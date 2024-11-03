Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо и Александрия лидируют. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
Следим за украинской Премьер-лигой
УПЛ
В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.
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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.
12-й тур УПЛ сезона 2024/25
Турнирная таблица УПЛ 2024/2025
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|11
|9
|2
|0
|27-8
|29
|2
|ФК Александрия
|11
|9
|2
|0
|18-7
|29
|3
|Шахтер
|11
|7
|2
|2
|28-11
|23
|4
|Полесье
|11
|6
|4
|1
|19-8
|22
|5
|Карпаты
|12
|5
|3
|4
|15-14
|18
|6
|Кривбасс
|10
|5
|2
|3
|11-9
|17
|7
|Заря
|11
|5
|0
|6
|11-12
|15
|8
|ЛНЗ
|11
|4
|3
|4
|13-16
|15
|9
|Рух
|10
|3
|5
|2
|15-6
|14
|10
|Черноморец
|12
|3
|3
|6
|8-13
|12
|11
|Колос
|12
|2
|6
|4
|7-9
|12
|12
|Верес
|11
|2
|5
|4
|12-16
|11
|13
|Ворскла
|12
|2
|4
|6
|11-18
|10
|14
|Левый Берег
|12
|2
|2
|8
|4-17
|8
|15
|Оболонь
|11
|1
|2
|8
|5-26
|5
|16
|Ингулец
|12
|0
|5
|7
|9-23
|5
Таблица бомбардиров УПЛ 2024/2025
|#
|Игрок
|Команда
|Голы (Пен)
|Матчи
|Среднее
|1
|Александр Назаренко
|Полесье
|7 (2)
|11
|0.64
|
1
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (2) 11 0.64
|1
|Георгий Судаков
|Шахтер
|7 (2)
|11
|0.64
|
1
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (2) 11 0.64
|3
|Артём Бондаренко
|Шахтер
|6 (0)
|11
|0.55
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (0) 11 0.55
|3
|Алексей Гуцуляк
|Полесье
|6 (0)
|10
|0.60
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (0) 10 0.60
|5
|Igor Krasnopir
|Рух
|5 (1)
|10
|0.50
|
5
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 10 0.50
|5
|Александр Филиппов
|ФК Александрия
|5 (1)
|11
|0.45
|
5
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 11 0.45
|5
|Владислав Ванат
|Динамо
|5 (1)
|8
|0.63
|
5
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 8 0.63
|8
|Илья Квасница
|Рух
|4 (0)
|10
|0.40
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 10 0.40
|8
|Амбросий Чачуа
|Карпаты
|4 (0)
|12
|0.33
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 12 0.33
|8
|Александр Зубков
|Шахтер
|4 (0)
|8
|0.50
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 8 0.50
|11
|Виталий Буяльский
|Динамо
|3 (1)
|9
|0.33
|
11
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 9 0.33
|11
|Marko Mrvaljevic
|Верес
|3 (2)
|11
|0.27
|
11
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 11 0.27
|11
|Juan Alvina
|ФК Александрия
|3 (0)
|11
|0.27
|
11
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 11 0.27
|11
|Филипп Будковский
|Заря
|3 (1)
|8
|0.38
|
11
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 8 0.38
|11
|Кирилл Ковалец
|ФК Александрия
|3 (0)
|11
|0.27
|
11
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 11 0.27
|11
|Николай Шапаренко
|Динамо
|3 (0)
|7
|0.43
|
11
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 7 0.43
|11
|Александр Караваев
|Динамо
|3 (0)
|4
|0.75
|
11
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 4 0.75
|11
|Даниил Сикан
|Шахтер
|3 (0)
|8
|0.38
|
11
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 8 0.38
|19
|Николай Гайдучик
|Верес
|2 (0)
|11
|0.18
|
19
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
|19
|Андрей Цуриков
|Колос
|2 (0)
|11
|0.18
|
19
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
|19
|Илья Путря
|ЛНЗ
|2 (0)
|11
|0.18
|
19
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
|19
|Геннадий Пасич
|ЛНЗ
|2 (0)
|11
|0.18
|
19
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
|19
|Oleksandr Pyatov
|Ингулец
|2 (0)
|11
|0.18
|
19
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
|19
|Андерсон Джордан
|Заря
|2 (0)
|11
|0.18
|
19
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
|19
|Артур Шах
|Карпаты
|2 (0)
|12
|0.17
|
19
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
|19
|Андрей Ярмоленко
|Динамо
|2 (2)
|7
|0.29
|
19
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 7 0.29
|19
|Дмитрий Клёц
|Верес
|2 (0)
|11
|0.18
|
19
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
|19
|Мухаррем Яшари
|ЛНЗ
|2 (1)
|11
|0.18
|
19
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 11 0.18
|19
|Олег Очеретько
|Карпаты
|2 (1)
|10
|0.20
|
19
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 10 0.20
|19
|Ибрахим Кане
|Ворскла
|2 (0)
|12
|0.17
|
19
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
|19
|Yevgen Pidlepenets
|Карпаты
|2 (0)
|11
|0.18
|
19
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
|19
|Денис Янаков
|Черноморец
|2 (0)
|12
|0.17
|
19
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
|19
|Владимир Бражко
|Динамо
|2 (0)
|7
|0.29
|
19
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 7 0.29
|19
|Николай Матвиенко
|Шахтер
|2 (0)
|9
|0.22
|
19
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 9 0.22
|19
|Валентин Рубчинский
|Динамо
|2 (0)
|6
|0.33
|
19
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 6 0.33
|19
|Александр Пихалёнок
|Динамо
|2 (0)
|6
|0.33
|
19
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 6 0.33
|19
|Владислав Шарай
|Верес
|2 (0)
|11
|0.18
|
19
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
|19
|Фрэнсис Момо
|ЛНЗ
|2 (0)
|9
|0.22
|
19
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 9 0.22
|19
|Владимир Виливальд
|Ингулец
|2 (0)
|7
|0.29
|
19
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 7 0.29
|19
|Daniel Sosah
|Кривбасс
|2 (0)
|9
|0.22
|
19
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 9 0.22
|19
|Николай Ковталюк
|Ворскла
|2 (0)
|11
|0.18
|
19
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
|19
|Самсон Иеде
|Ворскла
|2 (0)
|11
|0.18
|
19
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
|19
|Александр Яцик
|Заря
|2 (0)
|10
|0.20
|
19
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 10 0.20
|19
|Ярослав Карабин
|Рух
|2 (0)
|10
|0.20
|
19
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 10 0.20
|19
|Максим Третьяков
|Колос
|2 (0)
|10
|0.20
|
19
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 10 0.20
|46
|Igor Gorbach
|Заря
|1 (0)
|10
|0.10
|
46
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 10 0.10
|46
|Владислав Кабаев
|Динамо
|1 (0)
|10
|0.10
|
46
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 10 0.10
|46
|Артем Шабанов
|ФК Александрия
|1 (0)
|11
|0.09
|
46
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
|46
|Иван Калюжный
|ФК Александрия
|1 (0)
|11
|0.09
|
46
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
|46
|Borys Krushynskyi
|Полесье
|1 (0)
|11
|0.09
|
46
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
|46
|Яков Башич
|Заря
|1 (0)
|10
|0.10
|
46
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 10 0.10
|46
|Богдан Леднев
|Полесье
|1 (0)
|11
|0.09
|
46
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
|46
|Дмитрий Мишнёв
|ФК Александрия
|1 (0)
|11
|0.09
|
46
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
|46
|Сергей Чоботенко
|Полесье
|1 (0)
|10
|0.10
|
46
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 10 0.10
|46
|Андрей Якымив
|Левый Берег
|1 (0)
|10
|0.10
|
46
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 10 0.10
|46
|Руслан Степанюк
|Верес
|1 (0)
|10
|0.10
|
46
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 10 0.10
|46
|Педриньо
|Шахтер
|1 (0)
|10
|0.10
|
46
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 10 0.10
|46
|Артем Смоляков
|Полесье
|1 (0)
|11
|0.09
|
46
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
|46
|Volodymyr Bilotserkovets
|Ингулец
|1 (0)
|10
|0.10
|
46
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 10 0.10
|46
|Виталий Холод
|Рух
|1 (0)
|10
|0.10
|
46
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 10 0.10
|46
|Виктор Близниченко
|Оболонь
|1 (0)
|10
|0.10
|
46
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 10 0.10
|46
|Максим Брагару
|Динамо
|1 (0)
|10
|0.10
|
46
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 10 0.10
|46
|Luan Campos
|Верес
|1 (0)
|10
|0.10
|
46
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 10 0.10
|46
|Петар Мичин
|Заря
|1 (0)
|11
|0.09
|
46
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
|46
|Артем Габелок
|Черноморец
|1 (0)
|12
|0.08
|
46
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 12 0.08
|46
|Алексей Хобленко
|Черноморец
|1 (0)
|12
|0.08
|
46
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 12 0.08
|46
|Богдан Бутко
|Черноморец
|1 (0)
|12
|0.08
|
46
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 12 0.08
|46
|Тимур Стецков
|Кривбасс
|1 (1)
|4
|0.25
|
46
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 4 0.25
|46
|Shota Nonikashvili
|ЛНЗ
|1 (1)
|8
|0.13
|
46
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 8 0.13
|46
|Артем Челядин
|Ворскла
|1 (0)
|10
|0.10
|
46
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 10 0.10
|46
|Руслан Дедух
|Левый Берег
|1 (1)
|12
|0.08
|
46
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 12 0.08
|46
|Остап Притула
|Рух
|1 (1)
|10
|0.10
|
46
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 10 0.10
|46
|Иван Нестеренко
|Ворскла
|1 (0)
|12
|0.08
|
46
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 12 0.08
|46
|Семен Вовченко
|Верес
|1 (0)
|11
|0.09
|
46
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
|46
|Oleksandr Pshenychnyuk
|Черноморец
|1 (0)
|11
|0.09
|
46
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
|46
|Владислав Велетень
|Колос
|1 (0)
|11
|0.09
|
46
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
|46
|Александр Скляр
|Ворскла
|1 (0)
|11
|0.09
|
46
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
|46
|Денис Мирошниченко
|Карпаты
|1 (0)
|11
|0.09
|
46
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
|46
|Taras Galas
|Левый Берег
|1 (0)
|11
|0.09
|
46
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
|46
|Эдуардо Герреро
|Динамо
|1 (0)
|11
|0.09
|
46
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
|46
|Руслан Черненко
|Оболонь
|1 (0)
|11
|0.09
|
46
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
|46
|Caua Paixao
|Полесье
|1 (0)
|11
|0.09
|
46
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
|46
|Артем Гусол
|Колос
|1 (0)
|7
|0.14
|
46
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 7 0.14
|46