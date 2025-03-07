Левый Берег вырывается вперед, Александрия побеждает. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.

20-й тур УПЛ сезона 2024/25

Турнирная таблица УПЛ 2024/2025

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 20 15 5 0 42-13 50 2 ФК Александрия 20 13 5 2 29-16 44 3 Шахтер 19 12 4 3 46-16 40 4 Полесье 20 9 7 4 28-17 34 5 Кривбасс 19 9 5 5 23-19 32 6 Заря 19 9 1 9 23-23 28 7 Карпаты 20 8 4 8 23-23 28 8 Верес 20 6 7 7 22-27 25 9 Рух 19 5 8 6 21-17 23 10 Левый Берег 20 6 4 10 12-21 22 11 ЛНЗ 20 6 4 10 20-29 22 12 Колос 20 3 9 8 13-17 18 13 Оболонь 20 4 6 10 12-31 18 14 Ворскла 20 4 6 10 16-27 18 15 Черноморец 20 4 3 13 14-30 15 16 Ингулец 18 2 6 10 14-32 12

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