья Квасница Илья Квасница Рух Рух 4 (0) 15 0.27
12
Илья Квасница

Илья Квасница

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 15 0.27
12 Хуан Альвина Хуан Альвина ФК Александрия ФК Александрия 4 (0) 15 0.27
12
Хуан Альвина

Хуан Альвина

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 15 0.27
12 Петар Мичин Петар Мичин Заря Заря 4 (0) 14 0.29
12
Петар Мичин

Петар Мичин

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 14 0.29
12 Николай Шапаренко Николай Шапаренко Динамо Динамо 4 (0) 10 0.40
12
Николай Шапаренко

Николай Шапаренко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 10 0.40
20 Николай Гайдучик Николай Гайдучик Верес Верес 3 (1) 16 0.19
20
Николай Гайдучик

Николай Гайдучик

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 16 0.19
20 Кирилл Ковалец Кирилл Ковалец ФК Александрия ФК Александрия 3 (0) 15 0.20
20
Кирилл Ковалец

Кирилл Ковалец

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 15 0.20
20 Oleksandr Pyatov Oleksandr Pyatov Ингулец Ингулец 3 (0) 15 0.20
20
Oleksandr Pyatov

Oleksandr Pyatov

Ингулец

Ингулец
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 15 0.20
20 Мухаррем Яшари Мухаррем Яшари ЛНЗ ЛНЗ 3 (1) 16 0.19
20
Мухаррем Яшари

Мухаррем Яшари

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 16 0.19
20 Руслан Дедух Руслан Дедух Левый Берег Левый Берег 3 (2) 15 0.20
20
Руслан Дедух

Руслан Дедух

Левый Берег

Левый Берег
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 15 0.20
20 Самсон Иеде Самсон Иеде Ворскла Ворскла 3 (0) 15 0.20
20
Самсон Иеде

Самсон Иеде

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 15 0.20
20 Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Динамо Динамо 3 (3) 9 0.33
20
Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (3) 9 0.33
20 Marko Mrvaljevic Marko Mrvaljevic Верес Верес 3 (2) 15 0.20
20
Marko Mrvaljevic

Marko Mrvaljevic

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 15 0.20
20 Владимир Бражко Владимир Бражко Динамо Динамо 3 (0) 12 0.25
20
Владимир Бражко

Владимир Бражко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 12 0.25
20 Валентин Рубчинский Валентин Рубчинский Динамо Динамо 3 (0) 11 0.27
20
Валентин Рубчинский

Валентин Рубчинский

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 11 0.27
20 Александр Караваев Александр Караваев Динамо Динамо 3 (0) 8 0.38
20
Александр Караваев

Александр Караваев

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 8 0.38
20 Yevgen Pidlepenets Yevgen Pidlepenets Карпаты Карпаты 3 (0) 15 0.20
20
Yevgen Pidlepenets

Yevgen Pidlepenets

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 15 0.20
20 Даниил Сикан Даниил Сикан Шахтер Шахтер 3 (0) 11 0.27
20
Даниил Сикан

Даниил Сикан

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 11 0.27
20 Бруниньо Бруниньо Карпаты Карпаты 3 (0) 10 0.30
20
Бруниньо

Бруниньо

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 10 0.30
20 Александр Яцик Александр Яцик Заря Заря 3 (0) 14 0.21
20
Александр Яцик

Александр Яцик

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 14 0.21
20 Николай Матвиенко Николай Матвиенко Шахтер Шахтер 3 (0) 12 0.25
20
Николай Матвиенко

Николай Матвиенко

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 12 0.25
36 Артур Шах Артур Шах Карпаты Карпаты 2 (0) 15 0.13
36
Артур Шах

Артур Шах

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 15 0.13
36 Геннадий Пасич Геннадий Пасич ЛНЗ ЛНЗ 2 (0) 15 0.13
36
Геннадий Пасич

Геннадий Пасич

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 15 0.13
36 Андерсон Джордан Андерсон Джордан Заря Заря 2 (0) 15 0.13
36
Андерсон Джордан

Андерсон Джордан

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 15 0.13
36 Владислав Шарай Владислав Шарай Верес Верес 2 (0) 15 0.13
36
Владислав Шарай

Владислав Шарай

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 15 0.13
36 Дмитрий Клёц Дмитрий Клёц Верес Верес 2 (0) 16 0.13
36
Дмитрий Клёц

Дмитрий Клёц

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 16 0.13
36 Николай Ковталюк Николай Ковталюк Ворскла Ворскла 2 (0) 14 0.14
36
Николай Ковталюк

Николай Ковталюк

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 14 0.14
36 Volodymyr Bilotserkovets Volodymyr Bilotserkovets Ингулец Ингулец 2 (0) 14 0.14
36
Volodymyr Bilotserkovets

Volodymyr Bilotserkovets

Ингулец

Ингулец
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 14 0.14
36 Hrvoje Ilic Hrvoje Ilic Кривбасс Кривбасс 2 (1) 9 0.22
36
Hrvoje Ilic

Hrvoje Ilic

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 9 0.22
36 Олег Очеретько Олег Очеретько Карпаты Карпаты 2 (1) 14 0.14
36
Олег Очеретько

Олег Очеретько

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 14 0.14
36 Денис Янаков Денис Янаков Черноморец Черноморец 2 (0) 14 0.14
36
Денис Янаков

Денис Янаков

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 14 0.14
36 Павел Полегенько Павел Полегенько Карпаты Карпаты 2 (1) 11 0.18
36
Павел Полегенько

Павел Полегенько

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 11 0.18
36 Иван Нестеренко Иван Нестеренко Ворскла Ворскла 2 (0) 16 0.13
36
Иван Нестеренко

Иван Нестеренко

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 16 0.13
36 Ибрахим Кане Ибрахим Кане Ворскла Ворскла 2 (0) 16 0.13
36
Ибрахим Кане

Ибрахим Кане

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 16 0.13
36 Илья Путря Илья Путря ЛНЗ ЛНЗ 2 (0) 16 0.13
36
Илья Путря

Илья Путря

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 16 0.13
36 Андрей Цуриков Андрей Цуриков Колос Колос 2 (0) 14 0.14
36
Андрей Цуриков

Андрей Цуриков

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 14 0.14
36 Yevgeniy Skyba Yevgeniy Skyba Черноморец Черноморец 2 (0) 11 0.18
36
Yevgeniy Skyba

Yevgeniy Skyba

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
36 Владимир Виливальд Владимир Виливальд Ингулец Ингулец 2 (0) 11 0.18
36
Владимир Виливальд

Владимир Виливальд

Ингулец

Ингулец
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
36 Максим Задерака Максим Задерака Кривбасс Кривбасс 2 (0) 10 0.20
36
Максим Задерака

Максим Задерака

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 10 0.20
36 Сергей Мякушко Сергей Мякушко Ворскла Ворскла 2 (0) 9 0.22
36
Сергей Мякушко

Сергей Мякушко

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 9 0.22
36 Александр Пихалёнок Александр Пихалёнок Динамо Динамо 2 (0) 6 0.33
36
Александр Пихалёнок

Александр Пихалёнок

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 6 0.33
36 Олег Слободян Олег Слободян Оболонь Оболонь 2 (0) 9 0.22
36
Олег Слободян

Олег Слободян

Оболонь

Оболонь
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 9 0.22
36 Ньюертон Ньюертон Шахтер Шахтер 2 (0) 11 0.18
36
Ньюертон

Ньюертон

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
36 Kevin Kevin Шахтер Шахтер 2 (0) 10 0.20
36
Kevin

Kevin

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 10 0.20
36 Eguinaldo Eguinaldo Шахтер Шахтер 2 (0) 14 0.14
36
Eguinaldo

Eguinaldo

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 14 0.14
36 Андрей Якымив Андрей Якымив Левый Берег Левый Берег 2 (0) 14 0.14
36
Андрей Якымив

Андрей Якымив

Левый Берег

Левый Берег
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 14 0.14
36 Дмитрий Топалов Дмитрий Топалов ЛНЗ ЛНЗ 2 (0) 12 0.17
36
Дмитрий Топалов

Дмитрий Топалов

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
36 Фрэнсис Момо Фрэнсис Момо ЛНЗ ЛНЗ 2 (0) 13 0.15
36
Фрэнсис Момо

Фрэнсис Момо

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 13 0.15
36 Daniel Sosah Daniel Sosah Кривбасс Кривбасс 2 (0) 14 0.14
36
Daniel Sosah

Daniel Sosah

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 14 0.14
36 Лассина Траоре Лассина Траоре Шахтер Шахтер 2 (0) 12 0.17
36
Лассина Траоре

Лассина Траоре

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
36 Максим Третьяков Максим Третьяков Колос Колос 2 (0) 12 0.17
36
Максим Третьяков

Максим Третьяков

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
66 Игорь Горбач Игорь Горбач Заря Заря 1 (0) 14 0.07
66
Игорь Горбач

Игорь Горбач

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 14 0.07
66 Яков Башич Яков Башич Заря Заря 1 (0) 14 0.07
66
Яков Башич

Яков Башич

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 14 0.07
66 Иван Калюжный Иван Калюжный ФК Александрия ФК Александрия 1 (0) 14 0.07
66
Иван Калюжный

Иван Калюжный

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 14 0.07
66 Taras Mykhavko Taras Mykhavko Динамо Динамо 1 (0) 14 0.07
66
Taras Mykhavko

Taras Mykhavko

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 14 0.07
66 Денис Мирошниченко Денис Мирошниченко Карпаты Карпаты 1 (0) 15 0.07
66
Денис Мирошниченко

Денис Мирошниченко

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 15 0.07
66 Caua Paixao Caua Paixao Полесье Полесье 1 (0) 14 0.07
66
Caua Paixao

Caua Paixao

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 14 0.07
66 Денис Ндукве Денис Ндукве Ворскла Ворскла 1 (0) 14 0.07
66
Денис Ндукве

Денис Ндукве

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 14 0.07
66 Виктор Близниченко Виктор Близниченко Оболонь Оболонь 1 (0) 14 0.07
66
Виктор Близниченко

Виктор Близниченко

Оболонь

Оболонь
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 14 0.07
66 Богдан Бутко Богдан Бутко Черноморец Черноморец 1 (0) 14 0.07
66
Богдан Бутко

Богдан Бутко

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 14 0.07
66 Владислав Велетень Владислав Велетень Колос Колос 1 (0) 13 0.08
66
Владислав Велетень

Владислав Велетень

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 13 0.08
66 Oleksandr Pshenychnyuk Oleksandr Pshenychnyuk Черноморец Черноморец 1 (0) 14 0.07
66
Oleksandr Pshenychnyuk

Oleksandr Pshenychnyuk

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 14 0.07
66 Виталий Дахновский Виталий Дахновский Верес Верес 1 (0) 15 0.07
66
Виталий Дахновский

Виталий Дахновский

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 15 0.07
66 Stanislav Malysh Stanislav Malysh Ингулец Ингулец 1 (0) 13 0.08
66
Stanislav Malysh

Stanislav Malysh

Ингулец

Ингулец
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 13 0.08
66 Александр Драмбаев Александр Драмбаев Кривбасс Кривбасс 1 (0) 14 0.07
66
Александр Драмбаев

Александр Драмбаев

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 14 0.07
66 Артур Микитишин Артур Микитишин Кривбасс Кривбасс 1 (0) 14 0.07
66
Артур Микитишин

Артур Микитишин

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 14 0.07
66 Артем Челядин Артем Челядин Ворскла Ворскла 1 (0) 14 0.07
66
Артем Челядин

Артем Челядин

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 14 0.07
66 Педриньо Педриньо Шахтер Шахтер 1 (0) 14 0.07
66
Педриньо

Педриньо

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 14 0.07
66 Роман Дидык Роман Дидык Рух Рух 1 (0) 14 0.07
66
Роман Дидык

Роман Дидык

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 14 0.07
66 Владислав Кабаев Владислав Кабаев Динамо Динамо 1 (0) 15 0.07
66
Владислав Кабаев

Владислав Кабаев

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 15 0.07
66 Руслан Черненко Руслан Черненко Оболонь Оболонь 1 (0) 15 0.07
66
Руслан Черненко

Руслан Черненко

Оболонь

Оболонь
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 15 0.07
66 Эдуардо Герреро Эдуардо Герреро Динамо Динамо 1 (0) 15 0.07
66
Эдуардо Герреро

Эдуардо Герреро

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 15 0.07
66 Артем Шабанов Артем Шабанов