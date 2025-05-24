Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ничейный день для призеров. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
Следим за украинской Премьер-лигой
УПЛ
В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.
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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.
Заключительный тур УПЛ сезона 2024/25
Турнирная таблица УПЛ 2024/2025
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|30
|20
|10
|0
|61-19
|70
|2
|ФК Александрия
|30
|20
|7
|3
|46-22
|67
|3
|Шахтер
|30
|18
|8
|4
|69-26
|62
|4
|Полесье
|29
|12
|11
|6
|37-27
|47
|5
|Карпаты
|29
|13
|7
|9
|41-33
|46
|6
|Кривбасс
|29
|13
|7
|9
|33-25
|46
|7
|Рух
|30
|9
|11
|10
|30-27
|38
|8
|Заря
|29
|11
|4
|14
|31-38
|37
|9
|Колос
|30
|8
|12
|10
|27-25
|36
|10
|Верес
|29
|9
|8
|12
|32-43
|35
|11
|Оболонь
|30
|8
|8
|14
|19-43
|32
|12
|ЛНЗ
|29
|7
|9
|13
|24-36
|30
|13
|Ворскла
|30
|6
|9
|15
|24-38
|27
|14
|Левый Берег
|30
|7
|5
|18
|18-39
|26
|15
|Ингулец
|30
|5
|9
|16
|21-47
|24
|16
|Черноморец
|30
|6
|5
|19
|20-45
|23
Бомбардиры
|#
|Игрок
|Команда
|Голы (Пен)
|Матчи
|Среднее
|1
|Владислав Ванат
|Динамо
|17 (2)
|28
|0.61
|
1
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
17 (2) 28 0.61
|2
|Георгий Судаков
|Шахтер
|13 (2)
|25
|0.52
|
2
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
13 (2) 25 0.52
|2
|Егор Твердохлеб
|Кривбасс
|13 (0)
|23
|0.57
|
2
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
13 (0) 23 0.57
|4
|Артём Бондаренко
|Шахтер
|12 (1)
|29
|0.41
|
4
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
12 (1) 29 0.41
|5
|Алексей Гуцуляк
|Полесье
|11 (1)
|28
|0.39
|
5
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
11 (1) 28 0.39
|6
|Александр Филиппов
|ФК Александрия
|10 (1)
|27
|0.37
|
6
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
10 (1) 27 0.37
|6
|Амбросий Чачуа
|Карпаты
|10 (0)
|28
|0.36
|
6
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
10 (0) 28 0.36
|8
|Бруниньо
|Карпаты
|8 (3)
|23
|0.35
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (3) 23 0.35
|8
|Филипп Будковский
|Заря
|8 (1)
|25
|0.32
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (1) 25 0.32
|8
|Петар Мичин
|Заря
|8 (0)
|28
|0.29
|
8
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (0) 28 0.29
|11
|Андрей Ярмоленко
|Динамо
|7 (4)
|21
|0.33
|
11
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (4) 21 0.33
|11
|Игорь Краснопир
|Карпаты
|7 (2)
|29
|0.24
|
11
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (2) 29 0.24
|11
|Александр Назаренко
|Полесье
|7 (2)
|28
|0.25
|
11
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (2) 28 0.25
|11
|Виталий Буяльский
|Динамо
|7 (1)
|29
|0.24
|
11
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (1) 29 0.24
|15
|Ярослав Карабин
|Рух
|6 (1)
|30
|0.20
|
15
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (1) 30 0.20
|15
|Кевин
|Шахтер
|6 (2)
|24
|0.25
|
15
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (2) 24 0.25
|15
|Эгиналдо
|Шахтер
|6 (0)
|26
|0.23
|
15
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (0) 26 0.23
|15
|Николай Гайдучик
|Верес
|6 (1)
|29
|0.21
|
15
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (1) 29 0.21
|15
|Николай Шапаренко
|Динамо
|6 (0)
|23
|0.26
|
15
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (0) 23 0.26
|15
|Теди Цара
|ФК Александрия
|6 (0)
|13
|0.46
|
15
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (0) 13 0.46
|15
|Жуан Безерра
|ФК Александрия
|6 (0)
|24
|0.25
|
15
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (0) 24 0.25
|22
|Денис Янаков
|Черноморец
|5 (1)
|26
|0.19
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 26 0.19
|22
|Мухаррем Яшари
|ЛНЗ
|5 (1)
|28
|0.18
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 28 0.18
|22
|Мигель Кампос
|ФК Александрия
|5 (2)
|27
|0.19
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (2) 27 0.19
|22
|Луан Кампос
|Верес
|5 (1)
|26
|0.19
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 26 0.19
|22
|Кирилл Ковалец
|ФК Александрия
|5 (0)
|28
|0.18
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 28 0.18
|22
|Александр Зубков
|Шахтер
|5 (0)
|12
|0.42
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 12 0.42
|22
|Александр Яцик
|Заря
|5 (0)
|27
|0.19
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 27 0.19
|22
|Факундо Батиста
|Полесье
|5 (0)
|12
|0.42
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 12 0.42
|22
|Андрей Цуриков
|Колос
|5 (0)
|28
|0.18
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 28 0.18
|31
|Руслан Степанюк
|Верес
|4 (0)
|27
|0.15
|
31
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 27 0.15
|31
|Алексей Хобленко
|Черноморец
|4 (0)
|28
|0.14
|
31
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 28 0.14
|31
|Денис Ндукве
|Ворскла
|4 (0)
|28
|0.14
|
31
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 28 0.14
|31
|Илья Квасница
|Карпаты
|4 (0)
|23
|0.17
|
31
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 23 0.17
|31
|Борис Крушинский
|Полесье
|4 (0)
|28
|0.14
|
31
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 28 0.14
|31
|Лассина Траоре
|Шахтер
|4 (0)
|22
|0.18
|
31
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 22 0.18
|31
|Сидней
|Левый Берег
|4 (0)
|19
|0.21
|
31
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 19 0.21
|31
|Невертон
|Шахтер
|4 (0)
|17
|0.24
|
31
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 17 0.24
|31
|Евгений Скиба
|Черноморец
|4 (0)
|22
|0.18
|
31
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 22 0.18
|40
|Даниэль Соса
|Кривбасс
|3 (0)
|28
|0.11
|
40
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 28 0.11
|40
|Геннадий Пасич
|ЛНЗ
|3 (0)
|28
|0.11
|
40
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 28 0.11
|40
|Виталий Дахновский
|Верес
|3 (0)
|28
|0.11
|
40
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 28 0.11
|40
|Андерсон Джордан
|Заря
|3 (0)
|28
|0.11
|
40
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 28 0.11
|40
|Владислав Шарай
|Верес
|3 (0)
|27
|0.11
|
40
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 27 0.11
|40
|Евгений Пидлепенец
|Карпаты
|3 (0)
|26
|0.12
|
40
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 26 0.12
|40
|Игорь Харатин
|Верес
|3 (1)
|15
|0.20
|
40
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 15 0.20
|40
|Хрвое Илич
|Кривбасс
|3 (2)
|22
|0.14
|
40
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 22 0.14
|40
|Самсон Иеде
|Ворскла
|3 (0)
|26
|0.12
|
40
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 26 0.12
|40
|Руслан Дедух
|Левый Берег
|3 (2)
|22
|0.14
|
40
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 22 0.14
|40
|Марко Мрвальевич
|Верес
|3 (2)
|16
|0.19
|
40
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 16 0.19
|40
|Ибрахим Кане
|Ворскла
|3 (0)
|30
|0.10
|
40
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 30 0.10
|40
|Александр Пятов
|Ингулец
|3 (0)
|30
|0.10
|
40
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 30 0.10
|40
|Александр Караваев
|Динамо
|3 (0)
|17
|0.18
|
40
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 17 0.18
|40
|Навин Малыш
|Ворскла
|3 (0)
|13
|0.23
|
40
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 13 0.23
|40
|Дмитрий Шастал
|Левый Берег
|3 (0)
|18
|0.17
|
40
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 18 0.17
|40
|Даниил Сикан
|Шахтер
|3 (0)
|12
|0.25
|
40
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 12 0.25
|40
|Бабукарр Фаал
|Рух
|3 (0)
|11
|0.27
|
40
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 11 0.27
|40
|Владислав Велетень
|Колос
|3 (0)
|26
|0.12
|
40
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 26 0.12
|40
|Джова