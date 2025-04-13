Гостевые победы Полесья, Колоса и Вереса. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.

24-й тур УПЛ сезона 2024/25

Турнирная таблица УПЛ 2024/2025

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 24 18 6 0 50-15 60 2 ФК Александрия 24 16 6 2 36-17 54 3 Шахтер 23 15 5 3 55-17 50 4 Полесье 24 11 8 5 33-23 41 5 Кривбасс 22 10 5 7 24-22 35 6 Карпаты 23 9 6 8 28-24 33 7 Верес 24 8 8 8 29-32 32 8 Заря 23 10 2 11 28-31 32 9 Рух 24 7 9 8 24-21 30 10 ЛНЗ 24 7 4 13 23-35 25 11 Колос 24 5 9 10 18-20 24 12 Оболонь 24 6 6 12 14-37 24 13 Левый Берег 23 6 4 13 12-26 22 14 Ворскла 24 5 6 13 18-32 21 15 Черноморец 24 5 3 16 15-36 18 16 Ингулец 22 3 7 12 15-34 16

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