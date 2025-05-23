Оболонь спасается, Ингулец прощается с элитой. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.

Заключительный тур УПЛ сезона 2024/25

Турнирная таблица УПЛ 2024/2025

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 29 20 9 0 60-18 69 2 ФК Александрия 29 20 6 3 46-22 66 3 Шахтер 29 18 7 4 68-25 61 4 Полесье 29 12 11 6 37-27 47 5 Карпаты 29 13 7 9 41-33 46 6 Кривбасс 29 13 7 9 33-25 46 7 Рух 29 9 10 10 29-26 37 8 Заря 29 11 4 14 31-38 37 9 Верес 29 9 8 12 32-43 35 10 Колос 29 8 11 10 26-24 35 11 Оболонь 30 8 8 14 19-43 32 12 ЛНЗ 29 7 9 13 24-36 30 13 Ворскла 30 6 9 15 24-38 27 14 Левый Берег 30 7 5 18 18-39 26 15 Ингулец 30 5 9 16 21-47 24 16 Черноморец 29 6 4 19 20-45 22

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