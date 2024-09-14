Динамо и Шахтер забирают свое, Черноморец во второй раз побеждает. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.

6-й тур УПЛ сезона 2024/25



Турнирная таблица УПЛ 2024/2025

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 ФК Александрия 5 4 1 0 10-5 13 2 Динамо 4 4 0 0 8-2 12 3 Полесье 4 3 1 0 10-2 10 4 ЛНЗ 5 3 0 2 6-5 9 5 Рух 4 3 0 1 13-3 9 6 Шахтер 5 3 0 2 14-7 9 7 Заря 6 3 0 3 6-8 9 8 Ворскла 4 2 1 1 6-6 7 9 Кривбасс 4 2 1 1 4-4 7 10 Левый Берег 5 2 0 3 4-6 6 11 Черноморец 6 2 0 4 3-7 6 12 Карпаты 6 1 2 3 8-11 5 13 Верес 5 1 1 3 3-7 4 14 Ингулец 6 0 3 3 3-10 3 15 Колос 5 0 2 3 3-6 2 16 Оболонь 6 0 2 4 2-14 2

Таблица бомбардиров УПЛ 2024/2025