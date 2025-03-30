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Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Неожиданные погромы от Колоса и Карпат. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

Премьер-лига
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Неожиданные погромы от Колоса и Карпат. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

УПЛ

Новина українською

В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.

22-й тур УПЛ сезона 2024/25

Неожиданные погромы от Колоса и Карпат. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25 - изображение 1

Турнирная таблица УПЛ 2024/2025

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Динамо Динамо 22 16 6 0 46-15 54
2 ФК Александрия ФК Александрия 22 15 5 2 34-16 50
3 Шахтер Шахтер 21 13 5 3 48-16 44
4 Полесье Полесье 22 10 7 5 30-22 37
5 Кривбасс Кривбасс 20 10 5 5 24-19 35
6 Карпаты Карпаты 22 9 5 8 27-23 32
7 Верес Верес 22 7 8 7 27-28 29
8 Заря Заря 21 9 2 10 25-28 29
9 Рух Рух 22 6 8 8 22-20 26
10 ЛНЗ ЛНЗ 22 7 4 11 22-30 25
11 Левый Берег Левый Берег 21 6 4 11 12-22 22
12 Колос Колос 22 4 9 9 16-19 21
13 Ворскла Ворскла 22 5 6 11 17-28 21
14 Оболонь Оболонь 22 4 6 12 12-37 18
15 Ингулец Ингулец 21 3 7 11 15-33 16
16 Черноморец Черноморец 22 4 3 15 14-35 15

Бомбардиры

# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
1 Владислав Ванат Владислав Ванат Динамо Динамо 13 (1) 20 0.65
1
Владислав Ванат

Владислав Ванат

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
13 (1) 20 0.65
2 Александр Филиппов Александр Филиппов ФК Александрия ФК Александрия 10 (1) 22 0.45
2
Александр Филиппов

Александр Филиппов

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
10 (1) 22 0.45
2 Георгий Судаков Георгий Судаков Шахтер Шахтер 10 (2) 20 0.50
2
Георгий Судаков

Георгий Судаков

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
10 (2) 20 0.50
2 Алексей Гуцуляк Алексей Гуцуляк Полесье Полесье 10 (0) 21 0.48
2
Алексей Гуцуляк

Алексей Гуцуляк

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
10 (0) 21 0.48
5 Артём Бондаренко Артём Бондаренко Шахтер Шахтер 9 (1) 20 0.45
5
Артём Бондаренко

Артём Бондаренко

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
9 (1) 20 0.45
5 Егор Твердохлеб Егор Твердохлеб Кривбасс Кривбасс 9 (0) 15 0.60
5
Егор Твердохлеб

Егор Твердохлеб

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
9 (0) 15 0.60
7 Бруниньо Бруниньо Карпаты Карпаты 7 (3) 15 0.47
7
Бруниньо

Бруниньо

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (3) 15 0.47
7 Александр Назаренко Александр Назаренко Полесье Полесье 7 (2) 22 0.32
7
Александр Назаренко

Александр Назаренко

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (2) 22 0.32
7 Петар Мичин Петар Мичин Заря Заря 7 (0) 19 0.37
7
Петар Мичин

Петар Мичин

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (0) 19 0.37
10 Игорь Краснопир Игорь Краснопир Карпаты Карпаты 6 (1) 21 0.29
10
Игорь Краснопир

Игорь Краснопир

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (1) 21 0.29
10 Виталий Буяльский Виталий Буяльский Динамо Динамо 6 (1) 21 0.29
10
Виталий Буяльский

Виталий Буяльский

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (1) 21 0.29
10 Амбросий Чачуа Амбросий Чачуа Карпаты Карпаты 6 (0) 20 0.30
10
Амбросий Чачуа

Амбросий Чачуа

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (0) 20 0.30
10 Филипп Будковский Филипп Будковский Заря Заря 6 (1) 17 0.35
10
Филипп Будковский

Филипп Будковский

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (1) 17 0.35
14 Ярослав Карабин Ярослав Карабин Рух Рух 5 (1) 22 0.23
14
Ярослав Карабин

Ярослав Карабин

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 22 0.23
14 Мухаррем Яшари Мухаррем Яшари ЛНЗ ЛНЗ 5 (1) 21 0.24
14
Мухаррем Яшари

Мухаррем Яшари

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 21 0.24
14 Николай Гайдучик Николай Гайдучик Верес Верес 5 (1) 22 0.23
14
Николай Гайдучик

Николай Гайдучик

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 22 0.23
14 Александр Зубков Александр Зубков Шахтер Шахтер 5 (0) 12 0.42
14
Александр Зубков

Александр Зубков

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 12 0.42
14 Хуан Альвина Хуан Альвина ФК Александрия ФК Александрия 5 (0) 22 0.23
14
Хуан Альвина

Хуан Альвина

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 22 0.23
19 Денис Янаков Денис Янаков Черноморец Черноморец 4 (1) 19 0.21
19
Денис Янаков

Денис Янаков

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 19 0.21
19 Луан Кампуш Луан Кампуш Верес Верес 4 (1) 19 0.21
19
Луан Кампуш

Луан Кампуш

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 19 0.21
19 Андрей Цуриков Андрей Цуриков Колос Колос 4 (0) 19 0.21
19
Андрей Цуриков

Андрей Цуриков

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 19 0.21
19 Мигель Кампос Мигель Кампос ФК Александрия ФК Александрия 4 (2) 21 0.19
19
Мигель Кампос

Мигель Кампос

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (2) 21 0.19
19 Николай Шапаренко Николай Шапаренко Динамо Динамо 4 (0) 15 0.27
19
Николай Шапаренко

Николай Шапаренко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 15 0.27
19 Илья Квасница Илья Квасница Карпаты Карпаты 4 (0) 18 0.22
19
Илья Квасница

Илья Квасница

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 18 0.22
19 Эгиналдо Эгиналдо Шахтер Шахтер 4 (0) 18 0.22
19
Эгиналдо

Эгиналдо

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 18 0.22
19 Александр Яцик Александр Яцик Заря Заря 4 (0) 18 0.22
19
Александр Яцик

Александр Яцик

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 18 0.22
27 Геннадий Пасич Геннадий Пасич ЛНЗ ЛНЗ 3 (0) 21 0.14
27
Геннадий Пасич

Геннадий Пасич

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 21 0.14
27 Александр Пятов Александр Пятов Ингулец Ингулец 3 (0) 21 0.14
27
Александр Пятов

Александр Пятов

Ингулец

Ингулец
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 21 0.14
27 Руслан Степанюк Руслан Степанюк Верес Верес 3 (0) 20 0.15
27
Руслан Степанюк

Руслан Степанюк

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 20 0.15
27 Владислав Шарай Владислав Шарай Верес Верес 3 (0) 21 0.14
27
Владислав Шарай

Владислав Шарай

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 21 0.14
27 Андерсон Джордан Андерсон Джордан Заря Заря 3 (0) 20 0.15
27
Андерсон Джордан

Андерсон Джордан

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 20 0.15
27 Руслан Дедух Руслан Дедух Левый Берег Левый Берег 3 (2) 20 0.15
27
Руслан Дедух

Руслан Дедух

Левый Берег

Левый Берег
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 20 0.15
27 Кирилл Ковалец Кирилл Ковалец ФК Александрия ФК Александрия 3 (0) 20 0.15
27
Кирилл Ковалец

Кирилл Ковалец

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 20 0.15
27 Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Динамо Динамо 3 (3) 14 0.21
27
Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (3) 14 0.21
27 Marko Mrvaljevic Marko Mrvaljevic Верес Верес 3 (2) 16 0.19
27
Marko Mrvaljevic

Marko Mrvaljevic

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 16 0.19
27 Hrvoje Ilic Hrvoje Ilic Кривбасс Кривбасс 3 (2) 14 0.21
27
Hrvoje Ilic

Hrvoje Ilic

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 14 0.21
27 Николай Матвиенко Николай Матвиенко Шахтер Шахтер 3 (0) 17 0.18
27
Николай Матвиенко

Николай Матвиенко

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 17 0.18
27 Yevgeniy Skyba Yevgeniy Skyba Черноморец Черноморец 3 (0) 15 0.20
27
Yevgeniy Skyba

Yevgeniy Skyba

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 15 0.20
27 Александр Караваев Александр Караваев Динамо Динамо 3 (0) 13 0.23
27
Александр Караваев

Александр Караваев

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 13 0.23
27 Факундо Батиста Факундо Батиста Полесье Полесье 3 (0) 5 0.60
27
Факундо Батиста

Факундо Батиста

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 5 0.60
27 Евгений Пидлепенец Евгений Пидлепенец Карпаты Карпаты 3 (0) 19 0.16
27
Евгений Пидлепенец

Евгений Пидлепенец

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 19 0.16
27 Валентин Рубчинский Валентин Рубчинский Динамо Динамо 3 (0) 17 0.18
27
Валентин Рубчинский

Валентин Рубчинский

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 17 0.18
27 Даниил Сикан Даниил Сикан Шахтер Шахтер 3 (0) 12 0.25
27
Даниил Сикан

Даниил Сикан

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 12 0.25
27 Николай Ковталюк Николай Ковталюк Колос Колос 3 (0) 19 0.16
27
Николай Ковталюк

Николай Ковталюк

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 19 0.16
27 Самсон Иеде Самсон Иеде Ворскла Ворскла 3 (0) 19 0.16
27
Самсон Иеде

Самсон Иеде

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 19 0.16
27 Владимир Бражко Владимир Бражко Динамо Динамо 3 (0) 17 0.18
27
Владимир Бражко

Владимир Бражко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 17 0.18
47 Артур Шах Артур Шах Карпаты Карпаты 2 (0) 20 0.10
47
Артур Шах

Артур Шах

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 20 0.10
47 Виктор Близниченко Виктор Близниченко Оболонь Оболонь 2 (0) 20 0.10
47
Виктор Близниченко

Виктор Близниченко

Оболонь

Оболонь
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 20 0.10
47 Александр Скляр Александр Скляр Ворскла Ворскла 2 (0) 20 0.10
47
Александр Скляр

Александр Скляр

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 20 0.10
47 Роман Дидык Роман Дидык Рух Рух 2 (0) 21 0.10
47
Роман Дидык

Роман Дидык

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 21 0.10
47 Яков Башич Яков Башич Заря Заря 2 (0) 19 0.11
47
Яков Башич

Яков Башич

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 19 0.11
47 Виталий Дахновский Виталий Дахновский Верес Верес 2 (0) 21 0.10
47
Виталий Дахновский

Виталий Дахновский

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 21 0.10
47 Владимир Белоцерковец Владимир Белоцерковец Заря Заря 2 (0) 19 0.11
47
Владимир Белоцерковец

Владимир Белоцерковец

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 19 0.11
47 Олег Пушкарев Олег Пушкарев Ингулец Ингулец 2 (0) 19 0.11
47
Олег Пушкарев

Олег Пушкарев

Ингулец

Ингулец
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 19 0.11
47 Павел Полегенько Павел Полегенько Карпаты Карпаты 2 (1) 14 0.14
47
Павел Полегенько

Павел Полегенько

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 14 0.14
47 Остап Притула Остап Притула Рух Рух 2 (1) 17 0.12
47
Остап Притула

Остап Притула

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 17 0.12
47 Олег Очеретько Олег Очеретько Карпаты Карпаты 2 (1) 18 0.11
47
Олег Очеретько

Олег Очеретько

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 18 0.11
47 Фрэнсис Момо Фрэнсис Момо ЛНЗ ЛНЗ 2 (0) 19 0.11
47
Фрэнсис Момо

Фрэнсис Момо

ЛНЗ