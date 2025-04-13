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Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гостевые победы Полесья, Колоса и Вереса. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

Премьер-лига

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Гостевые победы Полесья, Колоса и Вереса. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

УПЛ

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В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.

24-й тур УПЛ сезона 2024/25

Гостевые победы Полесья, Колоса и Вереса. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25 - изображение 1

Турнирная таблица УПЛ 2024/2025

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Динамо Динамо 24 18 6 0 50-15 60
2 ФК Александрия ФК Александрия 24 16 6 2 36-17 54
3 Шахтер Шахтер 23 15 5 3 55-17 50
4 Полесье Полесье 24 11 8 5 33-23 41
5 Кривбасс Кривбасс 22 10 5 7 24-22 35
6 Карпаты Карпаты 23 9 6 8 28-24 33
7 Верес Верес 24 8 8 8 29-32 32
8 Заря Заря 23 10 2 11 28-31 32
9 Рух Рух 24 7 9 8 24-21 30
10 ЛНЗ ЛНЗ 24 7 4 13 23-35 25
11 Колос Колос 24 5 9 10 18-20 24
12 Оболонь Оболонь 24 6 6 12 14-37 24
13 Левый Берег Левый Берег 23 6 4 13 12-26 22
14 Ворскла Ворскла 24 5 6 13 18-32 21
15 Черноморец Черноморец 24 5 3 16 15-36 18
16 Ингулец Ингулец 22 3 7 12 15-34 16

Бомбардиры

# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
1 Владислав Ванат Владислав Ванат Динамо Динамо 14 (1) 22 0.64
1
Владислав Ванат

Владислав Ванат

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
14 (1) 22 0.64
2 Георгий Судаков Георгий Судаков Шахтер Шахтер 11 (2) 22 0.50
2
Георгий Судаков

Георгий Судаков

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
11 (2) 22 0.50
2 Алексей Гуцуляк Алексей Гуцуляк Полесье Полесье 11 (1) 23 0.48
2
Алексей Гуцуляк

Алексей Гуцуляк

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
11 (1) 23 0.48
4 Александр Филиппов Александр Филиппов ФК Александрия ФК Александрия 10 (1) 23 0.43
4
Александр Филиппов

Александр Филиппов

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
10 (1) 23 0.43
5 Артём Бондаренко Артём Бондаренко Шахтер Шахтер 9 (1) 22 0.41
5
Артём Бондаренко

Артём Бондаренко

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
9 (1) 22 0.41
5 Егор Твердохлеб Егор Твердохлеб Кривбасс Кривбасс 9 (0) 16 0.56
5
Егор Твердохлеб

Егор Твердохлеб

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
9 (0) 16 0.56
7 Петар Мичин Петар Мичин Заря Заря 8 (0) 21 0.38
7
Петар Мичин

Петар Мичин

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (0) 21 0.38
8 Бруниньо Бруниньо Карпаты Карпаты 7 (3) 17 0.41
8
Бруниньо

Бруниньо

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (3) 17 0.41
8 Александр Назаренко Александр Назаренко Полесье Полесье 7 (2) 24 0.29
8
Александр Назаренко

Александр Назаренко

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (2) 24 0.29
8 Филипп Будковский Филипп Будковский Заря Заря 7 (1) 19 0.37
8
Филипп Будковский

Филипп Будковский

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (1) 19 0.37
8 Амбросий Чачуа Амбросий Чачуа Карпаты Карпаты 7 (0) 22 0.32
8
Амбросий Чачуа

Амбросий Чачуа

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (0) 22 0.32
12 Ярослав Карабин Ярослав Карабин Рух Рух 6 (1) 24 0.25
12
Ярослав Карабин

Ярослав Карабин

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (1) 24 0.25
12 Игорь Краснопир Игорь Краснопир Карпаты Карпаты 6 (1) 23 0.26
12
Игорь Краснопир

Игорь Краснопир

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (1) 23 0.26
12 Жуан Безерра Жуан Безерра ФК Александрия ФК Александрия 6 (0) 24 0.25
12
Жуан Безерра

Жуан Безерра

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (0) 24 0.25
12 Виталий Буяльский Виталий Буяльский Динамо Динамо 6 (1) 23 0.26
12
Виталий Буяльский

Виталий Буяльский

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (1) 23 0.26
16 Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Динамо Динамо 5 (3) 16 0.31
16
Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (3) 16 0.31
16 Мухаррем Яшари Мухаррем Яшари ЛНЗ ЛНЗ 5 (1) 23 0.22
16
Мухаррем Яшари

Мухаррем Яшари

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 23 0.22
16 Николай Гайдучик Николай Гайдучик Верес Верес 5 (1) 23 0.22
16
Николай Гайдучик

Николай Гайдучик

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 23 0.22
16 Луан Кампос Луан Кампос Верес Верес 5 (1) 20 0.25
16
Луан Кампос

Луан Кампос

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 20 0.25
16 Николай Шапаренко Николай Шапаренко Динамо Динамо 5 (0) 17 0.29
16
Николай Шапаренко

Николай Шапаренко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 17 0.29
16 Александр Зубков Александр Зубков Шахтер Шахтер 5 (0) 12 0.42
16
Александр Зубков

Александр Зубков

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 12 0.42
22 Андрей Цуриков Андрей Цуриков Колос Колос 4 (0) 21 0.19
22
Андрей Цуриков

Андрей Цуриков

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 21 0.19
22 Денис Янаков Денис Янаков Черноморец Черноморец 4 (1) 22 0.18
22
Денис Янаков

Денис Янаков

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 22 0.18
22 Александр Яцик Александр Яцик Заря Заря 4 (0) 20 0.20
22
Александр Яцик

Александр Яцик

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 20 0.20
22 Мигель Кампос Мигель Кампос ФК Александрия ФК Александрия 4 (2) 23 0.17
22
Мигель Кампос

Мигель Кампос

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (2) 23 0.17
22 Евгений Скиба Евгений Скиба Черноморец Черноморец 4 (0) 18 0.22
22
Евгений Скиба

Евгений Скиба

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 18 0.22
22 Эгиналдо Эгиналдо Шахтер Шахтер 4 (0) 20 0.20
22
Эгиналдо

Эгиналдо

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 20 0.20
22 Илья Квасница Илья Квасница Карпаты Карпаты 4 (0) 18 0.22
22
Илья Квасница

Илья Квасница

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 18 0.22
22 Лассина Траоре Лассина Траоре Шахтер Шахтер 4 (0) 19 0.21
22
Лассина Траоре

Лассина Траоре

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 19 0.21
30 Александр Пятов Александр Пятов Ингулец Ингулец 3 (0) 22 0.14
30
Александр Пятов

Александр Пятов

Ингулец

Ингулец
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 22 0.14
30 Геннадий Пасич Геннадий Пасич ЛНЗ ЛНЗ 3 (0) 23 0.13
30
Геннадий Пасич

Геннадий Пасич

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 23 0.13
30 Кирилл Ковалец Кирилл Ковалец ФК Александрия ФК Александрия 3 (0) 22 0.14
30
Кирилл Ковалец

Кирилл Ковалец

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 22 0.14
30 Борис Крушинский Борис Крушинский Полесье Полесье 3 (0) 23 0.13
30
Борис Крушинский

Борис Крушинский

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 23 0.13
30 Андерсон Джордан Андерсон Джордан Заря Заря 3 (0) 22 0.14
30
Андерсон Джордан

Андерсон Джордан

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 22 0.14
30 Марко Мрвальевич Марко Мрвальевич Верес Верес 3 (2) 16 0.19
30
Марко Мрвальевич

Марко Мрвальевич

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 16 0.19
30 Владислав Шарай Владислав Шарай Верес Верес 3 (0) 21 0.14
30
Владислав Шарай

Владислав Шарай

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 21 0.14
30 Руслан Дедух Руслан Дедух Левый Берег Левый Берег 3 (2) 20 0.15
30
Руслан Дедух

Руслан Дедух

Левый Берег

Левый Берег
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 20 0.15
30 Хрвое Илич Хрвое Илич Кривбасс Кривбасс 3 (2) 16 0.19
30
Хрвое Илич

Хрвое Илич

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 16 0.19
30 Игорь Харатин Игорь Харатин Верес Верес 3 (1) 9 0.33
30
Игорь Харатин

Игорь Харатин

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 9 0.33
30 Кевин Кевин Шахтер Шахтер 3 (0) 18 0.17
30
Кевин

Кевин

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 18 0.17
30 Владимир Бражко Владимир Бражко Динамо Динамо 3 (0) 18 0.17
30
Владимир Бражко

Владимир Бражко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 18 0.17
30 Даниил Сикан Даниил Сикан Шахтер Шахтер 3 (0) 12 0.25
30
Даниил Сикан

Даниил Сикан

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 12 0.25
30 Факундо Батиста Факундо Батиста Полесье Полесье 3 (0) 7 0.43
30
Факундо Батиста

Факундо Батиста

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 7 0.43
30 Руслан Степанюк Руслан Степанюк Верес Верес 3 (0) 21 0.14
30
Руслан Степанюк

Руслан Степанюк

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 21 0.14
30 Валентин Рубчинский Валентин Рубчинский Динамо Динамо 3 (0) 18 0.17
30
Валентин Рубчинский

Валентин Рубчинский

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 18 0.17
30 Александр Караваев Александр Караваев Динамо Динамо 3 (0) 15 0.20
30
Александр Караваев

Александр Караваев

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 15 0.20
30 Евгений Пидлепенец Евгений Пидлепенец Карпаты Карпаты 3 (0) 21 0.14
30
Евгений Пидлепенец

Евгений Пидлепенец

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 21 0.14
30 Самсон Иеде Самсон Иеде Ворскла Ворскла 3 (0) 21 0.14
30
Самсон Иеде

Самсон Иеде

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 21 0.14
30 Николай Ковталюк Николай Ковталюк Колос Колос 3 (0) 20 0.15
30
Николай Ковталюк

Николай Ковталюк

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 20 0.15
30 Николай Матвиенко Николай Матвиенко Шахтер Шахтер 3 (0) 19 0.16
30
Николай Матвиенко

Николай Матвиенко

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 19 0.16
51 Александр Скляр Александр Скляр Ворскла Ворскла 2 (0) 21 0.10
51
Александр Скляр

Александр Скляр

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 21 0.10
51 Виктор Близниченко Виктор Близниченко Оболонь Оболонь 2 (0) 21 0.10
51
Виктор Близниченко

Виктор Близниченко

Оболонь

Оболонь
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 21 0.10
51 Артур Шах Артур Шах Карпаты Карпаты 2 (0) 21 0.10
51
Артур Шах

Артур Шах

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 21 0.10
51 Яков Башич Яков Башич Заря Заря 2 (0) 21 0.10
51
Яков Башич

Яков Башич

Заря