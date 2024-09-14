Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо и Шахтер забирают свое, Черноморец во второй раз побеждает. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
Следим за украинской Премьер-лигой
УПЛ
В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.
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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.
6-й тур УПЛ сезона 2024/25
Турнирная таблица УПЛ 2024/2025
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|ФК Александрия
|5
|4
|1
|0
|10-5
|13
|2
|Динамо
|4
|4
|0
|0
|8-2
|12
|3
|Полесье
|4
|3
|1
|0
|10-2
|10
|4
|ЛНЗ
|5
|3
|0
|2
|6-5
|9
|5
|Рух
|4
|3
|0
|1
|13-3
|9
|6
|Шахтер
|5
|3
|0
|2
|14-7
|9
|7
|Заря
|6
|3
|0
|3
|6-8
|9
|8
|Ворскла
|4
|2
|1
|1
|6-6
|7
|9
|Кривбасс
|4
|2
|1
|1
|4-4
|7
|10
|Левый Берег
|5
|2
|0
|3
|4-6
|6
|11
|Черноморец
|6
|2
|0
|4
|3-7
|6
|12
|Карпаты
|6
|1
|2
|3
|8-11
|5
|13
|Верес
|5
|1
|1
|3
|3-7
|4
|14
|Ингулец
|6
|0
|3
|3
|3-10
|3
|15
|Колос
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|16
|Оболонь
|6
|0
|2
|4
|2-14
|2
Таблица бомбардиров УПЛ 2024/2025
|#
|Игрок
|Команда
|Голы (Пен)
|Матчи
|Среднее
|1
|Александр Назаренко
|Полесье
|5 (1)
|4
|1.25
|
1
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 4 1.25
|2
|Igor Krasnopir
|Рух
|4 (1)
|4
|1.00
|
2
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 4 1.00
|3
|Александр Филиппов
|ФК Александрия
|3 (1)
|5
|0.60
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 5 0.60
|3
|Илья Квасница
|Рух
|3 (2)
|4
|0.75
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 4 0.75
|3
|Кирилл Ковалец
|ФК Александрия
|3 (1)
|5
|0.60
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 5 0.60
|6
|Артур Шах
|Карпаты
|2 (1)
|5
|0.40
|
6
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 5 0.40
|6
|Juan Alvina
|ФК Александрия
|2 (1)
|5
|0.40
|
6
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 5 0.40
|6
|Мухаррем Яшари
|ЛНЗ
|2 (1)
|5
|0.40
|
6
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 5 0.40
|6
|Владислав Шарай
|Верес
|2 (1)
|5
|0.40
|
6
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 5 0.40
|6
|Геннадий Пасич
|ЛНЗ
|2 (1)
|5
|0.40
|
6
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 5 0.40
|6
|Андрей Ярмоленко
|Динамо
|2 (2)
|2
|1.00
|
6
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 2 1.00
|6
|Амбросий Чачуа
|Карпаты
|2 (0)
|5
|0.40
|
6
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 5 0.40
|6
|Андрей Цуриков
|Колос
|2 (1)
|5
|0.40
|
6
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 5 0.40
|6
|Даниил Сикан
|Шахтер
|2 (1)
|4
|0.50
|
6
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 4 0.50
|6
|Николай Матвиенко
|Шахтер
|2 (1)
|3
|0.67
|
6
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 3 0.67
|6
|Алексей Гуцуляк
|Полесье
|2 (1)
|4
|0.50
|
6
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 4 0.50
|6
|Ярослав Карабин
|Рух
|2 (1)
|4
|0.50
|
6
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 4 0.50
|18
|Яков Башич
|Заря
|1 (1)
|5
|0.20
|
18
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 5 0.20
|18
|Джордан
|Заря
|1 (1)
|5
|0.20
|
18
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 5 0.20
|18
|Николай Ковталюк
|Ворскла
|1 (1)
|4
|0.25
|
18
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 4 0.25
|18
|Виталий Холод
|Рух
|1 (1)
|4
|0.25
|
18
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 4 0.25
|18
|Олег Кожушко
|Кривбасс
|1 (1)
|4
|0.25
|
18
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 4 0.25
|18
|Иван Калюжный
|ФК Александрия
|1 (1)
|5
|0.20
|
18
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 5 0.20
|18
|Caua Paixao
|Полесье
|1 (1)
|4
|0.25
|
18
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 4 0.25
|18
|Александр Скляр
|Ворскла
|1 (1)
|4
|0.25
|
18
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 4 0.25
|18
|Taras Galas
|Левый Берег
|1 (1)
|5
|0.20
|
18
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 5 0.20
|18
|Руслан Степанюк
|Верес
|1 (2)
|5
|0.20
|
18
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 5 0.20
|18
|Олег Очеретько
|Карпаты
|1 (1)
|4
|0.25
|
18
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 4 0.25
|18
|Volodymyr Bilotserkovets
|Ингулец
|1 (2)
|5
|0.20
|
18
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 5 0.20
|18
|Клим Приходько
|Левый Берег
|1 (2)
|1
|1.00
|
18
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 1 1.00
|18
|Богдан Бутко
|Черноморец
|1 (1)
|5
|0.20
|
18
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 5 0.20
|18
|Руслан Дедух
|Левый Берег
|1 (1)
|5
|0.20
|
18
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 5 0.20
|18
|Oleksandr Pyatov
|Ингулец
|1 (1)
|5
|0.20
|
18
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 5 0.20
|18
|Джевани
|ФК Александрия
|1 (1)
|2
|0.50
|
18
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 2 0.50
|18
|Владислав Ванат
|Динамо
|1 (1)
|2
|0.50
|
18
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 2 0.50
|18
|Владимир Виливальд
|Ингулец
|1 (1)
|2
|0.50
|
18
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 2 0.50
|18
|Филипп Будковский
|Заря
|1 (1)
|2
|0.50
|
18
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 2 0.50
|18
|Виталий Буяльский
|Динамо
|1 (1)
|2
|0.50
|
18
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 2 0.50
|18
|Николай Шапаренко
|Динамо
|1 (1)
|2
|0.50
|
18
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 2 0.50
|18
|Александр Яцик
|Заря
|1 (0)
|5
|0.20
|
18
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 5 0.20
|18
|Павел Полегенько
|Карпаты
|1 (0)
|5
|0.20
|
18
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 5 0.20
|18
|Артем Гусол
|Колос
|1 (1)
|2
|0.50
|
18
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 2 0.50
|18
|Егор Твердохлеб
|Кривбасс
|1 (1)
|3
|0.33
|
18
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 3 0.33
|18
|Дмитрий Крыськив
|Шахтер
|1 (1)
|3
|0.33
|
18
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 3 0.33
|18
|Георгий Судаков
|Шахтер
|1 (1)
|4
|0.25
|
18
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 4 0.25
|18
|Принс Аду
|Кривбасс
|1 (1)
|3
|0.33
|
18
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 3 0.33
|18
|Клайвер
|Рух
|1 (1)
|3
|0.33
|
18
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 3 0.33
|18
|Марк Ассинор
|ЛНЗ
|1 (1)
|3
|0.33
|
18
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 3 0.33
|18
|Сергей Мякушко
|Ворскла
|1 (1)
|3
|0.33
|
18
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 3 0.33
|18
|Иван Нестеренко
|Ворскла
|1 (1)
|4
|0.25
|
18
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 4 0.25
7-й тур УПЛ сезона 2024/25
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