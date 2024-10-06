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  4. Динамо уходит на перерыв в качестве единоличного лидера. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
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Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо уходит на перерыв в качестве единоличного лидера. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

Премьер-лига

Следим за украинской Премьер-лигой

Динамо уходит на перерыв в качестве единоличного лидера. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

УПЛ

Новина українською

В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.

9-й тур УПЛ сезона 2024/25
Динамо уходит на перерыв в качестве единоличного лидера. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25 - изображение 1

Турнирная таблица УПЛ 2024/2025

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Динамо Динамо 8 7 1 0 16-4 22
2 Полесье Полесье 8 6 2 0 18-6 20
3 ФК Александрия ФК Александрия 8 6 2 0 14-6 20
4 Шахтер Шахтер 8 5 1 2 24-9 16
5 Рух Рух 8 3 4 1 14-4 13
6 Заря Заря 9 4 0 5 9-11 12
7 ЛНЗ ЛНЗ 9 3 3 3 10-13 12
8 Кривбасс Кривбасс 8 3 2 3 7-8 11
9 Черноморец Черноморец 9 3 1 5 5-9 10
10 Карпаты Карпаты 9 2 3 4 10-14 9
11 Ворскла Ворскла 9 2 3 4 9-14 9
12 Верес Верес 9 2 3 4 9-13 9
13 Колос Колос 9 1 5 3 5-7 8
14 Левый Берег Левый Берег 9 2 1 6 4-12 7
15 Оболонь Оболонь 9 1 2 6 4-20 5
16 Ингулец Ингулец 9 0 5 4 6-14 5

Таблица бомбардиров УПЛ 2024/2025

# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
1 Александр Назаренко Александр Назаренко Полесье Полесье 7 (2) 7 1.00
1
Александр Назаренко

Александр Назаренко

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (2) 7 1.00
2 Александр Филиппов Александр Филиппов ФК Александрия ФК Александрия 5 (1) 8 0.63
2
Александр Филиппов

Александр Филиппов

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 8 0.63
2 Алексей Гуцуляк Алексей Гуцуляк Полесье Полесье 5 (2) 7 0.71
2
Алексей Гуцуляк

Алексей Гуцуляк

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (2) 7 0.71
2 Igor Krasnopir Igor Krasnopir Рух Рух 5 (1) 8 0.63
2
Igor Krasnopir

Igor Krasnopir

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 8 0.63
5 Артём Бондаренко Артём Бондаренко Шахтер Шахтер 4 (2) 7 0.57
5
Артём Бондаренко

Артём Бондаренко

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (2) 7 0.57
6 Илья Квасница Илья Квасница Рух Рух 3 (2) 8 0.38
6
Илья Квасница

Илья Квасница

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 8 0.38
6 Георгий Судаков Георгий Судаков Шахтер Шахтер 3 (2) 7 0.43
6
Георгий Судаков

Георгий Судаков

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 7 0.43
6 Амбросий Чачуа Амбросий Чачуа Карпаты Карпаты 3 (2) 9 0.33
6
Амбросий Чачуа

Амбросий Чачуа

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 9 0.33
6 Кирилл Ковалец Кирилл Ковалец ФК Александрия ФК Александрия 3 (0) 8 0.38
6
Кирилл Ковалец

Кирилл Ковалец

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 8 0.38
6 Даниил Сикан Даниил Сикан Шахтер Шахтер 3 (1) 5 0.60
6
Даниил Сикан

Даниил Сикан

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 5 0.60
11 Максим Третьяков Максим Третьяков Колос Колос 2 (2) 7 0.29
11
Максим Третьяков

Максим Третьяков

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 7 0.29
11 Самсон Иеде Самсон Иеде Ворскла Ворскла 2 (2) 7 0.29
11
Самсон Иеде

Самсон Иеде

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 7 0.29
11 Филипп Будковский Филипп Будковский Заря Заря 2 (2) 6 0.33
11
Филипп Будковский

Филипп Будковский

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 6 0.33
11 Ярослав Карабин Ярослав Карабин Рух Рух 2 (2) 8 0.25
11
Ярослав Карабин

Ярослав Карабин

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 8 0.25
11 Андрей Цуриков Андрей Цуриков Колос Колос 2 (2) 9 0.22
11
Андрей Цуриков

Андрей Цуриков

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 9 0.22
11 Фрэнсис Момо Фрэнсис Момо ЛНЗ ЛНЗ 2 (2) 6 0.33
11
Фрэнсис Момо

Фрэнсис Момо

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 6 0.33
11 Дмитрий Клёц Дмитрий Клёц Верес Верес 2 (2) 9 0.22
11
Дмитрий Клёц

Дмитрий Клёц

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 9 0.22
11 Андерсон Джордан Андерсон Джордан Заря Заря 2 (2) 9 0.22
11
Андерсон Джордан

Андерсон Джордан

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 9 0.22
11 Владислав Шарай Владислав Шарай Верес Верес 2 (2) 9 0.22
11
Владислав Шарай

Владислав Шарай

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 9 0.22
11 Juan Alvina Juan Alvina ФК Александрия ФК Александрия 2 (2) 8 0.25
11
Juan Alvina

Juan Alvina

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 8 0.25
11 Артур Шах Артур Шах Карпаты Карпаты 2 (1) 9 0.22
11
Артур Шах

Артур Шах

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 9 0.22
11 Мухаррем Яшари Мухаррем Яшари ЛНЗ ЛНЗ 2 (1) 8 0.25
11
Мухаррем Яшари

Мухаррем Яшари

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 8 0.25
11 Геннадий Пасич Геннадий Пасич ЛНЗ ЛНЗ 2 (1) 8 0.25
11
Геннадий Пасич

Геннадий Пасич

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 8 0.25
11 Александр Пихалёнок Александр Пихалёнок Динамо Динамо 2 (2) 6 0.33
11
Александр Пихалёнок

Александр Пихалёнок

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 6 0.33
11 Marko Mrvaljevic Marko Mrvaljevic Верес Верес 2 (1) 9 0.22
11
Marko Mrvaljevic

Marko Mrvaljevic

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 9 0.22
11 Николай Матвиенко Николай Матвиенко Шахтер Шахтер 2 (1) 5 0.40
11
Николай Матвиенко

Николай Матвиенко

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 5 0.40
11 Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Динамо Динамо 2 (2) 6 0.33
11
Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 6 0.33
11 Александр Зубков Александр Зубков Шахтер Шахтер 2 (2) 4 0.50
11
Александр Зубков

Александр Зубков

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 4 0.50
11 Виталий Буяльский Виталий Буяльский Динамо Динамо 2 (2) 6 0.33
11
Виталий Буяльский

Виталий Буяльский

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 6 0.33
11 Владимир Виливальд Владимир Виливальд Ингулец Ингулец 2 (2) 5 0.40
11
Владимир Виливальд

Владимир Виливальд

Ингулец

Ингулец
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 5 0.40
31 Luan Campos Luan Campos Верес Верес 1 (2) 8 0.13
31
Luan Campos

Luan Campos

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 8 0.13
31 Виталий Груша Виталий Груша Оболонь Оболонь 1 (2) 8 0.13
31
Виталий Груша

Виталий Груша

Оболонь

Оболонь
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 8 0.13
31 Stanislav Malysh Stanislav Malysh Ингулец Ингулец 1 (2) 8 0.13
31
Stanislav Malysh

Stanislav Malysh

Ингулец

Ингулец
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 8 0.13
31 Igor Gorbach Igor Gorbach Заря Заря 1 (2) 8 0.13
31
Igor Gorbach

Igor Gorbach

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 8 0.13
31 Виктор Близниченко Виктор Близниченко Оболонь Оболонь 1 (2) 8 0.13
31
Виктор Близниченко

Виктор Близниченко

Оболонь

Оболонь
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 8 0.13
31 Oleksandr Pshenychnyuk Oleksandr Pshenychnyuk Черноморец Черноморец 1 (2) 9 0.11
31
Oleksandr Pshenychnyuk

Oleksandr Pshenychnyuk

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 9 0.11
31 Иван Нестеренко Иван Нестеренко Ворскла Ворскла 1 (2) 8 0.13
31
Иван Нестеренко

Иван Нестеренко

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 8 0.13
31 Taras Galas Taras Galas Левый Берег Левый Берег 1 (2) 9 0.11
31
Taras Galas

Taras Galas

Левый Берег

Левый Берег
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 9 0.11
31 Oleksandr Pyatov Oleksandr Pyatov Ингулец Ингулец 1 (2) 9 0.11
31
Oleksandr Pyatov

Oleksandr Pyatov

Ингулец

Ингулец
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 9 0.11
31 Николай Гайдучик Николай Гайдучик Верес Верес 1 (2) 9 0.11
31
Николай Гайдучик

Николай Гайдучик

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 9 0.11
31 Newerton Newerton Шахтер Шахтер 1 (2) 5 0.20
31
Newerton

Newerton

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 5 0.20
31 Джевани Джевани ФК Александрия ФК Александрия 1 (2) 4 0.25
31
Джевани

Джевани

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 4 0.25
31 Brayan Ceballos Brayan Ceballos Динамо Динамо 1 (2) 3 0.33
31
Brayan Ceballos

Brayan Ceballos

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 3 0.33
31 Принс Аду Принс Аду Кривбасс Кривбасс 1 (2) 3 0.33
31
Принс Аду

Принс Аду

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 3 0.33
31 Владислав Ванат Владислав Ванат Динамо Динамо 1 (2) 5 0.20
31
Владислав Ванат

Владислав Ванат

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 5 0.20
31 Олег Очеретько Олег Очеретько Карпаты Карпаты 1 (2) 7 0.14
31
Олег Очеретько

Олег Очеретько

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 7 0.14
31 Максим Брагару Максим Брагару Динамо Динамо 1 (2) 7 0.14
31
Максим Брагару

Максим Брагару

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 7 0.14
31 Caua Paixao Caua Paixao Полесье Полесье 1 (2) 7 0.14
31
Caua Paixao

Caua Paixao

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 7 0.14
31 Клайвер Клайвер Рух Рух 1 (2) 7 0.14
31
Клайвер

Клайвер

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 7 0.14
31 Borys Krushynskyi Borys Krushynskyi Полесье Полесье 1 (2) 7 0.14
31
Borys Krushynskyi

Borys Krushynskyi

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 7 0.14

10-й тур УПЛ сезона 2024/25

Динамо уходит на перерыв в качестве единоличного лидера. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25 - изображение 218

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1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Думитреску (Новомосковск)
06.10.2024 в 22:14
Як у Судакова 3 забиті, якщо сьогодні він покер оформив?!!!
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Комментарии 28
Думитреску (Новомосковск)
06.10.2024 в 22:14
Як у Судакова 3 забиті, якщо сьогодні він покер оформив?!!!
Ответить
0
0
Acsakal (Kharkiv)
06.10.2024 в 20:59
Редакція! Та виправте вже цю дурну таблицю бомбардирів! Або приберіть її взагалі! У вас, наприклад, всі 31-і місця забили по одному голу після ... двох пенальті??!
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1
0
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Пан Коцький (Єкабпілс)
04.10.2024 в 22:27
А куди зник Просто Квашин ? Дуже крутий чувак -- рубив правду --матку ! Скоріш за все сепарський сайт заблокував.
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0
2
avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
30.09.2024 в 22:33
Чудово ЗОРЯ зіграла сьогодні ! І Будківский, і Мічин, і Яцик, і Антюх !
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0
2
avatar
Просто Квашин (Харків)
27.09.2024 в 22:13
Ну як я вскрив консерву ? Так буде й іншими ворогами... Сидять дибіли по 10 років на українському футбольному сайті, а не знають прізвищ легенд українського футболу.... Сошо, Залужний, Гусын, Ворунін....
Ответить
1
3
storm_ua (Николаев)
27.09.2024 в 21:42
Просто Квашин (Харків)27.09.2024 в 21:18З суддею розрахувались чи із-за нічейного результата......квашин.мразота , эй путлеровский выродок, нет в украинском слова "нічЕйного"....читай по слогам падаль...нічИйного.
Ответить
1
2
avatar
Просто Квашин (Харків)
27.09.2024 в 22:06
Ответить
1
2
storm_ua (Николаев)
27.09.2024 в 21:27
Так что кремлекрыс, подгорает о4ко, как я тебя вскрываю что ты украинского нифига не знаешь)) запомни квашин, путлеровский ты 4леносос, не было и не будет в украинском языке слова "унилий" нет слова " пе*ик" нет слова " вражда" и т.д по списку....ты питарас мохнатый еще скажи что поребрик это украинское слово...клоун
Ответить
1
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
27.09.2024 в 22:07
пукан не порви...
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1
3
avatar
Просто Квашин (Харків)
27.09.2024 в 21:22
storm_ua (Николаев)27.09.2024 в 16:52В чём то согласен с Буряком. Но с такими заявлениями типа " раньше был только Шевченко" это не правда. Помимо Шевы был Ребров, был Гусын, Залужный, Сошо, Ворунин...
Ответить
1
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
27.09.2024 в 21:22
Ответить
1
1
storm_ua (Николаев)
27.09.2024 в 21:31
Так что кремлекрыс, подгорает о4ко, как я тебя вскрываю что ты украинского нифига не знаешь)) запомни квашин, путлеровский ты 4леносос, не было и не будет в украинском языке слова "унилий" нет слова " пе*ик" нет слова " вражда" и т.д по списку....ты питарас мохнатый еще скажи что поребрик это украинское слово...клоун
 
0
2
avatar
Просто Квашин (Харків)
27.09.2024 в 22:08
я тебе ка.цапура принудив вивчати солов`їну...
 
1
1
vlotko (Броди)
06.10.2024 в 21:29
Прирівняли Вороніна до Шевченка?!?
Ответить
0
0
storm_ua (Николаев)
27.09.2024 в 21:09
Блохастая мра3ь опять на русише шпарит))) шоитакое, опять яндекс транслейт сломался )))
Ответить
1
2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
02.09.2024 в 02:59
Редкий и удивительный факт! Донецкие вонючки после 4-х туров на позорном девятом месте. Ха-ха-ха! Не каждый день можно видеть подобное. Скрыню. Распечатываю. Вешаю на стену. Смотрю и радуюсь этому феномену!
Ответить
6
6
aleks68
14.09.2024 в 00:39
сдохни падаль
Ответить
2
7
avatar
жажа_the_best (Харьков)
14.09.2024 в 04:05
усралекс привыкай что твое вонючее ахметостадо становицца твердым середняком УПЛ. Тяжело будет, но ты привыкай
 
5
3
avatar
Просто Квашин (Харків)
23.09.2024 в 22:00
чого хрюкаєш свинособака на свинособачій ?
 
0
3
ts0y (Чернигов)
14.09.2024 в 23:37
Редкий и удивительный факт, это когда ты синелобый, в плавках прыгаешь с пирса с криками "Харьковчане! Это мы! "Металлист", а кроты не первый раз плетутца в средине. Только вот на выходе кроты 1-2, а где мужчина в плавках с видео со своим металлистом?)
Ответить
2
6
avatar
жажа_the_best (Харьков)
22.09.2024 в 02:52
Я не болею за команду ярославского. Мой кумир Носов и я болею за его команду! Так что мимо!
 
1
2
avatar
Просто Квашин (Харків)
15.09.2024 в 22:30
жужа вражина - я тобі плюсанув...
Ответить
1
3
avatar
жажа_the_best (Харьков)
22.09.2024 в 02:49
Пока ты не прогонишь пид*араса суркиса врага Украины из динама ты для меня Рагуль все-равно что грязь, которую я соскребаю с обуви
 
2
2
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Просто Квашин (Харків)
23.09.2024 в 21:58
а ти для мене педе.раст 57-річний... просто зрадник, який ховається в бєлгороді в кадирівській казармі.. і регулярно зіскрібає засохшу сперму козойобів зі своїх наколотих губ...
 
1
3
avatar
Просто Квашин (Харків)
21.09.2024 в 22:46
довго тобі очко зашивали....
Ответить
1
3
avatar
Просто Квашин (Харків)
23.09.2024 в 21:59
чому хрюкаєш на свинособачій педик ?
Ответить
1
2
alex.belogubko (одесса)
01.09.2024 в 00:06
ЧО уберите БАБИЧА-МИСЮРУ и всё наладиться
Ответить
0
7
Kondor (Веселе)
16.08.2024 в 23:31
Какое же женлание у идиотов!
Ответить
0
6

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