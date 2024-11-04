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Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛНЗ впервые побеждает на выезде, Кривбасс и Рух делят очки. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

Премьер-лига

Следим за украинской Премьер-лигой

ЛНЗ впервые побеждает на выезде, Кривбасс и Рух делят очки. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

УПЛ

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В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.

12-й тур УПЛ сезона 2024/25
ЛНЗ впервые побеждает на выезде, Кривбасс и Рух делят очки. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25 - изображение 1

Турнирная таблица УПЛ 2024/2025

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Динамо Динамо 11 9 2 0 27-8 29
2 ФК Александрия ФК Александрия 11 9 2 0 18-7 29
3 Шахтер Шахтер 11 7 2 2 28-11 23
4 Полесье Полесье 11 6 4 1 19-8 22
5 Карпаты Карпаты 12 5 3 4 15-14 18
6 Кривбасс Кривбасс 11 5 3 3 12-10 18
7 ЛНЗ ЛНЗ 12 5 3 4 15-17 18
8 Рух Рух 11 3 6 2 16-7 15
9 Заря Заря 12 5 0 7 12-14 15
10 Верес Верес 12 2 6 4 12-16 12
11 Черноморец Черноморец 12 3 3 6 8-13 12
12 Колос Колос 12 2 6 4 7-9 12
13 Ворскла Ворскла 12 2 4 6 11-18 10
14 Левый Берег Левый Берег 12 2 2 8 4-17 8
15 Оболонь Оболонь 12 1 3 8 5-26 6
16 Ингулец Ингулец 12 0 5 7 9-23 5

Таблица бомбардиров УПЛ 2024/2025

# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
1 Александр Назаренко Александр Назаренко Полесье Полесье 7 (2) 11 0.64
1
Александр Назаренко

Александр Назаренко

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (2) 11 0.64
1 Георгий Судаков Георгий Судаков Шахтер Шахтер 7 (2) 11 0.64
1
Георгий Судаков

Георгий Судаков

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (2) 11 0.64
3 Артём Бондаренко Артём Бондаренко Шахтер Шахтер 6 (0) 11 0.55
3
Артём Бондаренко

Артём Бондаренко

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (0) 11 0.55
3 Алексей Гуцуляк Алексей Гуцуляк Полесье Полесье 6 (0) 10 0.60
3
Алексей Гуцуляк

Алексей Гуцуляк

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (0) 10 0.60
5 Igor Krasnopir Igor Krasnopir Рух Рух 5 (1) 11 0.45
5
Igor Krasnopir

Igor Krasnopir

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 11 0.45
5 Александр Филиппов Александр Филиппов ФК Александрия ФК Александрия 5 (1) 11 0.45
5
Александр Филиппов

Александр Филиппов

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 11 0.45
5 Владислав Ванат Владислав Ванат Динамо Динамо 5 (1) 9 0.56
5
Владислав Ванат

Владислав Ванат

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 9 0.56
8 Амбросий Чачуа Амбросий Чачуа Карпаты Карпаты 4 (0) 12 0.33
8
Амбросий Чачуа

Амбросий Чачуа

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 12 0.33
8 Илья Квасница Илья Квасница Рух Рух 4 (0) 11 0.36
8
Илья Квасница

Илья Квасница

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 11 0.36
8 Николай Шапаренко Николай Шапаренко Динамо Динамо 4 (0) 8 0.50
8
Николай Шапаренко

Николай Шапаренко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 8 0.50
8 Александр Зубков Александр Зубков Шахтер Шахтер 4 (0) 8 0.50
8
Александр Зубков

Александр Зубков

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 8 0.50
12 Виталий Буяльский Виталий Буяльский Динамо Динамо 3 (1) 10 0.30
12
Виталий Буяльский

Виталий Буяльский

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 10 0.30
12 Marko Mrvaljevic Marko Mrvaljevic Верес Верес 3 (2) 12 0.25
12
Marko Mrvaljevic

Marko Mrvaljevic

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 12 0.25
12 Ярослав Карабин Ярослав Карабин Рух Рух 3 (0) 11 0.27
12
Ярослав Карабин

Ярослав Карабин

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 11 0.27
12 Филипп Будковский Филипп Будковский Заря Заря 3 (1) 9 0.33
12
Филипп Будковский

Филипп Будковский

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 9 0.33
12 Juan Alvina Juan Alvina ФК Александрия ФК Александрия 3 (0) 11 0.27
12
Juan Alvina

Juan Alvina

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 11 0.27
12 Александр Караваев Александр Караваев Динамо Динамо 3 (0) 5 0.60
12
Александр Караваев

Александр Караваев

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 5 0.60
12 Даниил Сикан Даниил Сикан Шахтер Шахтер 3 (0) 8 0.38
12
Даниил Сикан

Даниил Сикан

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 8 0.38
12 Кирилл Ковалец Кирилл Ковалец ФК Александрия ФК Александрия 3 (0) 11 0.27
12
Кирилл Ковалец

Кирилл Ковалец

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 11 0.27
20 Николай Гайдучик Николай Гайдучик Верес Верес 2 (0) 12 0.17
20
Николай Гайдучик

Николай Гайдучик

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
20 Дмитрий Клёц Дмитрий Клёц Верес Верес 2 (0) 12 0.17
20
Дмитрий Клёц

Дмитрий Клёц

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
20 Владислав Шарай Владислав Шарай Верес Верес 2 (0) 12 0.17
20
Владислав Шарай

Владислав Шарай

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
20 Геннадий Пасич Геннадий Пасич ЛНЗ ЛНЗ 2 (0) 12 0.17
20
Геннадий Пасич

Геннадий Пасич

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
20 Андерсон Джордан Андерсон Джордан Заря Заря 2 (0) 12 0.17
20
Андерсон Джордан

Андерсон Джордан

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
20 Oleksandr Pyatov Oleksandr Pyatov Ингулец Ингулец 2 (0) 12 0.17
20
Oleksandr Pyatov

Oleksandr Pyatov

Ингулец

Ингулец
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
20 Илья Путря Илья Путря ЛНЗ ЛНЗ 2 (0) 12 0.17
20
Илья Путря

Илья Путря

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
20 Петар Мичин Петар Мичин Заря Заря 2 (0) 12 0.17
20
Петар Мичин

Петар Мичин

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
20 Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Динамо Динамо 2 (2) 8 0.25
20
Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 8 0.25
20 Yevgen Pidlepenets Yevgen Pidlepenets Карпаты Карпаты 2 (0) 11 0.18
20
Yevgen Pidlepenets

Yevgen Pidlepenets

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
20 Мухаррем Яшари Мухаррем Яшари ЛНЗ ЛНЗ 2 (1) 12 0.17
20
Мухаррем Яшари

Мухаррем Яшари

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 12 0.17
20 Олег Очеретько Олег Очеретько Карпаты Карпаты 2 (1) 10 0.20
20
Олег Очеретько

Олег Очеретько

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 10 0.20
20 Артур Шах Артур Шах Карпаты Карпаты 2 (0) 12 0.17
20
Артур Шах

Артур Шах

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
20 Денис Янаков Денис Янаков Черноморец Черноморец 2 (0) 12 0.17
20
Денис Янаков

Денис Янаков

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
20 Ибрахим Кане Ибрахим Кане Ворскла Ворскла 2 (0) 12 0.17
20
Ибрахим Кане

Ибрахим Кане

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
20 Владимир Бражко Владимир Бражко Динамо Динамо 2 (0) 8 0.25
20
Владимир Бражко

Владимир Бражко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 8 0.25
20 Николай Матвиенко Николай Матвиенко Шахтер Шахтер 2 (0) 9 0.22
20
Николай Матвиенко

Николай Матвиенко

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 9 0.22
20 Максим Задерака Максим Задерака Кривбасс Кривбасс 2 (0) 7 0.29
20
Максим Задерака

Максим Задерака

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 7 0.29
20 Валентин Рубчинский Валентин Рубчинский Динамо Динамо 2 (0) 7 0.29
20
Валентин Рубчинский

Валентин Рубчинский

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 7 0.29
20 Андрей Цуриков Андрей Цуриков Колос Колос 2 (0) 11 0.18
20
Андрей Цуриков

Андрей Цуриков

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
20 Александр Пихалёнок Александр Пихалёнок Динамо Динамо 2 (0) 6 0.33
20
Александр Пихалёнок

Александр Пихалёнок

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 6 0.33
20 Дмитрий Топалов Дмитрий Топалов ЛНЗ ЛНЗ 2 (0) 9 0.22
20
Дмитрий Топалов

Дмитрий Топалов

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 9 0.22
20 Владимир Виливальд Владимир Виливальд Ингулец Ингулец 2 (0) 8 0.25
20
Владимир Виливальд

Владимир Виливальд

Ингулец

Ингулец
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 8 0.25
20 Николай Ковталюк Николай Ковталюк Ворскла Ворскла 2 (0) 11 0.18
20
Николай Ковталюк

Николай Ковталюк

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
20 Самсон Иеде Самсон Иеде Ворскла Ворскла 2 (0) 11 0.18
20
Самсон Иеде

Самсон Иеде

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
20 Александр Яцик Александр Яцик Заря Заря 2 (0) 11 0.18
20
Александр Яцик

Александр Яцик

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
20 Максим Третьяков Максим Третьяков Колос Колос 2 (0) 10 0.20
20
Максим Третьяков

Максим Третьяков

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 10 0.20
20 Фрэнсис Момо Фрэнсис Момо ЛНЗ ЛНЗ 2 (0) 10 0.20
20
Фрэнсис Момо

Фрэнсис Момо

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 10 0.20
20 Daniel Sosah Daniel Sosah Кривбасс Кривбасс 2 (0) 10 0.20
20
Daniel Sosah

Daniel Sosah

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 10 0.20
49 Владислав Кабаев Владислав Кабаев Динамо Динамо 1 (0) 11 0.09
49
Владислав Кабаев

Владислав Кабаев

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
49 Volodymyr Bilotserkovets Volodymyr Bilotserkovets Ингулец Ингулец 1 (0) 11 0.09
49
Volodymyr Bilotserkovets

Volodymyr Bilotserkovets

Ингулец

Ингулец
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
49 Артем Шабанов Артем Шабанов ФК Александрия ФК Александрия 1 (0) 11 0.09
49
Артем Шабанов

Артем Шабанов

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
49 Иван Калюжный Иван Калюжный ФК Александрия ФК Александрия 1 (0) 11 0.09
49
Иван Калюжный

Иван Калюжный

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
49 Luan Campos Luan Campos Верес Верес 1 (0) 11 0.09
49
Luan Campos

Luan Campos

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
49 Borys Krushynskyi Borys Krushynskyi Полесье Полесье 1 (0) 11 0.09
49
Borys Krushynskyi

Borys Krushynskyi

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
49 Богдан Леднев Богдан Леднев Полесье Полесье 1 (0) 11 0.09
49
Богдан Леднев

Богдан Леднев

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
49 Дмитрий Мишнёв Дмитрий Мишнёв ФК Александрия ФК Александрия 1 (0) 11 0.09
49
Дмитрий Мишнёв

Дмитрий Мишнёв

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
49 Максим Брагару Максим Брагару Динамо Динамо 1 (0) 10 0.10
49
Максим Брагару

Максим Брагару

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 10 0.10
49 Артем Смоляков Артем Смоляков Полесье Полесье 1 (0) 11 0.09
49
Артем Смоляков

Артем Смоляков

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
49 Сергей Чоботенко Сергей Чоботенко Полесье Полесье 1 (0) 10 0.10
49
Сергей Чоботенко

Сергей Чоботенко

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 10 0.10
49 Андрей Якымив Андрей Якымив Левый Берег Левый Берег 1 (0) 10 0.10
49
Андрей Якымив

Андрей Якымив

Левый Берег

Левый Берег
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 10 0.10
49 Mollo Bessala Mollo Bessala ЛНЗ ЛНЗ 1 (0) 10 0.10
49
Mollo Bessala

Mollo Bessala

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 10 0.10
49 Яков Башич Яков Башич Заря Заря 1 (0) 11 0.09
49
Яков Башич

Яков Башич

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
49 Руслан Степанюк Руслан Степанюк Верес Верес 1 (0) 11 0.09
49
Руслан Степанюк

Руслан Степанюк

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
49 Виталий Холод Виталий Холод Рух Рух 1 (0) 11 0.09
49
Виталий Холод

Виталий Холод

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
49 Igor Gorbach Igor Gorbach Заря Заря 1 (0) 11 0.09
49
Igor Gorbach

Igor Gorbach

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 11 0.09
49