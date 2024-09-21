Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо впервые в сезоне теряет очки, победы Карпат и Александрии. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
Следим за украинской Премьер-лигой
УПЛ
В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.
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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.
7-й тур УПЛ сезона 2024/25
Турнирная таблица УПЛ 2024/2025
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|6
|5
|1
|0
|11-3
|16
|2
|ФК Александрия
|6
|5
|1
|0
|12-5
|16
|3
|Полесье
|5
|4
|1
|0
|12-3
|13
|4
|Рух
|6
|3
|2
|1
|13-3
|11
|5
|ЛНЗ
|6
|3
|1
|2
|7-6
|10
|6
|Кривбасс
|5
|3
|1
|1
|5-4
|10
|7
|Шахтер
|5
|3
|0
|2
|14-7
|9
|8
|Заря
|6
|3
|0
|3
|6-8
|9
|9
|Карпаты
|7
|2
|2
|3
|9-11
|8
|10
|Ворскла
|6
|2
|2
|2
|7-9
|8
|11
|Левый Берег
|7
|2
|0
|5
|4-9
|6
|12
|Черноморец
|7
|2
|0
|5
|3-8
|6
|13
|Верес
|6
|1
|1
|4
|4-9
|4
|14
|Колос
|6
|0
|3
|3
|4-7
|3
|15
|Ингулец
|6
|0
|3
|3
|3-10
|3
|16
|Оболонь
|6
|0
|2
|4
|2-14
|2
Таблица бомбардиров УПЛ 2024/2025
|#
|Игрок
|Команда
|Голы (Пен)
|Матчи
|Среднее
|1
|Александр Назаренко
|Полесье
|6 (2)
|5
|1.20
|
1
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (2) 5 1.20
|2
|Igor Krasnopir
|Рух
|4 (1)
|5
|0.80
|
2
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 5 0.80
|3
|Алексей Гуцуляк
|Полесье
|3 (2)
|5
|0.60
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 5 0.60
|3
|Амбросий Чачуа
|Карпаты
|3 (1)
|6
|0.50
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 6 0.50
|3
|Артём Бондаренко
|Шахтер
|3 (2)
|5
|0.60
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 5 0.60
|3
|Кирилл Ковалец
|ФК Александрия
|3 (2)
|5
|0.60
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 5 0.60
|3
|Илья Квасница
|Рух
|3 (1)
|5
|0.60
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 5 0.60
|3
|Даниил Сикан
|Шахтер
|3 (1)
|5
|0.60
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 5 0.60
|3
|Александр Филиппов
|ФК Александрия
|3 (1)
|5
|0.60
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 5 0.60
|10
|Александр Зубков
|Шахтер
|2 (2)
|2
|1.00
|
10
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 2 1.00
|10
|Ярослав Карабин
|Рух
|2 (2)
|5
|0.40
|
10
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 5 0.40
|10
|Владислав Шарай
|Верес
|2 (2)
|6
|0.33
|
10
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 6 0.33
|10
|Мухаррем Яшари
|ЛНЗ
|2 (1)
|6
|0.33
|
10
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 6 0.33
|10
|Александр Пихалёнок
|Динамо
|2 (2)
|5
|0.40
|
10
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 5 0.40
|10
|Андрей Ярмоленко
|Динамо
|2 (2)
|4
|0.50
|
10
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 4 0.50
|10
|Николай Матвиенко
|Шахтер
|2 (1)
|3
|0.67
|
10
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 3 0.67
|10
|Геннадий Пасич
|ЛНЗ
|2 (1)
|6
|0.33
|
10
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 6 0.33
|10
|Juan Alvina
|ФК Александрия
|2 (1)
|5
|0.40
|
10
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 5 0.40
|10
|Виталий Буяльский
|Динамо
|2 (0)
|4
|0.50
|
10
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 4 0.50
|10
|Андрей Цуриков
|Колос
|2 (1)
|6
|0.33
|
10
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 6 0.33
|10
|Артур Шах
|Карпаты
|2 (1)
|6
|0.33
|
10
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 6 0.33
|22
|Иван Нестеренко
|Ворскла
|1 (2)
|6
|0.17
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 6 0.17
|22
|Джордан
|Заря
|1 (2)
|6
|0.17
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 6 0.17
|22
|Яков Башич
|Заря
|1 (2)
|6
|0.17
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 6 0.17
|22
|Виталий Холод
|Рух
|1 (2)
|5
|0.20
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 5 0.20
|22
|Caua Paixao
|Полесье
|1 (2)
|5
|0.20
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 5 0.20
|22
|Максим Брагару
|Динамо
|1 (2)
|5
|0.20
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 5 0.20
|22
|Oleksandr Pyatov
|Ингулец
|1 (2)
|6
|0.17
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 6 0.17
|22
|Taras Galas
|Левый Берег
|1 (2)
|6
|0.17
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 6 0.17
|22
|Ибрахим Кане
|Ворскла
|1 (2)
|6
|0.17
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 6 0.17
|22
|Иван Калюжный
|ФК Александрия
|1 (2)
|5
|0.20
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 5 0.20
|22
|Николай Гайдучик
|Верес
|1 (2)
|6
|0.17
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 6 0.17
|22
|Oleksandr Pshenychnyuk
|Черноморец
|1 (2)
|6
|0.17
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 6 0.17
|22
|Yevgen Pidlepenets
|Карпаты
|1 (2)
|6
|0.17
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 6 0.17
|22
|Богдан Бутко
|Черноморец
|1 (2)
|6
|0.17
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 6 0.17
|22
|Клайвер
|Рух
|1 (1)
|4
|0.25
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 4 0.25
|22
|Александр Яцик
|Заря
|1 (1)
|5
|0.20
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 5 0.20
|22
|Джевани
|ФК Александрия
|1 (2)
|2
|0.50
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 2 0.50
|22
|Георгий Судаков
|Шахтер
|1 (1)
|5
|0.20
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 5 0.20
|22
|Принс Аду
|Кривбасс
|1 (1)
|3
|0.33
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 3 0.33
|22
|Владимир Виливальд
|Ингулец
|1 (1)
|2
|0.50
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 2 0.50
|22
|Марк Ассинор
|ЛНЗ
|1 (1)
|3
|0.33
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 3 0.33
|22
|Клим Приходько
|Левый Берег
|1 (2)
|2
|0.50
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 2 0.50
|22
|Brayan Ceballos
|Динамо
|1 (2)
|2
|0.50
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 2 0.50
|22
|Владислав Ванат
|Динамо
|1 (2)
|4
|0.25
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 4 0.25
|22
|Дмитрий Крыськив
|Шахтер
|1 (2)
|4
|0.25
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 4 0.25
|22
|Олег Очеретько
|Карпаты
|1 (2)
|4
|0.25
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 4 0.25
|22
|Егор Твердохлеб
|Кривбасс
|1 (2)
|4
|0.25
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 4 0.25
|22
|Артем Гусол
|Колос
|1 (2)
|3
|0.33
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 3 0.33
|22
|Олег Кожушко
|Кривбасс
|1 (2)
|4
|0.25
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 4 0.25
8-й тур УПЛ сезона 2024/25
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