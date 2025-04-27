Динамо идет к чемпионству, Шахтер - третий. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.

26-й тур УПЛ сезона 2024/25

Турнирная таблица УПЛ 2024/2025

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 26 19 7 0 55-17 64 2 ФК Александрия 26 18 6 2 40-18 60 3 Шахтер 26 16 6 4 61-24 54 4 Полесье 26 11 10 5 35-25 43 5 Карпаты 26 11 7 8 35-28 40 6 Кривбасс 25 11 6 8 28-24 39 7 Верес 26 9 8 9 31-36 35 8 Заря 25 11 2 12 30-35 35 9 Рух 26 8 9 9 27-25 33 10 Колос 26 6 10 10 23-23 28 11 ЛНЗ 26 7 6 13 23-35 27 12 Оболонь 26 6 7 13 16-42 25 13 Ворскла 26 6 6 14 22-35 24 14 Левый Берег 25 6 5 14 14-29 23 15 Черноморец 26 5 3 18 17-40 18 16 Ингулец 25 3 8 14 16-37 17

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