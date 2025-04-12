Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо побеждает, Александрия оступается, Оболонь поднимается из зоны стыков. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
Следим за украинской Премьер-лигой
УПЛ
В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.
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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.
24-й тур УПЛ сезона 2024/25
Турнирная таблица УПЛ 2024/2025
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|24
|18
|6
|0
|50-15
|60
|2
|ФК Александрия
|24
|16
|6
|2
|36-17
|54
|3
|Шахтер
|23
|15
|5
|3
|55-17
|50
|4
|Полесье
|23
|10
|8
|5
|31-23
|38
|5
|Кривбасс
|22
|10
|5
|7
|24-22
|35
|6
|Карпаты
|23
|9
|6
|8
|28-24
|33
|7
|Заря
|22
|10
|2
|10
|27-29
|32
|8
|Рух
|24
|7
|9
|8
|24-21
|30
|9
|Верес
|23
|7
|8
|8
|27-31
|29
|10
|ЛНЗ
|24
|7
|4
|13
|23-35
|25
|11
|Оболонь
|24
|6
|6
|12
|14-37
|24
|12
|Левый Берег
|22
|6
|4
|12
|12-24
|22
|13
|Колос
|23
|4
|9
|10
|16-20
|21
|14
|Ворскла
|23
|5
|6
|12
|18-30
|21
|15
|Черноморец
|24
|5
|3
|16
|15-36
|18
|16
|Ингулец
|22
|3
|7
|12
|15-34
|16
Бомбардиры
|#
|Игрок
|Команда
|Голы (Пен)
|Матчи
|Среднее
|1
|Владислав Ванат
|Динамо
|14 (1)
|21
|0.67
|
1
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
14 (1) 21 0.67
|2
|Георгий Судаков
|Шахтер
|11 (2)
|22
|0.50
|
2
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
11 (2) 22 0.50
|2
|Алексей Гуцуляк
|Полесье
|11 (1)
|22
|0.50
|
2
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
11 (1) 22 0.50
|4
|Александр Филиппов
|ФК Александрия
|10 (1)
|23
|0.43
|
4
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
10 (1) 23 0.43
|5
|Артём Бондаренко
|Шахтер
|9 (1)
|22
|0.41
|
5
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
9 (1) 22 0.41
|5
|Егор Твердохлеб
|Кривбасс
|9 (0)
|15
|0.60
|
5
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
9 (0) 15 0.60
|7
|Петар Мичин
|Заря
|8 (0)
|21
|0.38
|
7
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (0) 21 0.38
|8
|Бруниньо
|Карпаты
|7 (3)
|17
|0.41
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (3) 17 0.41
|8
|Александр Назаренко
|Полесье
|7 (2)
|23
|0.30
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (2) 23 0.30
|8
|Филипп Будковский
|Заря
|7 (1)
|19
|0.37
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (1) 19 0.37
|8
|Амбросий Чачуа
|Карпаты
|7 (0)
|22
|0.32
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (0) 22 0.32
|12
|Ярослав Карабин
|Рух
|6 (1)
|23
|0.26
|
12
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (1) 23 0.26
|12
|Игорь Краснопир
|Карпаты
|6 (1)
|23
|0.26
|
12
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (1) 23 0.26
|12
|Жуан Безерра
|ФК Александрия
|6 (0)
|23
|0.26
|
12
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (0) 23 0.26
|12
|Виталий Буяльский
|Динамо
|6 (1)
|22
|0.27
|
12
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (1) 22 0.27
|16
|Андрей Ярмоленко
|Динамо
|5 (3)
|15
|0.33
|
16
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (3) 15 0.33
|16
|Мухаррем Яшари
|ЛНЗ
|5 (1)
|23
|0.22
|
16
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 23 0.22
|16
|Николай Гайдучик
|Верес
|5 (1)
|23
|0.22
|
16
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 23 0.22
|16
|Николай Шапаренко
|Динамо
|5 (0)
|16
|0.31
|
16
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 16 0.31
|16
|Александр Зубков
|Шахтер
|5 (0)
|12
|0.42
|
16
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 12 0.42
|21
|Андрей Цуриков
|Колос
|4 (0)
|21
|0.19
|
21
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 21 0.19
|21
|Луан Кампос
|Верес
|4 (1)
|20
|0.20
|
21
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 20 0.20
|21
|Мигель Кампос
|ФК Александрия
|4 (2)
|22
|0.18
|
21
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (2) 22 0.18
|21
|Александр Яцик
|Заря
|4 (0)
|20
|0.20
|
21
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 20 0.20
|21
|Денис Янаков
|Черноморец
|4 (1)
|21
|0.19
|
21
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 21 0.19
|21
|Эгиналдо
|Шахтер
|4 (0)
|20
|0.20
|
21
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 20 0.20
|21
|Евгений Скиба
|Черноморец
|4 (0)
|17
|0.24
|
21
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 17 0.24
|21
|Илья Квасница
|Карпаты
|4 (0)
|18
|0.22
|
21
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 18 0.22
|21
|Лассина Траоре
|Шахтер
|4 (0)
|19
|0.21
|
21
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 19 0.21
|30
|Андерсон Джордан
|Заря
|3 (0)
|22
|0.14
|
30
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 22 0.14
|30
|Владислав Шарай
|Верес
|3 (0)
|21
|0.14
|
30
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 21 0.14
|30
|Кирилл Ковалец
|ФК Александрия
|3 (0)
|21
|0.14
|
30
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 21 0.14
|30
|Александр Пятов
|Ингулец
|3 (0)
|22
|0.14
|
30
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 22 0.14
|30
|Марко Мрвальевич
|Верес
|3 (2)
|16
|0.19
|
30
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 16 0.19
|30
|Руслан Степанюк
|Верес
|3 (0)
|21
|0.14
|
30
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 21 0.14
|30
|Руслан Дедух
|Левый Берег
|3 (2)
|20
|0.15
|
30
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 20 0.15
|30
|Хрвое Илич
|Кривбасс
|3 (2)
|15
|0.20
|
30
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 15 0.20
|30
|Геннадий Пасич
|ЛНЗ
|3 (0)
|23
|0.13
|
30
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 23 0.13
|30
|Владимир Бражко
|Динамо
|3 (0)
|17
|0.18
|
30
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 17 0.18
|30
|Александр Караваев
|Динамо
|3 (0)
|14
|0.21
|
30
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 14 0.21
|30
|Факундо Батиста
|Полесье
|3 (0)
|6
|0.50
|
30
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 6 0.50
|30
|Евгений Пидлепенец
|Карпаты
|3 (0)
|21
|0.14
|
30