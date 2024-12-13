Левый Берег обходит Черноморец. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.

17-й тур УПЛ сезона 2024/25

Турнирная таблица УПЛ 2024/2025

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 16 12 4 0 36-11 40 2 ФК Александрия 16 11 4 1 25-11 37 3 Шахтер 15 10 3 2 41-14 33 4 Кривбасс 15 8 4 3 20-13 28 5 Полесье 16 6 6 4 23-16 24 6 Карпаты 16 7 3 6 22-19 24 7 Рух 16 5 8 3 20-11 23 8 Верес 16 4 7 5 17-23 19 9 Заря 15 6 1 8 16-19 19 10 ЛНЗ 16 5 3 8 17-25 18 11 Ворскла 17 4 4 9 15-25 16 12 Левый Берег 17 4 4 9 9-20 16 13 Колос 16 2 9 5 9-12 15 14 Черноморец 16 3 3 10 10-23 12 15 Оболонь 16 2 5 9 7-28 11 16 Ингулец 15 1 6 8 12-29 9

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