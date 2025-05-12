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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ингулец обходит Левый берег. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

Премьер-лига

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Ингулец обходит Левый берег. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

УПЛ

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В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.

28-й тур УПЛ сезона 2024/25

Ингулец обходит Левый берег. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25 - изображение 1

Турнирная таблица УПЛ 2024/2025

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Динамо Динамо 28 20 8 0 59-17 68
2 ФК Александрия ФК Александрия 28 19 6 3 43-21 63
3 Шахтер Шахтер 28 17 7 4 64-24 58
4 Карпаты Карпаты 28 13 7 8 40-31 46
5 Полесье Полесье 28 11 11 6 36-27 44
6 Кривбасс Кривбасс 28 12 7 9 32-25 43
7 Рух Рух 28 9 10 9 29-25 37
8 Заря Заря 28 11 4 13 31-37 37
9 Верес Верес 28 9 8 11 31-40 35
10 Колос Колос 28 7 11 10 24-23 32
11 Оболонь Оболонь 28 7 8 13 18-42 29
12 ЛНЗ ЛНЗ 28 7 8 13 24-36 29
13 Ворскла Ворскла 28 6 7 15 23-37 25
14 Ингулец Ингулец 28 5 8 15 19-42 23
15 Левый Берег Левый Берег 28 6 5 17 17-38 23
16 Черноморец Черноморец 28 6 3 19 19-44 21

Бомбардиры

# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
1 Владислав Ванат Владислав Ванат Динамо Динамо 17 (2) 26 0.65
1
Владислав Ванат

Владислав Ванат

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
17 (2) 26 0.65
2 Егор Твердохлеб Егор Твердохлеб Кривбасс Кривбасс 13 (0) 22 0.59
2
Егор Твердохлеб

Егор Твердохлеб

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
13 (0) 22 0.59
3 Георгий Судаков Георгий Судаков Шахтер Шахтер 11 (2) 24 0.46
3
Георгий Судаков

Георгий Судаков

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
11 (2) 24 0.46
3 Алексей Гуцуляк Алексей Гуцуляк Полесье Полесье 11 (1) 27 0.41
3
Алексей Гуцуляк

Алексей Гуцуляк

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
11 (1) 27 0.41
5 Артём Бондаренко Артём Бондаренко Шахтер Шахтер 10 (1) 27 0.37
5
Артём Бондаренко

Артём Бондаренко

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
10 (1) 27 0.37
5 Александр Филиппов Александр Филиппов ФК Александрия ФК Александрия 10 (1) 25 0.40
5
Александр Филиппов

Александр Филиппов

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
10 (1) 25 0.40
5 Амбросий Чачуа Амбросий Чачуа Карпаты Карпаты 10 (0) 27 0.37
5
Амбросий Чачуа

Амбросий Чачуа

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
10 (0) 27 0.37
8 Бруниньо Бруниньо Карпаты Карпаты 8 (3) 22 0.36
8
Бруниньо

Бруниньо

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (3) 22 0.36
8 Филипп Будковский Филипп Будковский Заря Заря 8 (1) 24 0.33
8
Филипп Будковский

Филипп Будковский

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (1) 24 0.33
8 Петар Мичин Петар Мичин Заря Заря 8 (0) 27 0.30
8
Петар Мичин

Петар Мичин

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (0) 27 0.30
11 Александр Назаренко Александр Назаренко Полесье Полесье 7 (2) 28 0.25
11
Александр Назаренко

Александр Назаренко

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (2) 28 0.25
11 Виталий Буяльский Виталий Буяльский Динамо Динамо 7 (1) 27 0.26
11
Виталий Буяльский

Виталий Буяльский

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (1) 27 0.26
11 Игорь Краснопир Игорь Краснопир Карпаты Карпаты 7 (2) 28 0.25
11
Игорь Краснопир

Игорь Краснопир

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (2) 28 0.25
14 Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Динамо Динамо 6 (3) 19 0.32
14
Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (3) 19 0.32
14 Ярослав Карабин Ярослав Карабин Рух Рух 6 (1) 28 0.21
14
Ярослав Карабин

Ярослав Карабин

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (1) 28 0.21
14 Кевин Кевин Шахтер Шахтер 6 (2) 22 0.27
14
Кевин

Кевин

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (2) 22 0.27
14 Жуан Безерра Жуан Безерра ФК Александрия ФК Александрия 6 (0) 24 0.25
14
Жуан Безерра

Жуан Безерра

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (0) 24 0.25
14 Николай Шапаренко Николай Шапаренко Динамо Динамо 6 (0) 21 0.29
14
Николай Шапаренко

Николай Шапаренко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (0) 21 0.29
19 Денис Янаков Денис Янаков Черноморец Черноморец 5 (1) 25 0.20
19
Денис Янаков

Денис Янаков

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 25 0.20
19 Николай Гайдучик Николай Гайдучик Верес Верес 5 (1) 28 0.18
19
Николай Гайдучик

Николай Гайдучик

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 28 0.18
19 Луан Кампос Луан Кампос Верес Верес 5 (1) 25 0.20
19
Луан Кампос

Луан Кампос

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 25 0.20
19 Мигель Кампос Мигель Кампос ФК Александрия ФК Александрия 5 (2) 26 0.19
19
Мигель Кампос

Мигель Кампос

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (2) 26 0.19
19 Мухаррем Яшари Мухаррем Яшари ЛНЗ ЛНЗ 5 (1) 27 0.19
19
Мухаррем Яшари

Мухаррем Яшари

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 27 0.19
19 Александр Яцик Александр Яцик Заря Заря 5 (0) 26 0.19
19
Александр Яцик

Александр Яцик

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 26 0.19
19 Эгиналдо Эгиналдо Шахтер Шахтер 5 (0) 25 0.20
19
Эгиналдо

Эгиналдо

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 25 0.20
19 Андрей Цуриков Андрей Цуриков Колос Колос 5 (0) 26 0.19
19
Андрей Цуриков

Андрей Цуриков

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 26 0.19
19 Александр Зубков Александр Зубков Шахтер Шахтер 5 (0) 12 0.42
19
Александр Зубков

Александр Зубков

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 12 0.42
28 Илья Квасница Илья Квасница Карпаты Карпаты 4 (0) 22 0.18
28
Илья Квасница

Илья Квасница

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 22 0.18
28 Кирилл Ковалец Кирилл Ковалец ФК Александрия ФК Александрия 4 (0) 26 0.15
28
Кирилл Ковалец

Кирилл Ковалец

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 26 0.15
28 Борис Крушинский Борис Крушинский Полесье Полесье 4 (0) 27 0.15
28
Борис Крушинский

Борис Крушинский

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 27 0.15
28 Лассина Траоре Лассина Траоре Шахтер Шахтер 4 (0) 21 0.19
28
Лассина Траоре

Лассина Траоре

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 21 0.19
28 Руслан Степанюк Руслан Степанюк Верес Верес 4 (0) 26 0.15
28
Руслан Степанюк

Руслан Степанюк

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 26 0.15
28 Денис Ндукве Денис Ндукве Ворскла Ворскла 4 (0) 26 0.15
28
Денис Ндукве

Денис Ндукве

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 26 0.15
28 Теди Цара Теди Цара ФК Александрия ФК Александрия 4 (0) 11 0.36
28
Теди Цара

Теди Цара

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 11 0.36
28 Евгений Скиба Евгений Скиба Черноморец Черноморец 4 (0) 21 0.19
28
Евгений Скиба

Евгений Скиба

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 21 0.19
28 Факундо Батиста Факундо Батиста Полесье Полесье 4 (0) 11 0.36
28
Факундо Батиста

Факундо Батиста

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 11 0.36
28 Невертон Невертон Шахтер Шахтер 4 (0) 15 0.27
28
Невертон

Невертон

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 15 0.27
28 Сидней Сидней Левый Берег Левый Берег 4 (0) 17 0.24
28
Сидней

Сидней

Левый Берег

Левый Берег
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 17 0.24
39 Геннадий Пасич Геннадий Пасич ЛНЗ ЛНЗ 3 (0) 27 0.11
39
Геннадий Пасич

Геннадий Пасич

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 27 0.11
39 Андерсон Джордан Андерсон Джордан Заря Заря 3 (0) 27 0.11
39
Андерсон Джордан

Андерсон Джордан

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 27 0.11
39 Алексей Хобленко Алексей Хобленко Черноморец Черноморец 3 (0) 26 0.12
39
Алексей Хобленко

Алексей Хобленко

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 26 0.12
39 Александр Пятов Александр Пятов Ингулец Ингулец 3 (0) 28 0.11
39
Александр Пятов

Александр Пятов

Ингулец

Ингулец
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 28 0.11
39 Даниэль Соса Даниэль Соса Кривбасс Кривбасс 3 (0) 27 0.11
39
Даниэль Соса

Даниэль Соса

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 27 0.11
39 Виталий Дахновский Виталий Дахновский Верес Верес 3 (0) 27 0.11
39
Виталий Дахновский

Виталий Дахновский

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 27 0.11
39 Марко Мрвальевич Марко Мрвальевич Верес Верес 3 (2) 16 0.19
39
Марко Мрвальевич

Марко Мрвальевич

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 16 0.19
39 Владислав Шарай Владислав Шарай Верес Верес 3 (0) 26 0.12
39
Владислав Шарай

Владислав Шарай

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 26 0.12
39 Хрвое Илич Хрвое Илич Кривбасс Кривбасс 3 (2) 22 0.14
39
Хрвое Илич

Хрвое Илич

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 22 0.14
39 Руслан Дедух Руслан Дедух Левый Берег Левый Берег 3 (2) 21 0.14
39
Руслан Дедух

Руслан Дедух

Левый Берег

Левый Берег
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 21 0.14
39 Игорь Харатин Игорь Харатин Верес Верес 3 (1) 14 0.21
39
Игорь Харатин

Игорь Харатин

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 14 0.21
39 Ибрахим Кане Ибрахим Кане Ворскла Ворскла 3 (0) 28 0.11
39
Ибрахим Кане

Ибрахим Кане

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 28 0.11
39 Александр Караваев Александр Караваев Динамо Динамо 3 (0) 16 0.19
39
Александр Караваев

Александр Караваев

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 16 0.19
39 Джованни Боливар Джованни Боливар Колос Колос 3 (0) 20 0.15
39
Джованни Боливар

Джованни Боливар

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 20 0.15
39 Владимир Бражко Владимир Бражко Динамо Динамо 3 (0) 20 0.15
39
Владимир Бражко

Владимир Бражко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 20 0.15
39 Даниил Сикан Даниил Сикан Шахтер Шахтер 3 (0) 12 0.25
39
Даниил Сикан

Даниил Сикан

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 12 0.25
39 Навин Малыш Навин Малыш Ворскла Ворскла 3 (0) 11 0.27
39
Навин Малыш

Навин Малыш

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 11 0.27
39 Евгений Пидлепенец Евгений Пидлепенец Карпаты Карпаты 3 (0) 25 0.12
39
Евгений Пидлепенец

Евгений Пидлепенец

Карпаты