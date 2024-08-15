Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фиаско Шахтера, разгромные победы Руха и Карпат. Турнирная таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ сезона 2024/25
Следим за украинской Премьер-лигой
УПЛ
В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку в плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов на пути чемпионов, а серебряный и бронзовый призеры попадут во второй квалификационный раунд Лиги конференций.
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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.
2-й тур УПЛ сезона 2024/25
Турнирная таблица УПЛ 2024/2025
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Заря
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|2
|Карпаты
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|3
|Шахтер
|2
|1
|0
|1
|5-1
|3
|4
|ФК Александрия
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|5
|Полесье
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|6
|Рух
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|7
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|8
|Кривбасс
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|9
|ЛНЗ
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|10
|Ворскла
|2
|1
|0
|1
|3-5
|3
|11
|Колос
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|12
|Ингулец
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|13
|Верес
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|14
|Оболонь
|2
|0
|1
|1
|2-6
|1
|15
|Черноморец
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
|16
|Левый Берег
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
Таблица бомбардиров УПЛ 2024/2025
|#
|Игрок
|Команда
|Голы (Пен)
|Матчи
|Среднее
|1
|Андрей Цуриков
|Колос
|2 (0)
|2
|1.00
|
1
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 2 1.00
|1
|Николай Матвиенко
|Шахтер
|2 (0)
|2
|1.00
|
1
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 2 1.00
|3
|Klayver
|Рух
|1 (0)
|1
|1.00
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 1 1.00
|3
|Igor Krasnopir
|Рух
|1 (0)
|1
|1.00
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 1 1.00
|3
|Артур Шах
|Карпаты
|1 (0)
|2
|0.50
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 2 0.50
|3
|Сергей Мякушко
|Ворскла
|1 (0)
|1
|1.00
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 1 1.00
|3
|Илья Квасница
|Рух
|1 (0)
|1
|1.00
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 1 1.00
|3
|Эдуардо Герреро
|Заря
|1 (0)
|2
|0.50
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 2 0.50
|3
|Сергей Чоботенко
|Полесье
|1 (0)
|1
|1.00
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 1 1.00
|3
|Juan Alvina
|ФК Александрия
|1 (0)
|1
|1.00
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 1 1.00
|3
|Кирилл Ковалец
|ФК Александрия
|1 (0)
|1
|1.00
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 1 1.00
|3
|Амбросий Чачуа
|Карпаты
|1 (0)
|2
|0.50
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 2 0.50
|3
|Павел Полегенько
|Карпаты
|1 (0)
|2
|0.50
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 2 0.50
|3
|Виталий Буяльский
|Динамо
|1 (0)
|1
|1.00
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 1 1.00
|3
|Остап Притула
|Рух
|1 (1)
|1
|1.00
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 1 1.00
|3
|Николай Шапаренко
|Динамо
|1 (0)
|1
|1.00
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 1 1.00
|3
|Даниил Сикан
|Шахтер
|1 (0)
|2
|0.50
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 2 0.50
|3
|Volodymyr Bilotserkovets
|Ингулец
|1 (0)
|2
|0.50
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 2 0.50
|3
|Руслан Черненко
|Оболонь
|1 (0)
|2
|0.50
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 2 0.50
|3
|Олег Слободян
|Оболонь
|1 (0)
|1
|1.00
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 1 1.00
|3
|Александр Зубков
|Шахтер
|1 (0)
|1
|1.00
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 1 1.00
|3
|Георгий Судаков
|Шахтер
|1 (1)
|2
|0.50
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 2 0.50
|3
|Александр Яцик
|Заря
|1 (0)
|2
|0.50
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 2 0.50
|3
|Артем Челядин
|Ворскла
|1 (0)
|2
|0.50
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 2 0.50
|3
|Егор Твердохлеб
|Кривбасс
|1 (0)
|2
|0.50
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 2 0.50
|3
|Владислав Шарай
|Верес
|1 (0)
|2
|0.50
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 2 0.50
|3
|Яков Башич
|Заря
|1 (0)
|2
|0.50
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 2 0.50
|3
|Марк Ассинор
|ЛНЗ
|1 (0)
|2
|0.50
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 2 0.50
|3
|Николай Ковталюк
|Ворскла
|1 (0)
|2
|0.50
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 2 0.50
3-й тур УПЛ сезона 2024/25
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