Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Левый Берег выгрызает победу над Вересом, Динамо переигрывает ЛНЗ. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
Следим за украинской Премьер-лигой
УПЛ
В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.
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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.
5-й тур УПЛ сезона 2024/25
Турнирная таблица УПЛ 2024/2025
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|ФК Александрия
|4
|4
|0
|0
|10-5
|12
|2
|Полесье
|4
|3
|1
|0
|10-2
|10
|3
|Рух
|4
|3
|0
|1
|13-3
|9
|4
|ЛНЗ
|5
|3
|0
|2
|6-5
|9
|5
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|6-2
|9
|6
|Заря
|5
|3
|0
|2
|6-6
|9
|7
|Ворскла
|4
|2
|1
|1
|6-6
|7
|8
|Кривбасс
|4
|2
|1
|1
|4-4
|7
|9
|Шахтер
|4
|2
|0
|2
|9-5
|6
|10
|Левый Берег
|5
|2
|0
|3
|4-6
|6
|11
|Карпаты
|5
|1
|2
|2
|6-6
|5
|12
|Верес
|5
|1
|1
|3
|3-7
|4
|13
|Черноморец
|5
|1
|0
|4
|2-7
|3
|14
|Ингулец
|5
|0
|3
|2
|3-9
|3
|15
|Колос
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|16
|Оболонь
|5
|0
|1
|4
|2-14
|1
Таблица бомбардиров УПЛ 2024/2025
|#
|Игрок
|Команда
|Голы (Пен)
|Матчи
|Среднее
|1
|Александр Назаренко
|Полесье
|5 (1)
|4
|1.25
|
1
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 4 1.25
|2
|Igor Krasnopir
|Рух
|4 (0)
|4
|1.00
|
2
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 4 1.00
|3
|Кирилл Ковалец
|ФК Александрия
|3 (0)
|4
|0.75
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 4 0.75
|3
|Александр Филиппов
|ФК Александрия
|3 (1)
|4
|0.75
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 4 0.75
|3
|Илья Квасница
|Рух
|3 (0)
|4
|0.75
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 4 0.75
|6
|Muharrem Jashari
|ЛНЗ
|2 (1)
|4
|0.50
|
6
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 4 0.50
|6
|Ярослав Карабин
|Рух
|2 (1)
|4
|0.50
|
6
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 4 0.50
|6
|Алексей Гуцуляк
|Полесье
|2 (1)
|4
|0.50
|
6
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 4 0.50
|6
|Артур Шах
|Карпаты
|2 (1)
|5
|0.40
|
6
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 5 0.40
|6
|Владислав Шарай
|Верес
|2 (1)
|4
|0.50
|
6
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 4 0.50
|6
|Геннадий Пасич
|ЛНЗ
|2 (1)
|4
|0.50
|
6
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 4 0.50
|6
|Амбросий Чачуа
|Карпаты
|2 (0)
|5
|0.40
|
6
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 5 0.40
|6
|Даниил Сикан
|Шахтер
|2 (0)
|4
|0.50
|
6
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 4 0.50
|6
|Николай Матвиенко
|Шахтер
|2 (0)
|3
|0.67
|
6
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 3 0.67
|6
|Андрей Цуриков
|Колос
|2 (0)
|5
|0.40
|
6
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 5 0.40
|6
|Juan Alvina
|ФК Александрия
|2 (0)
|4
|0.50
|
6
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 4 0.50
|17
|Оливье Тилль
|ЛНЗ
|1 (1)
|4
|0.25
|
17
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 4 0.25
|17
|Иван Калюжный
|ФК Александрия
|1 (1)
|4
|0.25
|
17
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 4 0.25
|17
|Олег Кожушко
|Кривбасс
|1 (1)
|4
|0.25
|
17
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 4 0.25
|17
|Георгий Судаков
|Шахтер
|1 (1)
|4
|0.25
|
17
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 4 0.25
|17
|Сергей Мякушко
|Ворскла
|1 (1)
|3
|0.33
|
17
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 3 0.33
|17
|Егор Твердохлеб
|Кривбасс
|1 (1)
|3
|0.33
|
17
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 3 0.33
|17
|Prince Adu
|Кривбасс
|1 (1)
|3
|0.33
|
17
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 3 0.33
|17
|Дмитрий Крыськив
|Шахтер
|1 (1)
|3
|0.33
|
17
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 3 0.33
|17
|Богдан Бутко
|Черноморец
|1 (1)
|5
|0.20
|
17
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 5 0.20
|17
|Джордан
|Заря
|1 (1)
|5
|0.20
|
17
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 5 0.20
|17
|Oleksandr Pyatov
|Ингулец
|1 (1)
|5
|0.20
|
17
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 5 0.20
|17
|Artem Husol
|Колос
|1 (1)
|2
|0.50
|
17
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 2 0.50
|17
|Яков Башич
|Заря
|1 (1)
|5
|0.20
|
17
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 5 0.20
|17
|Николай Ковталюк
|Ворскла
|1 (1)
|4
|0.25
|
17
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 4 0.25
|17
|Caua Paixao
|Полесье
|1 (1)
|4
|0.25
|
17
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 4 0.25
|17
|Александр Скляр
|Ворскла
|1 (1)
|4
|0.25
|
17
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 4 0.25
|17
|Виталий Холод
|Рух
|1 (1)
|4
|0.25
|
17
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 4 0.25
|17
|Павел Полегенько
|Карпаты
|1 (0)
|5
|0.20
|
17
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 5 0.20
|17
|Иван Нестеренко
|Ворскла
|1 (0)
|4
|0.25
|
17
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 4 0.25
|17
|Олег Очеретько
|Карпаты
|1 (0)
|4
|0.25
|
17
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 4 0.25
|17
|Volodymyr Bilotserkovets
|Ингулец
|1 (0)
|5
|0.20
|
17
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 5 0.20
|17
|Klayver
|Рух
|1 (0)
|3
|0.33
|
17
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 3 0.33
|17
|Марк Ассинор
|ЛНЗ
|1 (0)
|3
|0.33
|
17
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 3 0.33
|17
|Александр Зубков
|Шахтер
|1 (0)
|1
|1.00
|
17
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 1 1.00
|17
|Владислав Ванат
|Динамо
|1 (0)
|1
|1.00
|
17
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 1 1.00
|17
|Александр Яцик
|Заря
|1 (0)
|5
|0.20
|
17
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 5 0.20
|17
|Алексей Хобленко
|Черноморец
|1 (0)
|5
|0.20
|
17
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 5 0.20
|17
|Николай Шапаренко
|Динамо
|1 (1)
|2
|0.50
|
17
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 2 0.50
|17
|Volodymyr Vilivald
|Ингулец
|1 (1)
|2
|0.50
|
17
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 2 0.50
|17
|Джовани
|ФК Александрия
|1 (1)
|1
|1.00
|
17
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 1 1.00
|17
|Андрей Ярмоленко
|Динамо
|1 (1)
|1
|1.00
|
17
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 1 1.00
|17
|Олег Слободян
|Оболонь
|1 (1)
|1
|1.00
|
17
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 1 1.00
|17
|Виталий Буяльский
|Динамо
|1 (1)
|1
|1.00
|
17
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 1 1.00
|17
|Филипп Будковский
|Заря
|1 (1)
|2
|0.50
|
17
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 2 0.50
6-й тур УПЛ сезона 2024/25
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