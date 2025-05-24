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Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ничейный день для призеров. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

Премьер-лига

Следим за украинской Премьер-лигой

Ничейный день для призеров. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

УПЛ

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В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.

Заключительный тур УПЛ сезона 2024/25

Ничейный день для призеров. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25 - изображение 1

Турнирная таблица УПЛ 2024/2025

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Динамо Динамо 30 20 10 0 61-19 70
2 ФК Александрия ФК Александрия 30 20 7 3 46-22 67
3 Шахтер Шахтер 30 18 8 4 69-26 62
4 Полесье Полесье 29 12 11 6 37-27 47
5 Карпаты Карпаты 29 13 7 9 41-33 46
6 Кривбасс Кривбасс 29 13 7 9 33-25 46
7 Рух Рух 30 9 11 10 30-27 38
8 Заря Заря 29 11 4 14 31-38 37
9 Колос Колос 30 8 12 10 27-25 36
10 Верес Верес 29 9 8 12 32-43 35
11 Оболонь Оболонь 30 8 8 14 19-43 32
12 ЛНЗ ЛНЗ 29 7 9 13 24-36 30
13 Ворскла Ворскла 30 6 9 15 24-38 27
14 Левый Берег Левый Берег 30 7 5 18 18-39 26
15 Ингулец Ингулец 30 5 9 16 21-47 24
16 Черноморец Черноморец 30 6 5 19 20-45 23

Бомбардиры

# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
1 Владислав Ванат Владислав Ванат Динамо Динамо 17 (2) 28 0.61
1
Владислав Ванат

Владислав Ванат

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
17 (2) 28 0.61
2 Георгий Судаков Георгий Судаков Шахтер Шахтер 13 (2) 25 0.52
2
Георгий Судаков

Георгий Судаков

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
13 (2) 25 0.52
2 Егор Твердохлеб Егор Твердохлеб Кривбасс Кривбасс 13 (0) 23 0.57
2
Егор Твердохлеб

Егор Твердохлеб

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
13 (0) 23 0.57
4 Артём Бондаренко Артём Бондаренко Шахтер Шахтер 12 (1) 29 0.41
4
Артём Бондаренко

Артём Бондаренко

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
12 (1) 29 0.41
5 Алексей Гуцуляк Алексей Гуцуляк Полесье Полесье 11 (1) 28 0.39
5
Алексей Гуцуляк

Алексей Гуцуляк

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
11 (1) 28 0.39
6 Александр Филиппов Александр Филиппов ФК Александрия ФК Александрия 10 (1) 27 0.37
6
Александр Филиппов

Александр Филиппов

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
10 (1) 27 0.37
6 Амбросий Чачуа Амбросий Чачуа Карпаты Карпаты 10 (0) 28 0.36
6
Амбросий Чачуа

Амбросий Чачуа

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
10 (0) 28 0.36
8 Бруниньо Бруниньо Карпаты Карпаты 8 (3) 23 0.35
8
Бруниньо

Бруниньо

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (3) 23 0.35
8 Филипп Будковский Филипп Будковский Заря Заря 8 (1) 25 0.32
8
Филипп Будковский

Филипп Будковский

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (1) 25 0.32
8 Петар Мичин Петар Мичин Заря Заря 8 (0) 28 0.29
8
Петар Мичин

Петар Мичин

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (0) 28 0.29
11 Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Динамо Динамо 7 (4) 21 0.33
11
Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (4) 21 0.33
11 Игорь Краснопир Игорь Краснопир Карпаты Карпаты 7 (2) 29 0.24
11
Игорь Краснопир

Игорь Краснопир

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (2) 29 0.24
11 Александр Назаренко Александр Назаренко Полесье Полесье 7 (2) 28 0.25
11
Александр Назаренко

Александр Назаренко

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (2) 28 0.25
11 Виталий Буяльский Виталий Буяльский Динамо Динамо 7 (1) 29 0.24
11
Виталий Буяльский

Виталий Буяльский

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (1) 29 0.24
15 Ярослав Карабин Ярослав Карабин Рух Рух 6 (1) 30 0.20
15
Ярослав Карабин

Ярослав Карабин

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (1) 30 0.20
15 Кевин Кевин Шахтер Шахтер 6 (2) 24 0.25
15
Кевин

Кевин

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (2) 24 0.25
15 Эгиналдо Эгиналдо Шахтер Шахтер 6 (0) 26 0.23
15
Эгиналдо

Эгиналдо

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (0) 26 0.23
15 Николай Гайдучик Николай Гайдучик Верес Верес 6 (1) 29 0.21
15
Николай Гайдучик

Николай Гайдучик

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (1) 29 0.21
15 Николай Шапаренко Николай Шапаренко Динамо Динамо 6 (0) 23 0.26
15
Николай Шапаренко

Николай Шапаренко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (0) 23 0.26
15 Теди Цара Теди Цара ФК Александрия ФК Александрия 6 (0) 13 0.46
15
Теди Цара

Теди Цара

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (0) 13 0.46
15 Жуан Безерра Жуан Безерра ФК Александрия ФК Александрия 6 (0) 24 0.25
15
Жуан Безерра

Жуан Безерра

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (0) 24 0.25
22 Денис Янаков Денис Янаков Черноморец Черноморец 5 (1) 26 0.19
22
Денис Янаков

Денис Янаков

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 26 0.19
22 Мухаррем Яшари Мухаррем Яшари ЛНЗ ЛНЗ 5 (1) 28 0.18
22
Мухаррем Яшари

Мухаррем Яшари

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 28 0.18
22 Мигель Кампос Мигель Кампос ФК Александрия ФК Александрия 5 (2) 27 0.19
22
Мигель Кампос

Мигель Кампос

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (2) 27 0.19
22 Луан Кампос Луан Кампос Верес Верес 5 (1) 26 0.19
22
Луан Кампос

Луан Кампос

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 26 0.19
22 Кирилл Ковалец Кирилл Ковалец ФК Александрия ФК Александрия 5 (0) 28 0.18
22
Кирилл Ковалец

Кирилл Ковалец

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 28 0.18
22 Александр Зубков Александр Зубков Шахтер Шахтер 5 (0) 12 0.42
22
Александр Зубков

Александр Зубков

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 12 0.42
22 Александр Яцик Александр Яцик Заря Заря 5 (0) 27 0.19
22
Александр Яцик

Александр Яцик

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 27 0.19
22 Факундо Батиста Факундо Батиста Полесье Полесье 5 (0) 12 0.42
22
Факундо Батиста

Факундо Батиста

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 12 0.42
22 Андрей Цуриков Андрей Цуриков Колос Колос 5 (0) 28 0.18
22
Андрей Цуриков

Андрей Цуриков

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 28 0.18
31 Руслан Степанюк Руслан Степанюк Верес Верес 4 (0) 27 0.15
31
Руслан Степанюк

Руслан Степанюк

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 27 0.15
31 Алексей Хобленко Алексей Хобленко Черноморец Черноморец 4 (0) 28 0.14
31
Алексей Хобленко

Алексей Хобленко

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 28 0.14
31 Денис Ндукве Денис Ндукве Ворскла Ворскла 4 (0) 28 0.14
31
Денис Ндукве

Денис Ндукве

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 28 0.14
31 Илья Квасница Илья Квасница Карпаты Карпаты 4 (0) 23 0.17
31
Илья Квасница

Илья Квасница

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 23 0.17
31 Борис Крушинский Борис Крушинский Полесье Полесье 4 (0) 28 0.14
31
Борис Крушинский

Борис Крушинский

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 28 0.14
31 Лассина Траоре Лассина Траоре Шахтер Шахтер 4 (0) 22 0.18
31
Лассина Траоре

Лассина Траоре

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 22 0.18
31 Сидней Сидней Левый Берег Левый Берег 4 (0) 19 0.21
31
Сидней

Сидней

Левый Берег

Левый Берег
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 19 0.21
31 Невертон Невертон Шахтер Шахтер 4 (0) 17 0.24
31
Невертон

Невертон

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 17 0.24
31 Евгений Скиба Евгений Скиба Черноморец Черноморец 4 (0) 22 0.18
31
Евгений Скиба

Евгений Скиба

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 22 0.18
40 Даниэль Соса Даниэль Соса Кривбасс Кривбасс 3 (0) 28 0.11
40
Даниэль Соса

Даниэль Соса

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 28 0.11
40 Геннадий Пасич Геннадий Пасич ЛНЗ ЛНЗ 3 (0) 28 0.11
40
Геннадий Пасич

Геннадий Пасич

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 28 0.11
40 Виталий Дахновский Виталий Дахновский Верес Верес 3 (0) 28 0.11
40
Виталий Дахновский

Виталий Дахновский

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 28 0.11
40 Андерсон Джордан Андерсон Джордан Заря Заря 3 (0) 28 0.11
40
Андерсон Джордан

Андерсон Джордан

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 28 0.11
40 Владислав Шарай Владислав Шарай Верес Верес 3 (0) 27 0.11
40
Владислав Шарай

Владислав Шарай

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 27 0.11
40 Евгений Пидлепенец Евгений Пидлепенец Карпаты Карпаты 3 (0) 26 0.12
40
Евгений Пидлепенец

Евгений Пидлепенец

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 26 0.12
40 Игорь Харатин Игорь Харатин Верес Верес 3 (1) 15 0.20
40
Игорь Харатин

Игорь Харатин

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 15 0.20
40 Хрвое Илич Хрвое Илич Кривбасс Кривбасс 3 (2) 22 0.14
40
Хрвое Илич

Хрвое Илич

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 22 0.14
40 Самсон Иеде Самсон Иеде Ворскла Ворскла 3 (0) 26 0.12
40
Самсон Иеде

Самсон Иеде

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 26 0.12
40 Руслан Дедух Руслан Дедух Левый Берег Левый Берег 3 (2) 22 0.14
40
Руслан Дедух

Руслан Дедух

Левый Берег

Левый Берег
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 22 0.14
40 Марко Мрвальевич Марко Мрвальевич Верес Верес 3 (2) 16 0.19
40
Марко Мрвальевич

Марко Мрвальевич

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 16 0.19
40 Ибрахим Кане Ибрахим Кане Ворскла Ворскла 3 (0) 30 0.10
40
Ибрахим Кане

Ибрахим Кане

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 30 0.10
40 Александр Пятов Александр Пятов Ингулец Ингулец 3 (0) 30 0.10
40
Александр Пятов

Александр Пятов

Ингулец

Ингулец
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 30 0.10
40 Александр Караваев Александр Караваев Динамо Динамо 3 (0) 17 0.18
40
Александр Караваев

Александр Караваев

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 17 0.18
40 Навин Малыш Навин Малыш Ворскла Ворскла 3 (0) 13 0.23
40
Навин Малыш

Навин Малыш

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 13 0.23
40 Дмитрий Шастал Дмитрий Шастал Левый Берег Левый Берег 3 (0) 18 0.17
40
Дмитрий Шастал

Дмитрий Шастал

Левый Берег

Левый Берег
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 18 0.17
40 Даниил Сикан Даниил Сикан Шахтер Шахтер 3 (0) 12 0.25
40
Даниил Сикан

Даниил Сикан

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 12 0.25
40 Бабукарр Фаал Бабукарр Фаал Рух Рух 3 (0) 11 0.27
40
Бабукарр Фаал

Бабукарр Фаал

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 11 0.27
40 Владислав Велетень Владислав Велетень Колос Колос 3 (0) 26 0.12
40
Владислав Велетень

Владислав Велетень

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 26 0.12
40 Джованни Боливар Джова