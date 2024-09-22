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Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ничейный день, или потеря очков лидеров. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

Премьер-лига

Следим за украинской Премьер-лигой

Ничейный день, или потеря очков лидеров. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

УПЛ

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В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.

7-й тур УПЛ сезона 2024/25
Ничейный день, или потеря очков лидеров. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25 - изображение 1

Турнирная таблица УПЛ 2024/2025

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Динамо Динамо 6 5 1 0 11-3 16
2 ФК Александрия ФК Александрия 6 5 1 0 12-5 16
3 Полесье Полесье 6 4 2 0 13-4 14
4 ЛНЗ ЛНЗ 7 3 2 2 8-7 11
5 Кривбасс Кривбасс 6 3 2 1 6-5 11
6 Рух Рух 6 3 2 1 13-3 11
7 Шахтер Шахтер 5 3 0 2 14-7 9
8 Заря Заря 6 3 0 3 6-8 9
9 Ворскла Ворскла 7 2 3 2 8-10 9
10 Карпаты Карпаты 7 2 2 3 9-11 8
11 Левый Берег Левый Берег 7 2 0 5 4-9 6
12 Черноморец Черноморец 7 2 0 5 3-8 6
13 Верес Верес 7 1 2 4 6-11 5
14 Ингулец Ингулец 7 0 4 3 5-12 4
15 Колос Колос 6 0 3 3 4-7 3
16 Оболонь Оболонь 6 0 2 4 2-14 2

Таблица бомбардиров УПЛ 2024/2025

# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
1 Александр Назаренко Александр Назаренко Полесье Полесье 6 (2) 5 1.20
1
Александр Назаренко

Александр Назаренко

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (2) 5 1.20
2 Igor Krasnopir Igor Krasnopir Рух Рух 4 (2) 6 0.67
2
Igor Krasnopir

Igor Krasnopir

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (2) 6 0.67
3 Илья Квасница Илья Квасница Рух Рух 3 (2) 6 0.50
3
Илья Квасница

Илья Квасница

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 6 0.50
3 Алексей Гуцуляк Алексей Гуцуляк Полесье Полесье 3 (2) 5 0.60
3
Алексей Гуцуляк

Алексей Гуцуляк

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 5 0.60
3 Амбросий Чачуа Амбросий Чачуа Карпаты Карпаты 3 (2) 7 0.43
3
Амбросий Чачуа

Амбросий Чачуа

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 7 0.43
3 Артём Бондаренко Артём Бондаренко Шахтер Шахтер 3 (2) 5 0.60
3
Артём Бондаренко

Артём Бондаренко

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 5 0.60
3 Кирилл Ковалец Кирилл Ковалец ФК Александрия ФК Александрия 3 (1) 6 0.50
3
Кирилл Ковалец

Кирилл Ковалец

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 6 0.50
3 Даниил Сикан Даниил Сикан Шахтер Шахтер 3 (1) 5 0.60
3
Даниил Сикан

Даниил Сикан

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 5 0.60
3 Александр Филиппов Александр Филиппов ФК Александрия ФК Александрия 3 (1) 6 0.50
3
Александр Филиппов

Александр Филиппов

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 6 0.50
10 Николай Матвиенко Николай Матвиенко Шахтер Шахтер 2 (2) 3 0.67
10
Николай Матвиенко

Николай Матвиенко

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 3 0.67
10 Андрей Цуриков Андрей Цуриков Колос Колос 2 (2) 6 0.33
10
Андрей Цуриков

Андрей Цуриков

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 6 0.33
10 Артур Шах Артур Шах Карпаты Карпаты 2 (2) 7 0.29
10
Артур Шах

Артур Шах

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 7 0.29
10 Александр Зубков Александр Зубков Шахтер Шахтер 2 (2) 2 1.00
10
Александр Зубков

Александр Зубков

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 2 1.00
10 Ярослав Карабин Ярослав Карабин Рух Рух 2 (2) 6 0.33
10
Ярослав Карабин

Ярослав Карабин

Рух

Рух
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 6 0.33
10 Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Динамо Динамо 2 (2) 5 0.40
10
Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 5 0.40
10 Виталий Буяльский Виталий Буяльский Динамо Динамо 2 (1) 5 0.40
10
Виталий Буяльский

Виталий Буяльский

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 5 0.40
10 Александр Пихалёнок Александр Пихалёнок Динамо Динамо 2 (1) 6 0.33
10
Александр Пихалёнок

Александр Пихалёнок

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 6 0.33
10 Владислав Шарай Владислав Шарай Верес Верес 2 (1) 6 0.33
10
Владислав Шарай

Владислав Шарай

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 6 0.33
10 Juan Alvina Juan Alvina ФК Александрия ФК Александрия 2 (0) 6 0.33
10
Juan Alvina

Juan Alvina

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 6 0.33
10 Геннадий Пасич Геннадий Пасич ЛНЗ ЛНЗ 2 (1) 6 0.33
10
Геннадий Пасич

Геннадий Пасич

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 6 0.33
10 Мухаррем Яшари Мухаррем Яшари ЛНЗ ЛНЗ 2 (1) 6 0.33
10
Мухаррем Яшари

Мухаррем Яшари

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 6 0.33
22 Педриньо Педриньо Шахтер Шахтер 1 (2) 5 0.20
22
Педриньо

Педриньо

Шахтер

Шахтер
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 5 0.20
22 Samson Iyede Samson Iyede Ворскла Ворскла 1 (2) 5 0.20
22
Samson Iyede

Samson Iyede

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 5 0.20
22 Оливье Тилль Оливье Тилль ЛНЗ ЛНЗ 1 (2) 5 0.20
22
Оливье Тилль

Оливье Тилль

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 5 0.20
22 Николай Ковталюк Николай Ковталюк Ворскла Ворскла 1 (2) 5 0.20
22
Николай Ковталюк

Николай Ковталюк

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 5 0.20
22 Николай Шапаренко Николай Шапаренко Динамо Динамо 1 (2) 5 0.20
22
Николай Шапаренко

Николай Шапаренко

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 5 0.20
22 Павел Полегенько Павел Полегенько Карпаты Карпаты 1 (2) 5 0.20
22
Павел Полегенько

Павел Полегенько

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 5 0.20
22 Богдан Леднев Богдан Леднев Полесье Полесье 1 (2) 5 0.20
22
Богдан Леднев

Богдан Леднев

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 5 0.20
22 Андрей Якымив Андрей Якымив Левый Берег Левый Берег 1 (2) 6 0.17
22
Андрей Якымив

Андрей Якымив

Левый Берег

Левый Берег
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 6 0.17
22 Алексей Хобленко Алексей Хобленко Черноморец Черноморец 1 (2) 7 0.14
22
Алексей Хобленко

Алексей Хобленко

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 7 0.14
22 Miguel Miguel ФК Александрия ФК Александрия 1 (2) 5 0.20
22
Miguel

Miguel

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 5 0.20
22 Богдан Бутко Богдан Бутко Черноморец Черноморец 1 (2) 7 0.14
22
Богдан Бутко

Богдан Бутко

Черноморец

Черноморец
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 7 0.14
22 Руслан Черненко Руслан Черненко Оболонь Оболонь 1 (2) 6 0.17
22
Руслан Черненко

Руслан Черненко

Оболонь

Оболонь
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 6 0.17
22 Петар Мичин Петар Мичин Заря Заря 1 (2) 6 0.17
22
Петар Мичин

Петар Мичин

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 6 0.17
22 Сергей Чоботенко Сергей Чоботенко Полесье Полесье 1 (2) 5 0.20
22
Сергей Чоботенко

Сергей Чоботенко

Полесье

Полесье
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 5 0.20
22 Тимур Стецков Тимур Стецков Кривбасс Кривбасс 1 (1) 4 0.25
22
Тимур Стецков

Тимур Стецков

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 4 0.25
22 Александр Скляр Александр Скляр Ворскла Ворскла 1 (1) 5 0.20
22
Александр Скляр

Александр Скляр

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 5 0.20
22 Ибрахим Кане Ибрахим Кане Ворскла Ворскла 1 (1) 6 0.17
22
Ибрахим Кане

Ибрахим Кане

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 6 0.17
22 Сергей Мякушко Сергей Мякушко Ворскла Ворскла 1 (1) 5 0.20
22
Сергей Мякушко

Сергей Мякушко

Ворскла

Ворскла
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 5 0.20
22 Олег Кожушко Олег Кожушко Кривбасс Кривбасс 1 (1) 4 0.25
22
Олег Кожушко

Олег Кожушко

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 4 0.25
22 Александр Караваев Александр Караваев Динамо Динамо 1 (1) 1 1.00
22
Александр Караваев

Александр Караваев

Динамо

Динамо
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 1 1.00
22 Филипп Будковский Филипп Будковский Заря Заря 1 (1) 3 0.33
22
Филипп Будковский

Филипп Будковский

Заря

Заря
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 3 0.33
22 Артем Шабанов Артем Шабанов ФК Александрия ФК Александрия 1 (1) 6 0.17
22
Артем Шабанов

Артем Шабанов

ФК Александрия

ФК Александрия
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 6 0.17
22 Руслан Степанюк Руслан Степанюк Верес Верес 1 (1) 6 0.17
22
Руслан Степанюк

Руслан Степанюк

Верес

Верес
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 6 0.17
22 Максим Третьяков Максим Третьяков Колос Колос 1 (2) 4 0.25
22
Максим Третьяков

Максим Третьяков

Колос

Колос
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 4 0.25
22 Тарас Сакив Тарас Сакив Карпаты Карпаты 1 (2) 4 0.25
22
Тарас Сакив

Тарас Сакив

Карпаты

Карпаты
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 4 0.25
22 Олег Слободян Олег Слободян Оболонь Оболонь 1 (2) 2 0.50
22
Олег Слободян

Олег Слободян

Оболонь

Оболонь
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 2 0.50
22 Максим Задерака Максим Задерака Кривбасс Кривбасс 1 (2) 1 1.00
22
Максим Задерака

Максим Задерака

Кривбасс

Кривбасс
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 1 1.00
22 Руслан Дедух Руслан Дедух Левый Берег Левый Берег 1 (1) 7 0.14
22
Руслан Дедух

Руслан Дедух

Левый Берег

Левый Берег
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 7 0.14
22 Francis Momoh Francis Momoh ЛНЗ ЛНЗ 1 (2) 4 0.25
22
Francis Momoh

Francis Momoh

ЛНЗ

ЛНЗ
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 4 0.25

8-й тур УПЛ сезона 2024/25

Ничейный день, или потеря очков лидеров. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25 - изображение 218

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1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
жажа_the_best (Харьков)
02.09.2024 в 02:59
Редкий и удивительный факт! Донецкие вонючки после 4-х туров на позорном девятом месте. Ха-ха-ха! Не каждый день можно видеть подобное. Скрыню. Распечатываю. Вешаю на стену. Смотрю и радуюсь этому феномену!
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6
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Комментарии 10
avatar
жажа_the_best (Харьков)
02.09.2024 в 02:59
Редкий и удивительный факт! Донецкие вонючки после 4-х туров на позорном девятом месте. Ха-ха-ха! Не каждый день можно видеть подобное. Скрыню. Распечатываю. Вешаю на стену. Смотрю и радуюсь этому феномену!
Ответить
6
4
aleks68
14.09.2024 в 00:39
сдохни падаль
Ответить
1
4
avatar
жажа_the_best (Харьков)
14.09.2024 в 04:05
усралекс привыкай что твое вонючее ахметостадо становицца твердым середняком УПЛ. Тяжело будет, но ты привыкай
 
4
1
ts0y (Чернигов)
14.09.2024 в 23:37
Редкий и удивительный факт, это когда ты синелобый, в плавках прыгаешь с пирса с криками "Харьковчане! Это мы! "Металлист", а кроты не первый раз плетутца в средине. Только вот на выходе кроты 1-2, а где мужчина в плавках с видео со своим металлистом?)
Ответить
1
2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
22.09.2024 в 02:52
Я не болею за команду ярославского. Мой кумир Носов и я болею за его команду! Так что мимо!
 
0
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
15.09.2024 в 22:30
жужа вражина - я тобі плюсанув...
Ответить
0
1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
22.09.2024 в 02:49
Пока ты не прогонишь пид*араса суркиса врага Украины из динама ты для меня Рагуль все-равно что грязь, которую я соскребаю с обуви
 
0
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
21.09.2024 в 22:46
довго тобі очко зашивали....
Ответить
0
1
alex.belogubko (одесса)
01.09.2024 в 00:06
ЧО уберите БАБИЧА-МИСЮРУ и всё наладиться
Ответить
0
5
Kondor (Веселе)
16.08.2024 в 23:31
Какое же женлание у идиотов!
Ответить
0
4

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