Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Левый Берег обходит Черноморец. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
Следим за украинской Премьер-лигой
УПЛ
В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.
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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.
17-й тур УПЛ сезона 2024/25
Турнирная таблица УПЛ 2024/2025
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|16
|12
|4
|0
|36-11
|40
|2
|ФК Александрия
|16
|11
|4
|1
|25-11
|37
|3
|Шахтер
|15
|10
|3
|2
|41-14
|33
|4
|Кривбасс
|15
|8
|4
|3
|20-13
|28
|5
|Полесье
|16
|6
|6
|4
|23-16
|24
|6
|Карпаты
|16
|7
|3
|6
|22-19
|24
|7
|Рух
|16
|5
|8
|3
|20-11
|23
|8
|Верес
|16
|4
|7
|5
|17-23
|19
|9
|Заря
|15
|6
|1
|8
|16-19
|19
|10
|ЛНЗ
|16
|5
|3
|8
|17-25
|18
|11
|Ворскла
|17
|4
|4
|9
|15-25
|16
|12
|Левый Берег
|17
|4
|4
|9
|9-20
|16
|13
|Колос
|16
|2
|9
|5
|9-12
|15
|14
|Черноморец
|16
|3
|3
|10
|10-23
|12
|15
|Оболонь
|16
|2
|5
|9
|7-28
|11
|16
|Ингулец
|15
|1
|6
|8
|12-29
|9
Бомбардиры
|#
|Игрок
|Команда
|Голы (Пен)
|Матчи
|Среднее
|1
|Алексей Гуцуляк
|Полесье
|9 (0)
|15
|0.60
|
1
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
9 (0) 15 0.60
|1
|Владислав Ванат
|Динамо
|9 (1)
|14
|0.64
|
1
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
9 (1) 14 0.64
|3
|Георгий Судаков
|Шахтер
|8 (2)
|15
|0.53
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (2) 15 0.53
|3
|Артём Бондаренко
|Шахтер
|8 (1)
|14
|0.57
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (1) 14 0.57
|5
|Александр Назаренко
|Полесье
|7 (2)
|16
|0.44
|
5
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (2) 16 0.44
|5
|Егор Твердохлеб
|Кривбасс
|7 (0)
|12
|0.58
|
5
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (0) 12 0.58
|7
|Игорь Краснопир
|Рух
|6 (1)
|16
|0.38
|
7
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (1) 16 0.38
|7
|Амбросий Чачуа
|Карпаты
|6 (0)
|16
|0.38
|
7
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (0) 16 0.38
|9
|Ярослав Карабин
|Рух
|5 (1)
|16
|0.31
|
9
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 16 0.31
|9
|Александр Филиппов
|ФК Александрия
|5 (1)
|16
|0.31
|
9
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 16 0.31
|9
|Александр Зубков
|Шахтер
|5 (0)
|11
|0.45
|
9
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 11 0.45
|12
|Виталий Буяльский
|Динамо
|4 (1)
|15
|0.27
|
12
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 15 0.27
|12
|Луан Кампуш
|Верес
|4 (1)
|15
|0.27
|
12
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 15 0.27
|12
|Miguel
|ФК Александрия
|4 (2)
|15
|0.27
|
12
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (2) 15 0.27
|12
|Филипп Будковский
|Заря
|4 (1)
|12
|0.33
|
12
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 12 0.33
|12
|Илья Квасница
|Рух
|4 (0)
|16
|0.25
|
12
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 16 0.25
|12
|Хуан Альвина
|ФК Александрия
|4 (0)
|16
|0.25
|
12
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 16 0.25
|12
|Петар Мичин
|Заря
|4 (0)
|14
|0.29
|
12
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 14 0.29
|12
|Николай Шапаренко
|Динамо
|4 (0)
|10
|0.40
|
12
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 10 0.40
|20
|Николай Гайдучик
|Верес
|3 (1)
|16
|0.19
|
20
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 16 0.19
|20
|Oleksandr Pyatov
|Ингулец
|3 (0)
|15
|0.20
|
20
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 15 0.20
|20
|Кирилл Ковалец
|ФК Александрия
|3 (0)
|16
|0.19
|
20
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 16 0.19
|20
|Мухаррем Яшари
|ЛНЗ
|3 (1)
|16
|0.19
|
20
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 16 0.19
|20
|Руслан Дедух
|Левый Берег
|3 (2)
|15
|0.20
|
20
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 15 0.20
|20
|Самсон Иеде
|Ворскла
|3 (0)
|15
|0.20
|
20
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 15 0.20
|20
|Андрей Ярмоленко
|Динамо
|3 (3)
|9
|0.33
|
20
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (3) 9 0.33
|20
|Marko Mrvaljevic
|Верес
|3 (2)
|15
|0.20
|
20
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 15 0.20
|20
|Владимир Бражко
|Динамо
|3 (0)
|13
|0.23
|
20
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 13 0.23
|20
|Даниил Сикан
|Шахтер
|3 (0)
|11
|0.27
|
20
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 11 0.27
|20
|Александр Караваев
|Динамо
|3 (0)
|9
|0.33
|
20
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 9 0.33
|20
|Yevgen Pidlepenets
|Карпаты
|3 (0)
|15
|0.20
|
20
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 15 0.20
|20
|Валентин Рубчинский
|Динамо
|3 (0)
|12
|0.25
|
20
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 12 0.25
|20
|Бруниньо
|Карпаты
|3 (0)
|10
|0.30
|
20
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 10 0.30
|20
|Александр Яцик
|Заря
|3 (0)
|14
|0.21
|
20
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 14 0.21
|20
|Николай Матвиенко
|Шахтер
|3 (0)
|12
|0.25
|
20
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 12 0.25
|36
|Владислав Шарай
|Верес
|2 (0)
|15
|0.13
|
36
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 15 0.13
|36
|Артур Шах
|Карпаты
|2 (0)
|15
|0.13
|
36
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 15 0.13
|36
|Геннадий Пасич
|ЛНЗ
|2 (0)
|15
|0.13
|
36
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 15 0.13
|36
|Андрей Цуриков
|Колос
|2 (0)
|15
|0.13
|
36
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 15 0.13
|36
|Андерсон Джордан
|Заря
|2 (0)
|15
|0.13
|
36
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 15 0.13
|36
|Николай Ковталюк
|Ворскла
|2 (0)
|14
|0.14
|
36
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 14 0.14
|36
|Volodymyr Bilotserkovets
|Ингулец
|2 (0)
|14
|0.14
|
36
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 14 0.14
|36
|Hrvoje Ilic
|Кривбасс
|2 (1)
|9
|0.22
|
36
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 9 0.22
|36
|Олег Очеретько
|Карпаты
|2 (1)
|14
|0.14
|
36
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 14 0.14
|36
|Eguinaldo
|Шахтер
|2 (0)
|14
|0.14
|
36
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 14 0.14
|36
|Павел Полегенько
|Карпаты
|2 (1)
|11
|0.18
|
36
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 11 0.18
|36
|Иван Нестеренко
|Ворскла
|2 (0)
|16
|0.13
|
36
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 16 0.13
|36
|Илья Путря
|ЛНЗ
|2 (0)
|16
|0.13
|
36
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 16 0.13
|36
|Ибрахим Кане
|Ворскла
|2 (0)
|16
|0.13
|
36
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 16 0.13
|36
|Дмитрий Клёц
|Верес
|2 (0)
|16
|0.13
|
36
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 16 0.13
|36
|Денис Янаков
|Черноморец
|2 (0)
|14
|0.14
|
36
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 14 0.14
|36
|Sidney
|Левый Берег
|2 (0)
|10
|0.20
|
36
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 10 0.20
|36
|Yevgeniy Skyba
|Черноморец
|2 (0)
|11
|0.18
|
36
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
|36
|Максим Задерака
|Кривбасс
|2 (0)
|10
|0.20
|
36
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 10 0.20
|36
|Сергей Мякушко
|Ворскла
|2 (0)
|9
|0.22
|
36
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 9 0.22
|36
|Александр Пихалёнок
|Динамо
|2 (0)
|6
|0.33
|
36
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 6 0.33
|36
|Олег Слободян
|Оболонь
|2 (0)
|9
|0.22
|
36
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 9 0.22
|36
|Владимир Виливальд
|Ингулец
|2 (0)
|11
|0.18
|
36
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
|36
|Kevin
|Шахтер
|2 (0)
|10
|0.20
|
36
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 10 0.20
|36
|Daniel Sosah
|Кривбасс
|2 (0)
|14
|0.14
|
36
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 14 0.14
|36
|Ньюертон
|Шахтер
|2 (0)
|11
|0.18
|
36
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
|36
|Андрей Якымив
|Левый Берег
|2 (0)
|14
|0.14
|
36
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 14 0.14
|36
|Лассина Траоре
|Шахтер
|2 (0)
|12
|0.17
|
36
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
|36
|Фрэнсис Момо
|ЛНЗ
|2 (0)
|13
|0.15
|
36
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 13 0.15
|36
|Дмитрий Топалов
|ЛНЗ
|2 (0)
|12
|0.17
|
36
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
|36
|Максим Третьяков
|Колос
|2 (0)
|12
|0.17
|
36
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
|67
|Игорь Горбач
|Заря
|1 (0)
|14
|0.07
|
67
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 14 0.07
|67
|Денис Ндукве
|Ворскла
|1 (0)
|14
|0.07
|
67
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 14 0.07
|67
|Богдан Бутко
|Черноморец
|1 (0)
|14
|0.07
|
67
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 14 0.07
|67
|Роман Дидык
|Рух
|1 (0)
|15
|0.07
|
67
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 15 0.07
|67
|Денис Мирошниченко
|Карпаты
|1 (0)
|15
|0.07
|
67
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 15 0.07
|67
|Яков Башич
|Заря
|1 (0)
|14
|0.07
|
67