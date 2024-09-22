Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ничейный день, или потеря очков лидеров. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
Следим за украинской Премьер-лигой
УПЛ
В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.
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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.
7-й тур УПЛ сезона 2024/25
Турнирная таблица УПЛ 2024/2025
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|6
|5
|1
|0
|11-3
|16
|2
|ФК Александрия
|6
|5
|1
|0
|12-5
|16
|3
|Полесье
|6
|4
|2
|0
|13-4
|14
|4
|ЛНЗ
|7
|3
|2
|2
|8-7
|11
|5
|Кривбасс
|6
|3
|2
|1
|6-5
|11
|6
|Рух
|6
|3
|2
|1
|13-3
|11
|7
|Шахтер
|5
|3
|0
|2
|14-7
|9
|8
|Заря
|6
|3
|0
|3
|6-8
|9
|9
|Ворскла
|7
|2
|3
|2
|8-10
|9
|10
|Карпаты
|7
|2
|2
|3
|9-11
|8
|11
|Левый Берег
|7
|2
|0
|5
|4-9
|6
|12
|Черноморец
|7
|2
|0
|5
|3-8
|6
|13
|Верес
|7
|1
|2
|4
|6-11
|5
|14
|Ингулец
|7
|0
|4
|3
|5-12
|4
|15
|Колос
|6
|0
|3
|3
|4-7
|3
|16
|Оболонь
|6
|0
|2
|4
|2-14
|2
Таблица бомбардиров УПЛ 2024/2025
|#
|Игрок
|Команда
|Голы (Пен)
|Матчи
|Среднее
|1
|Александр Назаренко
|Полесье
|6 (2)
|5
|1.20
|
1
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
6 (2) 5 1.20
|2
|Igor Krasnopir
|Рух
|4 (2)
|6
|0.67
|
2
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (2) 6 0.67
|3
|Илья Квасница
|Рух
|3 (2)
|6
|0.50
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 6 0.50
|3
|Алексей Гуцуляк
|Полесье
|3 (2)
|5
|0.60
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 5 0.60
|3
|Амбросий Чачуа
|Карпаты
|3 (2)
|7
|0.43
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 7 0.43
|3
|Артём Бондаренко
|Шахтер
|3 (2)
|5
|0.60
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 5 0.60
|3
|Кирилл Ковалец
|ФК Александрия
|3 (1)
|6
|0.50
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 6 0.50
|3
|Даниил Сикан
|Шахтер
|3 (1)
|5
|0.60
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 5 0.60
|3
|Александр Филиппов
|ФК Александрия
|3 (1)
|6
|0.50
|
3
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 6 0.50
|10
|Николай Матвиенко
|Шахтер
|2 (2)
|3
|0.67
|
10
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 3 0.67
|10
|Андрей Цуриков
|Колос
|2 (2)
|6
|0.33
|
10
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 6 0.33
|10
|Артур Шах
|Карпаты
|2 (2)
|7
|0.29
|
10
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 7 0.29
|10
|Александр Зубков
|Шахтер
|2 (2)
|2
|1.00
|
10
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 2 1.00
|10
|Ярослав Карабин
|Рух
|2 (2)
|6
|0.33
|
10
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 6 0.33
|10
|Андрей Ярмоленко
|Динамо
|2 (2)
|5
|0.40
|
10
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (2) 5 0.40
|10
|Виталий Буяльский
|Динамо
|2 (1)
|5
|0.40
|
10
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 5 0.40
|10
|Александр Пихалёнок
|Динамо
|2 (1)
|6
|0.33
|
10
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 6 0.33
|10
|Владислав Шарай
|Верес
|2 (1)
|6
|0.33
|
10
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 6 0.33
|10
|Juan Alvina
|ФК Александрия
|2 (0)
|6
|0.33
|
10
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 6 0.33
|10
|Геннадий Пасич
|ЛНЗ
|2 (1)
|6
|0.33
|
10
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 6 0.33
|10
|Мухаррем Яшари
|ЛНЗ
|2 (1)
|6
|0.33
|
10
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 6 0.33
|22
|Педриньо
|Шахтер
|1 (2)
|5
|0.20
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 5 0.20
|22
|Samson Iyede
|Ворскла
|1 (2)
|5
|0.20
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 5 0.20
|22
|Оливье Тилль
|ЛНЗ
|1 (2)
|5
|0.20
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 5 0.20
|22
|Николай Ковталюк
|Ворскла
|1 (2)
|5
|0.20
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 5 0.20
|22
|Николай Шапаренко
|Динамо
|1 (2)
|5
|0.20
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 5 0.20
|22
|Павел Полегенько
|Карпаты
|1 (2)
|5
|0.20
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 5 0.20
|22
|Богдан Леднев
|Полесье
|1 (2)
|5
|0.20
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 5 0.20
|22
|Андрей Якымив
|Левый Берег
|1 (2)
|6
|0.17
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 6 0.17
|22
|Алексей Хобленко
|Черноморец
|1 (2)
|7
|0.14
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 7 0.14
|22
|Miguel
|ФК Александрия
|1 (2)
|5
|0.20
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 5 0.20
|22
|Богдан Бутко
|Черноморец
|1 (2)
|7
|0.14
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 7 0.14
|22
|Руслан Черненко
|Оболонь
|1 (2)
|6
|0.17
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 6 0.17
|22
|Петар Мичин
|Заря
|1 (2)
|6
|0.17
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 6 0.17
|22
|Сергей Чоботенко
|Полесье
|1 (2)
|5
|0.20
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 5 0.20
|22
|Тимур Стецков
|Кривбасс
|1 (1)
|4
|0.25
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 4 0.25
|22
|Александр Скляр
|Ворскла
|1 (1)
|5
|0.20
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 5 0.20
|22
|Ибрахим Кане
|Ворскла
|1 (1)
|6
|0.17
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 6 0.17
|22
|Сергей Мякушко
|Ворскла
|1 (1)
|5
|0.20
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 5 0.20
|22
|Олег Кожушко
|Кривбасс
|1 (1)
|4
|0.25
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 4 0.25
|22
|Александр Караваев
|Динамо
|1 (1)
|1
|1.00
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 1 1.00
|22
|Филипп Будковский
|Заря
|1 (1)
|3
|0.33
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 3 0.33
|22
|Артем Шабанов
|ФК Александрия
|1 (1)
|6
|0.17
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 6 0.17
|22
|Руслан Степанюк
|Верес
|1 (1)
|6
|0.17
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 6 0.17
|22
|Максим Третьяков
|Колос
|1 (2)
|4
|0.25
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 4 0.25
|22
|Тарас Сакив
|Карпаты
|1 (2)
|4
|0.25
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 4 0.25
|22
|Олег Слободян
|Оболонь
|1 (2)
|2
|0.50
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 2 0.50
|22
|Максим Задерака
|Кривбасс
|1 (2)
|1
|1.00
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 1 1.00
|22
|Руслан Дедух
|Левый Берег
|1 (1)
|7
|0.14
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (1) 7 0.14
|22
|Francis Momoh
|ЛНЗ
|1 (2)
|4
|0.25
|
22
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (2) 4 0.25
8-й тур УПЛ сезона 2024/25
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