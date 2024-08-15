Фиаско Шахтера, разгромные победы Руха и Карпат. Турнирная таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ сезона 2024/25

В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку в плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов на пути чемпионов, а серебряный и бронзовый призеры попадут во второй квалификационный раунд Лиги конференций.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.

2-й тур УПЛ сезона 2024/25



Турнирная таблица УПЛ 2024/2025

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Заря 2 2 0 0 3-1 6 2 Карпаты 2 1 1 0 3-0 4 3 Шахтер 2 1 0 1 5-1 3 4 ФК Александрия 1 1 0 0 2-0 3 5 Полесье 1 1 0 0 1-0 3 6 Рух 1 1 0 0 4-0 3 7 Динамо 1 1 0 0 2-1 3 8 Кривбасс 2 1 0 1 1-3 3 9 ЛНЗ 2 1 0 1 1-2 3 10 Ворскла 2 1 0 1 3-5 3 11 Колос 2 0 2 0 2-2 2 12 Ингулец 2 0 1 1 1-2 1 13 Верес 2 0 1 1 1-2 1 14 Оболонь 2 0 1 1 2-6 1 15 Черноморец 2 0 0 2 0-2 0 16 Левый Берег 2 0 0 2 0-4 0

Таблица бомбардиров УПЛ 2024/2025