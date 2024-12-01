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Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо и Шахтер буксуют. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

Премьер-лига

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Динамо и Шахтер буксуют. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

УПЛ

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В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.

15-й тур УПЛ сезона 2024/25
Динамо и Шахтер буксуют. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25 - изображение 1

Турнирная таблица УПЛ 2024/2025

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Динамо Динамо 14 11 3 0 33-11 36
2 ФК Александрия ФК Александрия 14 11 3 0 25-8 36
3 Шахтер Шахтер 14 9 3 2 38-13 30
4 Кривбасс Кривбасс 14 7 4 3 17-12 25
5 Полесье Полесье 14 6 5 3 22-14 23
6 Карпаты Карпаты 14 6 3 5 16-17 21
7 Верес Верес 15 4 7 4 17-18 19
8 Рух Рух 14 4 7 3 18-10 19
9 ЛНЗ ЛНЗ 15 5 3 7 16-22 18
10 Заря Заря 14 5 1 8 14-18 16
11 Ворскла Ворскла 15 4 4 7 14-21 16
12 Колос Колос 15 2 8 5 9-12 14
13 Черноморец Черноморец 15 3 3 9 9-20 12
14 Левый Берег Левый Берег 15 2 4 9 5-19 10
15 Оболонь Оболонь 15 2 4 9 7-28 10
16 Ингулец Ингулец 15 1 6 8 12-29 9

Таблица бомбардиров УПЛ 2024/2025

# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
1 Алексей Гуцуляк Алексей Гуцуляк Полесье Полесье 8 (0) 13 0.62
1
Алексей Гуцуляк

Алексей Гуцуляк

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (0) 13 0.62
1 Артём Бондаренко Артём Бондаренко Шахтер Шахтер 8 (1) 13 0.62
1
Артём Бондаренко

Артём Бондаренко

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (1) 13 0.62
3 Александр Назаренко Александр Назаренко Полесье Полесье 7 (2) 14 0.50
3
Александр Назаренко

Александр Назаренко

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (2) 14 0.50
3 Георгий Судаков Георгий Судаков Шахтер Шахтер 7 (2) 13 0.54
3
Георгий Судаков

Георгий Судаков

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (2) 13 0.54
3 Владислав Ванат Владислав Ванат Динамо Динамо 7 (1) 11 0.64
3
Владислав Ванат

Владислав Ванат

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (1) 11 0.64
6 Егор Твердохлеб Егор Твердохлеб Кривбасс Кривбасс 6 (0) 11 0.55
6
Егор Твердохлеб

Егор Твердохлеб

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (0) 11 0.55
7 Александр Филиппов Александр Филиппов ФК Александрия ФК Александрия 5 (1) 14 0.36
7
Александр Филиппов

Александр Филиппов

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 14 0.36
7 Александр Зубков Александр Зубков Шахтер Шахтер 5 (0) 10 0.50
7
Александр Зубков

Александр Зубков

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 10 0.50
7 Игорь Краснопир Игорь Краснопир Рух Рух 5 (1) 13 0.38
7
Игорь Краснопир

Игорь Краснопир

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 13 0.38
10 Ярослав Карабин Ярослав Карабин Рух Рух 4 (1) 13 0.31
10
Ярослав Карабин

Ярослав Карабин

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 13 0.31
10 Луан Кампуш Луан Кампуш Верес Верес 4 (1) 14 0.29
10
Луан Кампуш

Луан Кампуш

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 14 0.29
10 Miguel Miguel ФК Александрия ФК Александрия 4 (2) 13 0.31
10
Miguel

Miguel

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (2) 13 0.31
10 Виталий Буяльский Виталий Буяльский Динамо Динамо 4 (1) 12 0.33
10
Виталий Буяльский

Виталий Буяльский

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 12 0.33
10 Хуан Альвина Хуан Альвина ФК Александрия ФК Александрия 4 (0) 14 0.29
10
Хуан Альвина

Хуан Альвина

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 14 0.29
10 Филипп Будковский Филипп Будковский Заря Заря 4 (1) 11 0.36
10
Филипп Будковский

Филипп Будковский

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 11 0.36
10 Илья Квасница Илья Квасница Рух Рух 4 (0) 13 0.31
10
Илья Квасница

Илья Квасница

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 13 0.31
10 Николай Шапаренко Николай Шапаренко Динамо Динамо 4 (0) 10 0.40
10
Николай Шапаренко

Николай Шапаренко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 10 0.40
10 Амбросий Чачуа Амбросий Чачуа Карпаты Карпаты 4 (0) 14 0.29
10
Амбросий Чачуа

Амбросий Чачуа

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 14 0.29
19 Николай Гайдучик Николай Гайдучик Верес Верес 3 (1) 15 0.20
19
Николай Гайдучик

Николай Гайдучик

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 15 0.20
19 Oleksandr Pyatov Oleksandr Pyatov Ингулец Ингулец 3 (0) 15 0.20
19
Oleksandr Pyatov

Oleksandr Pyatov

Ингулец

Ингулец
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 15 0.20
19 Мухаррем Яшари Мухаррем Яшари ЛНЗ ЛНЗ 3 (1) 15 0.20
19
Мухаррем Яшари

Мухаррем Яшари

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 15 0.20
19 Marko Mrvaljevic Marko Mrvaljevic Верес Верес 3 (2) 14 0.21
19
Marko Mrvaljevic

Marko Mrvaljevic

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 14 0.21
19 Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Динамо Динамо 3 (3) 9 0.33
19
Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (3) 9 0.33
19 Самсон Иеде Самсон Иеде Ворскла Ворскла 3 (0) 14 0.21
19
Самсон Иеде

Самсон Иеде

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 14 0.21
19 Владимир Бражко Владимир Бражко Динамо Динамо 3 (0) 10 0.30
19
Владимир Бражко

Владимир Бражко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 10 0.30
19 Александр Караваев Александр Караваев Динамо Динамо 3 (0) 7 0.43
19
Александр Караваев

Александр Караваев

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 7 0.43
19 Кирилл Ковалец Кирилл Ковалец ФК Александрия ФК Александрия 3 (0) 14 0.21
19
Кирилл Ковалец

Кирилл Ковалец

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 14 0.21
19 Даниил Сикан Даниил Сикан Шахтер Шахтер 3 (0) 10 0.30
19
Даниил Сикан

Даниил Сикан

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 10 0.30
19 Валентин Рубчинский Валентин Рубчинский Динамо Динамо 3 (0) 9 0.33
19
Валентин Рубчинский

Валентин Рубчинский

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 9 0.33
19 Николай Матвиенко Николай Матвиенко Шахтер Шахтер 3 (0) 10 0.30
19
Николай Матвиенко

Николай Матвиенко

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 10 0.30
19 Александр Яцик Александр Яцик Заря Заря 3 (0) 13 0.23
19
Александр Яцик

Александр Яцик

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 13 0.23
32 Николай Ковталюк Николай Ковталюк Ворскла Ворскла 2 (0) 14 0.14
32
Николай Ковталюк

Николай Ковталюк

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 14 0.14
32 Андерсон Джордан Андерсон Джордан Заря Заря 2 (0) 14 0.14
32
Андерсон Джордан

Андерсон Джордан

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 14 0.14
32 Петар Мичин Петар Мичин Заря Заря 2 (0) 13 0.15
32
Петар Мичин

Петар Мичин

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 13 0.15
32 Геннадий Пасич Геннадий Пасич ЛНЗ ЛНЗ 2 (0) 14 0.14
32
Геннадий Пасич

Геннадий Пасич

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 14 0.14
32 Yevgen Pidlepenets Yevgen Pidlepenets Карпаты Карпаты 2 (0) 13 0.15
32
Yevgen Pidlepenets

Yevgen Pidlepenets

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 13 0.15
32 Денис Янаков Денис Янаков Черноморец Черноморец 2 (0) 14 0.14
32
Денис Янаков

Денис Янаков

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 14 0.14
32 Илья Путря Илья Путря ЛНЗ ЛНЗ 2 (0) 15 0.13
32
Илья Путря

Илья Путря

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 15 0.13
32 Олег Очеретько Олег Очеретько Карпаты Карпаты 2 (1) 12 0.17
32
Олег Очеретько

Олег Очеретько

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 12 0.17
32 Андрей Цуриков Андрей Цуриков Колос Колос 2 (0) 13 0.15
32
Андрей Цуриков

Андрей Цуриков

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 13 0.15
32 Ибрахим Кане Ибрахим Кане Ворскла Ворскла 2 (0) 15 0.13
32
Ибрахим Кане

Ибрахим Кане

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 15 0.13
32 Дмитрий Клёц Дмитрий Клёц Верес Верес 2 (0) 15 0.13
32
Дмитрий Клёц

Дмитрий Клёц

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 15 0.13
32 Volodymyr Bilotserkovets Volodymyr Bilotserkovets Ингулец Ингулец 2 (0) 14 0.14
32
Volodymyr Bilotserkovets

Volodymyr Bilotserkovets

Ингулец

Ингулец
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 14 0.14
32 Артур Шах Артур Шах Карпаты Карпаты 2 (0) 14 0.14
32
Артур Шах

Артур Шах

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 14 0.14
32 Владислав Шарай Владислав Шарай Верес Верес 2 (0) 14 0.14
32
Владислав Шарай

Владислав Шарай

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 14 0.14
32 Kevin Kevin Шахтер Шахтер 2 (0) 9 0.22
32
Kevin

Kevin

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 9 0.22
32 Сергей Мякушко Сергей Мякушко Ворскла Ворскла 2 (0) 9 0.22
32
Сергей Мякушко

Сергей Мякушко

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 9 0.22
32 Олег Слободян Олег Слободян Оболонь Оболонь 2 (0) 9 0.22
32
Олег Слободян

Олег Слободян

Оболонь

Оболонь
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 9 0.22
32 Бруниньо Бруниньо Карпаты Карпаты 2 (0) 8 0.25
32
Бруниньо

Бруниньо

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 8 0.25
32 Eguinaldo Eguinaldo Шахтер Шахтер 2 (0) 13 0.15
32
Eguinaldo

Eguinaldo

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 13 0.15
32 Александр Пихалёнок Александр Пихалёнок Динамо Динамо 2 (0) 6 0.33
32
Александр Пихалёнок

Александр Пихалёнок

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 6 0.33
32 Владимир Виливальд Владимир Виливальд Ингулец Ингулец 2 (0) 11 0.18
32
Владимир Виливальд

Владимир Виливальд

Ингулец

Ингулец
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
32 Максим Задерака Максим Задерака Кривбасс Кривбасс 2 (0) 9 0.22
32
Максим Задерака

Максим Задерака

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 9 0.22
32 Фрэнсис Момо Фрэнсис Момо ЛНЗ ЛНЗ 2 (0) 13 0.15
32
Фрэнсис Момо

Фрэнсис Момо

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 13 0.15
32 Дмитрий Топалов Дмитрий Топалов ЛНЗ ЛНЗ 2 (0) 12 0.17
32
Дмитрий Топалов

Дмитрий Топалов

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
32 Daniel Sosah Daniel Sosah Кривбасс Кривбасс 2 (0) 13 0.15
32
Daniel Sosah

Daniel Sosah

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 13 0.15
32 Андрей Якымив Андрей Якымив Левый Берег Левый Берег 2 (0) 13 0.15
32
Андрей Якымив

Андрей Якымив

Левый Берег

Левый Берег
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 13 0.15
32 Максим Третьяков Максим Третьяков Колос Колос 2 (0) 12 0.17
32
Максим Третьяков

Максим Третьяков

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
59 Иван Калюжный Иван Калюжный ФК Александрия ФК Александрия 1 (0) 13 0.08
59
Иван Калюжный

Иван Калюжный

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 13 0.08
59 Игорь Горбач Игорь Горбач Заря Заря 1 (0) 13 0.08
59
Игорь Горбач

Игорь Горбач

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 13 0.08
59 Виталий Холод Виталий Холод Рух Рух 1 (0) 13 0.08
59
Виталий Холод

Виталий Холод

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 13 0.08
59