Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо уходит на перерыв в качестве единоличного лидера. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
Следим за украинской Премьер-лигой
УПЛ
В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.
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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.
9-й тур УПЛ сезона 2024/25
Турнирная таблица УПЛ 2024/2025
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|8
|7
|1
|0
|16-4
|22
|2
|Полесье
|8
|6
|2
|0
|18-6
|20
|3
|ФК Александрия
|8
|6
|2
|0
|14-6
|20
|4
|Шахтер
|8
|5
|1
|2
|24-9
|16
|5
|Рух
|8
|3
|4
|1
|14-4
|13
|6
|Заря
|9
|4
|0
|5
|9-11
|12
|7
|ЛНЗ
|9
|3
|3
|3
|10-13
|12
|8
|Кривбасс
|8
|3
|2
|3
|7-8
|11
|9
|Черноморец
|9
|3
|1
|5
|5-9
|10
|10
|Карпаты
|9
|2
|3
|4
|10-14
|9
|11
|Ворскла
|9
|2
|3
|4
|9-14
|9
|12
|Верес
|9
|2
|3
|4
|9-13
|9
|13
|Колос
|9
|1
|5
|3
|5-7
|8
|14
|Левый Берег
|9
|2
|1
|6
|4-12
|7
|15
|Оболонь
|9
|1
|2
|6
|4-20
|5
|16
|Ингулец
|9
|0
|5
|4
|6-14
|5
Таблица бомбардиров УПЛ 2024/2025
|#
|Игрок
|Команда
|Голы (Пен)
|Матчи
|Среднее
|1
|Александр Назаренко
|Полесье
|7 (2)
|7
|1.00
|
1
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (2) 7 1.00
|2
|Александр Филиппов
|ФК Александрия
|5 (1)
|8
|0.63
|
2
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 8 0.63
|2
|Алексей Гуцуляк
|Полесье
|5 (2)
|7
|0.71
|
2
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (2) 7 0.71
|2
|Igor Krasnopir
|Рух
|5 (1)
|8
|0.63
|
2
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 8 0.63
|5
|Артём Бондаренко
|Шахтер
|4 (2)
|7
|0.57
|
5
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (2) 7 0.57
|6
|Илья Квасница
|Рух
|3 (2)
|8
|0.38
|
6
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 8 0.38
|6
|Георгий Судаков
|Шахтер
|3 (2)
|7
|0.43
|
6
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 7 0.43
|6
|Амбросий Чачуа
|Карпаты
|3 (2)
|9
|0.33
|
6
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 9 0.33
|6
|Кирилл Ковалец
|ФК Александрия
|3 (0)
|8
|0.38
|
6
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 8 0.38
|6
|Даниил Сикан
|Шахтер
|3 (1)
|5
|0.60
|
6
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 5 0.60
|11
|Максим Третьяков
|Колос
|2 (2)
|7
|0.29
|
11
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 7 0.29
|11
|Самсон Иеде
|Ворскла
|2 (2)
|7
|0.29
|
11
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 7 0.29
|11
|Филипп Будковский
|Заря
|2 (2)
|6
|0.33
|
11
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 6 0.33
|11
|Ярослав Карабин
|Рух
|2 (2)
|8
|0.25
|
11
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 8 0.25
|11
|Андрей Цуриков
|Колос
|2 (2)
|9
|0.22
|
11
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 9 0.22
|11
|Фрэнсис Момо
|ЛНЗ
|2 (2)
|6
|0.33
|
11
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 6 0.33
|11
|Дмитрий Клёц
|Верес
|2 (2)
|9
|0.22
|
11
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 9 0.22
|11
|Андерсон Джордан
|Заря
|2 (2)
|9
|0.22
|
11
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 9 0.22
|11
|Владислав Шарай
|Верес
|2 (2)
|9
|0.22
|
11
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 9 0.22
|11
|Juan Alvina
|ФК Александрия
|2 (2)
|8
|0.25
|
11
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 8 0.25
|11
|Артур Шах
|Карпаты
|2 (1)
|9
|0.22
|
11
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 9 0.22
|11
|Мухаррем Яшари
|ЛНЗ
|2 (1)
|8
|0.25
|
11
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 8 0.25
|11
|Геннадий Пасич
|ЛНЗ
|2 (1)
|8
|0.25
|
11
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 8 0.25
|11
|Александр Пихалёнок
|Динамо
|2 (2)
|6
|0.33
|
11
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 6 0.33
|11
|Marko Mrvaljevic
|Верес
|2 (1)
|9
|0.22
|
11
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 9 0.22
|11
|Николай Матвиенко
|Шахтер
|2 (1)
|5
|0.40
|
11
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 5 0.40
|11
|Андрей Ярмоленко
|Динамо
|2 (2)
|6
|0.33
|
11
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 6 0.33
|11
|Александр Зубков
|Шахтер
|2 (2)
|4
|0.50
|
11
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 4 0.50
|11
|Виталий Буяльский
|Динамо
|2 (2)
|6
|0.33
|
11
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 6 0.33
|11
|Владимир Виливальд
|Ингулец
|2 (2)
|5
|0.40
|
11
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 5 0.40
|31
|Luan Campos
|Верес
|1 (2)
|8
|0.13
|
31
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 8 0.13
|31
|Виталий Груша
|Оболонь
|1 (2)
|8
|0.13
|
31
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 8 0.13
|31
|Stanislav Malysh
|Ингулец
|1 (2)
|8
|0.13
|
31
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 8 0.13
|31
|Igor Gorbach
|Заря
|1 (2)
|8
|0.13
|
31
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 8 0.13
|31
|Виктор Близниченко
|Оболонь
|1 (2)
|8
|0.13
|
31
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 8 0.13
|31
|Oleksandr Pshenychnyuk
|Черноморец
|1 (2)
|9
|0.11
|
31
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 9 0.11
|31
|Иван Нестеренко
|Ворскла
|1 (2)
|8
|0.13
|
31
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 8 0.13
|31
|Taras Galas
|Левый Берег
|1 (2)
|9
|0.11
|
31
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 9 0.11
|31
|Oleksandr Pyatov
|Ингулец
|1 (2)
|9
|0.11
|
31
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 9 0.11
|31
|Николай Гайдучик
|Верес
|1 (2)
|9
|0.11
|
31
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 9 0.11
|31
|Newerton
|Шахтер
|1 (2)
|5
|0.20
|
31
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 5 0.20
|31
|Джевани
|ФК Александрия
|1 (2)
|4
|0.25
|
31
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 4 0.25
|31
|Brayan Ceballos
|Динамо
|1 (2)
|3
|0.33
|
31
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 3 0.33
|31
|Принс Аду
|Кривбасс
|1 (2)
|3
|0.33
|
31
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 3 0.33
|31
|Владислав Ванат
|Динамо
|1 (2)
|5
|0.20
|
31
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 5 0.20
|31
|Олег Очеретько
|Карпаты
|1 (2)
|7
|0.14
|
31
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 7 0.14
|31
|Максим Брагару
|Динамо
|1 (2)
|7
|0.14
|
31
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 7 0.14
|31
|Caua Paixao
|Полесье
|1 (2)
|7
|0.14
|
31
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 7 0.14
|31
|Клайвер
|Рух
|1 (2)
|7
|0.14
|
31
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 7 0.14
|31
|Borys Krushynskyi
|Полесье
|1 (2)
|7
|0.14
|
31
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 7 0.14
10-й тур УПЛ сезона 2024/25
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