  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо и Александрия лидируют. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо и Александрия лидируют. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

Премьер-лига

Следим за украинской Премьер-лигой

Динамо и Александрия лидируют. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

УПЛ

Новина українською

В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

  • Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.

12-й тур УПЛ сезона 2024/25
Динамо и Александрия лидируют. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25 - изображение 1

Турнирная таблица УПЛ 2024/2025

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Динамо Динамо 11 9 2 0 27-8 29
2 ФК Александрия ФК Александрия 11 9 2 0 18-7 29
3 Шахтер Шахтер 11 7 2 2 28-11 23
4 Полесье Полесье 11 6 4 1 19-8 22
5 Карпаты Карпаты 12 5 3 4 15-14 18
6 Кривбасс Кривбасс 10 5 2 3 11-9 17
7 Заря Заря 11 5 0 6 11-12 15
8 ЛНЗ ЛНЗ 11 4 3 4 13-16 15
9 Рух Рух 10 3 5 2 15-6 14
10 Черноморец Черноморец 12 3 3 6 8-13 12
11 Колос Колос 12 2 6 4 7-9 12
12 Верес Верес 11 2 5 4 12-16 11
13 Ворскла Ворскла 12 2 4 6 11-18 10
14 Левый Берег Левый Берег 12 2 2 8 4-17 8
15 Оболонь Оболонь 11 1 2 8 5-26 5
16 Ингулец Ингулец 12 0 5 7 9-23 5

Таблица бомбардиров УПЛ 2024/2025

# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
1 Александр Назаренко Александр Назаренко Полесье Полесье 7 (2) 11 0.64
1
Александр Назаренко

Александр Назаренко

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (2) 11 0.64
1 Георгий Судаков Георгий Судаков Шахтер Шахтер 7 (2) 11 0.64
1
Георгий Судаков

Георгий Судаков

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (2) 11 0.64
3 Артём Бондаренко Артём Бондаренко Шахтер Шахтер 6 (0) 11 0.55
3
Артём Бондаренко

Артём Бондаренко

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (0) 11 0.55
3 Алексей Гуцуляк Алексей Гуцуляк Полесье Полесье 6 (0) 10 0.60
3
Алексей Гуцуляк

Алексей Гуцуляк

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (0) 10 0.60
5 Igor Krasnopir Igor Krasnopir Рух Рух 5 (1) 10 0.50
5
Igor Krasnopir

Igor Krasnopir

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 10 0.50
5 Александр Филиппов Александр Филиппов ФК Александрия ФК Александрия 5 (1) 11 0.45
5
Александр Филиппов

Александр Филиппов

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 11 0.45
5 Владислав Ванат Владислав Ванат Динамо Динамо 5 (1) 8 0.63
5
Владислав Ванат

Владислав Ванат

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 8 0.63
8 Илья Квасница Илья Квасница Рух Рух 4 (0) 10 0.40
8
Илья Квасница

Илья Квасница

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 10 0.40
8 Амбросий Чачуа Амбросий Чачуа Карпаты Карпаты 4 (0) 12 0.33
8
Амбросий Чачуа

Амбросий Чачуа

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 12 0.33
8 Александр Зубков Александр Зубков Шахтер Шахтер 4 (0) 8 0.50
8
Александр Зубков

Александр Зубков

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 8 0.50
11 Виталий Буяльский Виталий Буяльский Динамо Динамо 3 (1) 9 0.33
11
Виталий Буяльский

Виталий Буяльский

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 9 0.33
11 Marko Mrvaljevic Marko Mrvaljevic Верес Верес 3 (2) 11 0.27
11
Marko Mrvaljevic

Marko Mrvaljevic

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 11 0.27
11 Juan Alvina Juan Alvina ФК Александрия ФК Александрия 3 (0) 11 0.27
11
Juan Alvina

Juan Alvina

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 11 0.27
11 Филипп Будковский Филипп Будковский Заря Заря 3 (1) 8 0.38
11
Филипп Будковский

Филипп Будковский

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 8 0.38
11 Кирилл Ковалец Кирилл Ковалец ФК Александрия ФК Александрия 3 (0) 11 0.27
11
Кирилл Ковалец

Кирилл Ковалец

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 11 0.27
11 Николай Шапаренко Николай Шапаренко Динамо Динамо 3 (0) 7 0.43
11
Николай Шапаренко

Николай Шапаренко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 7 0.43
11 Александр Караваев Александр Караваев Динамо Динамо 3 (0) 4 0.75
11
Александр Караваев

Александр Караваев

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 4 0.75
11 Даниил Сикан Даниил Сикан Шахтер Шахтер 3 (0) 8 0.38
11
Даниил Сикан

Даниил Сикан

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 8 0.38
19 Николай Гайдучик Николай Гайдучик Верес Верес 2 (0) 11 0.18
19
Николай Гайдучик

Николай Гайдучик

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
19 Андрей Цуриков Андрей Цуриков Колос Колос 2 (0) 11 0.18
19
Андрей Цуриков

Андрей Цуриков

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
19 Илья Путря Илья Путря ЛНЗ ЛНЗ 2 (0) 11 0.18
19
Илья Путря

Илья Путря

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
19 Геннадий Пасич Геннадий Пасич ЛНЗ ЛНЗ 2 (0) 11 0.18
19
Геннадий Пасич

Геннадий Пасич

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
19 Oleksandr Pyatov Oleksandr Pyatov Ингулец Ингулец 2 (0) 11 0.18
19
Oleksandr Pyatov

Oleksandr Pyatov

Ингулец

Ингулец
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
19 Андерсон Джордан Андерсон Джордан Заря Заря 2 (0) 11 0.18
19
Андерсон Джордан

Андерсон Джордан

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
19 Артур Шах Артур Шах Карпаты Карпаты 2 (0) 12 0.17
19
Артур Шах

Артур Шах

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
19 Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Динамо Динамо 2 (2) 7 0.29
19
Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 7 0.29
19 Дмитрий Клёц Дмитрий Клёц Верес Верес 2 (0) 11 0.18
19
Дмитрий Клёц

Дмитрий Клёц

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
19 Мухаррем Яшари Мухаррем Яшари ЛНЗ ЛНЗ 2 (1) 11 0.18
19
Мухаррем Яшари

Мухаррем Яшари

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 11 0.18
19 Олег Очеретько Олег Очеретько Карпаты Карпаты 2 (1) 10 0.20
19
Олег Очеретько

Олег Очеретько

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 10 0.20
19 Ибрахим Кане Ибрахим Кане Ворскла Ворскла 2 (0) 12 0.17
19
Ибрахим Кане

Ибрахим Кане

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
19 Yevgen Pidlepenets Yevgen Pidlepenets Карпаты Карпаты 2 (0) 11 0.18
19
Yevgen Pidlepenets

Yevgen Pidlepenets

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
19 Денис Янаков Денис Янаков Черноморец Черноморец 2 (0) 12 0.17
19
Денис Янаков

Денис Янаков

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
19 Владимир Бражко Владимир Бражко Динамо Динамо 2 (0) 7 0.29
19
Владимир Бражко

Владимир Бражко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 7 0.29
19 Николай Матвиенко Николай Матвиенко Шахтер Шахтер 2 (0) 9 0.22
19
Николай Матвиенко

Николай Матвиенко

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 9 0.22
19 Валентин Рубчинский Валентин Рубчинский Динамо Динамо 2 (0) 6 0.33
19
Валентин Рубчинский

Валентин Рубчинский

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 6 0.33
19 Александр Пихалёнок Александр Пихалёнок Динамо Динамо 2 (0) 6 0.33
19
Александр Пихалёнок

Александр Пихалёнок

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 6 0.33
19 Владислав Шарай Владислав Шарай Верес Верес 2 (0) 11 0.18
19
Владислав Шарай

Владислав Шарай

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
19 Фрэнсис Момо Фрэнсис Момо ЛНЗ ЛНЗ 2 (0) 9 0.22
19
Фрэнсис Момо

Фрэнсис Момо

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 9 0.22
19 Владимир Виливальд Владимир Виливальд Ингулец Ингулец 2 (0) 7 0.29
19
Владимир Виливальд

Владимир Виливальд

Ингулец

Ингулец
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 7 0.29
19 Daniel Sosah Daniel Sosah Кривбасс Кривбасс 2 (0) 9 0.22
19
Daniel Sosah

Daniel Sosah

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 9 0.22
19 Николай Ковталюк Николай Ковталюк Ворскла Ворскла 2 (0) 11 0.18
19
Николай Ковталюк

Николай Ковталюк

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
19 Самсон Иеде Самсон Иеде Ворскла Ворскла 2 (0) 11 0.18
19
Самсон Иеде

Самсон Иеде

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
19 Александр Яцик Александр Яцик Заря Заря 2 (0) 10 0.20
19
Александр Яцик

Александр Яцик

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 10 0.20
19 Ярослав Карабин Ярослав Карабин Рух Рух 2 (0) 10 0.20
19
Ярослав Карабин

Ярослав Карабин

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 10 0.20
19 Максим Третьяков Максим Третьяков Колос Колос 2 (0) 10 0.20
19
Максим Третьяков

Максим Третьяков

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 10 0.20
46 Igor Gorbach Igor Gorbach Заря Заря 1 (0) 10 0.10
46
Igor Gorbach

Igor Gorbach

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 10 0.10
46 Владислав Кабаев Владислав Кабаев Динамо Динамо 1 (0) 10 0.10
46
Владислав Кабаев

Владислав Кабаев

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 10 0.10
46 Артем Шабанов Артем Шабанов ФК Александрия ФК Александрия 1 (0) 11 0.09
46
Артем Шабанов

Артем Шабанов

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
46 Иван Калюжный Иван Калюжный ФК Александрия ФК Александрия 1 (0) 11 0.09
46
Иван Калюжный

Иван Калюжный

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
46 Borys Krushynskyi Borys Krushynskyi Полесье Полесье 1 (0) 11 0.09
46
Borys Krushynskyi

Borys Krushynskyi

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
46 Яков Башич Яков Башич Заря Заря 1 (0) 10 0.10
46
Яков Башич

Яков Башич

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 10 0.10
46 Богдан Леднев Богдан Леднев Полесье Полесье 1 (0) 11 0.09
46
Богдан Леднев

Богдан Леднев

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
46 Дмитрий Мишнёв Дмитрий Мишнёв ФК Александрия ФК Александрия 1 (0) 11 0.09
46
Дмитрий Мишнёв

Дмитрий Мишнёв

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
46 Сергей Чоботенко Сергей Чоботенко Полесье Полесье 1 (0) 10 0.10
46
Сергей Чоботенко

Сергей Чоботенко

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 10 0.10
46 Андрей Якымив Андрей Якымив Левый Берег Левый Берег 1 (0) 10 0.10
46
Андрей Якымив

Андрей Якымив

Левый Берег

Левый Берег
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 10 0.10
46 Руслан Степанюк Руслан Степанюк Верес Верес 1 (0) 10 0.10
46
Руслан Степанюк

Руслан Степанюк

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 10 0.10
46 Педриньо Педриньо Шахтер Шахтер 1 (0) 10 0.10
46
Педриньо

Педриньо

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 10 0.10
46 Артем Смоляков Артем Смоляков Полесье Полесье 1 (0) 11 0.09
46
Артем Смоляков

Артем Смоляков

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
46 Volodymyr Bilotserkovets Volodymyr Bilotserkovets Ингулец Ингулец 1 (0) 10 0.10
46
Volodymyr Bilotserkovets

Volodymyr Bilotserkovets

Ингулец

Ингулец
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 10 0.10
46 Виталий Холод Виталий Холод Рух Рух 1 (0) 10 0.10
46
Виталий Холод

Виталий Холод

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 10 0.10
46 Виктор Близниченко Виктор Близниченко Оболонь Оболонь 1 (0) 10 0.10
46
Виктор Близниченко

Виктор Близниченко

Оболонь

Оболонь
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 10 0.10
46 Максим Брагару Максим Брагару Динамо Динамо 1 (0) 10 0.10
46
Максим Брагару

Максим Брагару

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 10 0.10
46 Luan Campos Luan Campos Верес Верес 1 (0) 10 0.10
46
Luan Campos

Luan Campos

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 10 0.10
46 Петар Мичин Петар Мичин Заря Заря 1 (0) 11 0.09
46
Петар Мичин

Петар Мичин

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
46 Артем Габелок Артем Габелок Черноморец Черноморец 1 (0) 12 0.08
46
Артем Габелок

Артем Габелок

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 12 0.08
46 Алексей Хобленко Алексей Хобленко Черноморец Черноморец 1 (0) 12 0.08
46
Алексей Хобленко

Алексей Хобленко

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 12 0.08
46 Богдан Бутко Богдан Бутко Черноморец Черноморец 1 (0) 12 0.08
46
Богдан Бутко

Богдан Бутко

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 12 0.08
46 Тимур Стецков Тимур Стецков Кривбасс Кривбасс 1 (1) 4 0.25
46
Тимур Стецков

Тимур Стецков

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 4 0.25
46 Shota Nonikashvili Shota Nonikashvili ЛНЗ ЛНЗ 1 (1) 8 0.13
46
Shota Nonikashvili

Shota Nonikashvili

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 8 0.13
46 Артем Челядин Артем Челядин Ворскла Ворскла 1 (0) 10 0.10
46
Артем Челядин

Артем Челядин

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 10 0.10
46 Руслан Дедух Руслан Дедух Левый Берег Левый Берег 1 (1) 12 0.08
46
Руслан Дедух

Руслан Дедух

Левый Берег

Левый Берег
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 12 0.08
46 Остап Притула Остап Притула Рух Рух 1 (1) 10 0.10
46
Остап Притула

Остап Притула

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 10 0.10
46 Иван Нестеренко Иван Нестеренко Ворскла Ворскла 1 (0) 12 0.08
46
Иван Нестеренко

Иван Нестеренко

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 12 0.08
46 Семен Вовченко Семен Вовченко Верес Верес 1 (0) 11 0.09
46
Семен Вовченко

Семен Вовченко

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
46 Oleksandr Pshenychnyuk Oleksandr Pshenychnyuk Черноморец Черноморец 1 (0) 11 0.09
46
Oleksandr Pshenychnyuk

Oleksandr Pshenychnyuk

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
46 Владислав Велетень Владислав Велетень Колос Колос 1 (0) 11 0.09
46
Владислав Велетень

Владислав Велетень

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
46 Александр Скляр Александр Скляр Ворскла Ворскла 1 (0) 11 0.09
46
Александр Скляр

Александр Скляр

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
46 Денис Мирошниченко Денис Мирошниченко Карпаты Карпаты 1 (0) 11 0.09
46
Денис Мирошниченко

Денис Мирошниченко

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
46 Taras Galas Taras Galas Левый Берег Левый Берег 1 (0) 11 0.09
46
Taras Galas

Taras Galas

Левый Берег

Левый Берег
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
46 Эдуардо Герреро Эдуардо Герреро Динамо Динамо 1 (0) 11 0.09
46
Эдуардо Герреро

Эдуардо Герреро

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
46 Руслан Черненко Руслан Черненко Оболонь Оболонь 1 (0) 11 0.09
46
Руслан Черненко

Руслан Черненко

Оболонь

Оболонь
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
46 Caua Paixao Caua Paixao Полесье Полесье 1 (0) 11 0.09
46
Caua Paixao

Caua Paixao

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
46 Артем Гусол Артем Гусол Колос Колос 1 (0) 7 0.14
46
Артем Гусол

Артем Гусол

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 7 0.14
46