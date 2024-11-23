Динамо и Шахтер доказывают свой класс. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.

14-й тур УПЛ сезона 2024/25



Турнирная таблица УПЛ 2024/2025

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 13 11 2 0 32-10 35 2 ФК Александрия 12 10 2 0 21-7 32 3 Шахтер 13 9 2 2 37-12 29 4 Полесье 12 6 4 2 20-10 22 5 Карпаты 14 6 3 5 16-17 21 6 Кривбасс 12 5 4 3 13-11 19 7 ЛНЗ 14 5 3 6 15-20 18 8 Ворскла 14 4 4 6 14-18 16 9 Верес 13 3 6 4 14-16 15 10 Рух 12 3 6 3 16-9 15 11 Заря 13 5 0 8 13-17 15 12 Колос 14 2 7 5 8-11 13 13 Черноморец 14 3 3 8 9-17 12 14 Левый Берег 13 2 3 8 4-17 9 15 Оболонь 13 2 3 8 6-26 9 16 Ингулец 14 0 6 8 9-29 6

Таблица бомбардиров УПЛ 2024/2025