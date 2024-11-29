Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первая победа Ингульца в сезоне. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
Следим за украинской Премьер-лигой
УПЛ
В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.
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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.
15-й тур УПЛ сезона 2024/25
Турнирная таблица УПЛ 2024/2025
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|13
|11
|2
|0
|32-10
|35
|2
|ФК Александрия
|13
|10
|3
|0
|22-8
|33
|3
|Шахтер
|13
|9
|2
|2
|37-12
|29
|4
|Полесье
|13
|6
|5
|2
|21-11
|23
|5
|Кривбасс
|13
|6
|4
|3
|14-11
|22
|6
|Карпаты
|14
|6
|3
|5
|16-17
|21
|7
|ЛНЗ
|14
|5
|3
|6
|15-20
|18
|8
|Рух
|13
|4
|6
|3
|17-9
|18
|9
|Верес
|14
|3
|7
|4
|15-17
|16
|10
|Заря
|14
|5
|1
|8
|14-18
|16
|11
|Ворскла
|15
|4
|4
|7
|14-21
|16
|12
|Колос
|14
|2
|7
|5
|8-11
|13
|13
|Черноморец
|14
|3
|3
|8
|9-17
|12
|14
|Оболонь
|14
|2
|3
|9
|6-27
|9
|15
|Левый Берег
|14
|2
|3
|9
|4-18
|9
|16
|Ингулец
|15
|1
|6
|8
|12-29
|9
Таблица бомбардиров УПЛ 2024/2025
|#
|Игрок
|Команда
|Голы (Пен)
|Матчи
|Среднее
|1
|Артём Бондаренко
|Шахтер
|8 (1)
|13
|0.62
|
1
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
8 (1) 13 0.62
|2
|Георгий Судаков
|Шахтер
|7 (2)
|13
|0.54
|
2
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (2) 13 0.54
|2
|Александр Назаренко
|Полесье
|7 (2)
|13
|0.54
|
2
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (2) 13 0.54
|2
|Владислав Ванат
|Динамо
|7 (1)
|11
|0.64
|
2
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (1) 11 0.64
|2
|Алексей Гуцуляк
|Полесье
|7 (0)
|12
|0.58
|
2
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
7 (0) 12 0.58
|6
|Александр Филиппов
|ФК Александрия
|5 (1)
|13
|0.38
|
6
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 13 0.38
|6
|Александр Зубков
|Шахтер
|5 (0)
|10
|0.50
|
6
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (0) 10 0.50
|6
|Игорь Краснопир
|Рух
|5 (1)
|13
|0.38
|
6
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
5 (1) 13 0.38
|9
|Виталий Буяльский
|Динамо
|4 (1)
|12
|0.33
|
9
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 12 0.33
|9
|Ярослав Карабин
|Рух
|4 (1)
|13
|0.31
|
9
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 13 0.31
|9
|Miguel
|ФК Александрия
|4 (2)
|12
|0.33
|
9
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (2) 12 0.33
|9
|Филипп Будковский
|Заря
|4 (1)
|11
|0.36
|
9
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (1) 11 0.36
|9
|Хуан Альвина
|ФК Александрия
|4 (0)
|13
|0.31
|
9
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 13 0.31
|9
|Амбросий Чачуа
|Карпаты
|4 (0)
|14
|0.29
|
9
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 14 0.29
|9
|Илья Квасница
|Рух
|4 (0)
|13
|0.31
|
9
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 13 0.31
|9
|Николай Шапаренко
|Динамо
|4 (0)
|10
|0.40
|
9
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
4 (0) 10 0.40
|17
|Oleksandr Pyatov
|Ингулец
|3 (0)
|15
|0.20
|
17
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 15 0.20
|17
|Николай Гайдучик
|Верес
|3 (1)
|14
|0.21
|
17
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (1) 14 0.21
|17
|Marko Mrvaljevic
|Верес
|3 (2)
|14
|0.21
|
17
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (2) 14 0.21
|17
|Андрей Ярмоленко
|Динамо
|3 (3)
|9
|0.33
|
17
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (3) 9 0.33
|17
|Самсон Иеде
|Ворскла
|3 (0)
|14
|0.21
|
17
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 14 0.21
|17
|Александр Яцик
|Заря
|3 (0)
|13
|0.23
|
17
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 13 0.23
|17
|Валентин Рубчинский
|Динамо
|3 (0)
|9
|0.33
|
17
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 9 0.33
|17
|Кирилл Ковалец
|ФК Александрия
|3 (0)
|13
|0.23
|
17
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 13 0.23
|17
|Даниил Сикан
|Шахтер
|3 (0)
|10
|0.30
|
17
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 10 0.30
|17
|Александр Караваев
|Динамо
|3 (0)
|7
|0.43
|
17
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 7 0.43
|17
|Егор Твердохлеб
|Кривбасс
|3 (0)
|10
|0.30
|
17
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
3 (0) 10 0.30
|28
|Андерсон Джордан
|Заря
|2 (0)
|14
|0.14
|
28
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 14 0.14
|28
|Дмитрий Клёц
|Верес
|2 (0)
|14
|0.14
|
28
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 14 0.14
|28
|Андрей Цуриков
|Колос
|2 (0)
|13
|0.15
|
28
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 13 0.15
|28
|Петар Мичин
|Заря
|2 (0)
|13
|0.15
|
28
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 13 0.15
|28
|Геннадий Пасич
|ЛНЗ
|2 (0)
|14
|0.14
|
28
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 14 0.14
|28
|Yevgen Pidlepenets
|Карпаты
|2 (0)
|13
|0.15
|
28
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 13 0.15
|28
|Николай Ковталюк
|Ворскла
|2 (0)
|14
|0.14
|
28
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 14 0.14
|28
|Volodymyr Bilotserkovets
|Ингулец
|2 (0)
|14
|0.14
|
28
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 14 0.14
|28
|Мухаррем Яшари
|ЛНЗ
|2 (1)
|14
|0.14
|
28
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 14 0.14
|28
|Eguinaldo
|Шахтер
|2 (0)
|13
|0.15
|
28
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 13 0.15
|28
|Олег Очеретько
|Карпаты
|2 (1)
|12
|0.17
|
28
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (1) 12 0.17
|28
|Ибрахим Кане
|Ворскла
|2 (0)
|15
|0.13
|
28
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 15 0.13
|28
|Артур Шах
|Карпаты
|2 (0)
|14
|0.14
|
28
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 14 0.14
|28
|Илья Путря
|ЛНЗ
|2 (0)
|14
|0.14
|
28
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 14 0.14
|28
|Денис Янаков
|Черноморец
|2 (0)
|13
|0.15
|
28
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 13 0.15
|28
|Максим Задерака
|Кривбасс
|2 (0)
|8
|0.25
|
28
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 8 0.25
|28
|Сергей Мякушко
|Ворскла
|2 (0)
|9
|0.22
|
28
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 9 0.22
|28
|Владимир Бражко
|Динамо
|2 (0)
|10
|0.20
|
28
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 10 0.20
|28
|Бруниньо
|Карпаты
|2 (0)
|8
|0.25
|
28
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 8 0.25
|28
|Олег Слободян
|Оболонь
|2 (0)
|8
|0.25
|
28
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 8 0.25
|28
|Александр Пихалёнок
|Динамо
|2 (0)
|6
|0.33
|
28
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 6 0.33
|28
|Луан Кампуш
|Верес
|2 (0)
|13
|0.15
|
28
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 13 0.15
|28
|Николай Матвиенко
|Шахтер
|2 (0)
|10
|0.20
|
28
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 10 0.20
|28
|Kevin
|Шахтер
|2 (0)
|9
|0.22
|
28
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 9 0.22
|28
|Фрэнсис Момо
|ЛНЗ
|2 (0)
|12
|0.17
|
28
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
|28
|Владимир Виливальд
|Ингулец
|2 (0)
|11
|0.18
|
28
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
|28
|Daniel Sosah
|Кривбасс
|2 (0)
|12
|0.17
|
28
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
|28
|Максим Третьяков
|Колос
|2 (0)
|12
|0.17
|
28
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 12 0.17
|28
|Владислав Шарай
|Верес
|2 (0)
|13
|0.15
|
28
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 13 0.15
|28
|Дмитрий Топалов
|ЛНЗ
|2 (0)
|11
|0.18
|
28
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
2 (0) 11 0.18
|58
|Дмитрий Мишнёв
|ФК Александрия
|1 (0)
|13
|0.08
|
58
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 13 0.08
|58
|Артем Смоляков
|Полесье
|1 (0)
|13
|0.08
|
58
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 13 0.08
|58
|Taras Galas
|Левый Берег
|1 (0)
|13
|0.08
|
58
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 13 0.08
|58
|Руслан Степанюк
|Верес
|1 (0)
|13
|0.08
|
58
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 13 0.08
|58
|Borys Krushynskyi
|Полесье
|1 (0)
|13
|0.08
|
58
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 13 0.08
|58
|Артем Шабанов
|ФК Александрия
|1 (0)
|13
|0.08
|
58
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 13 0.08
|58
|Виталий Холод
|Рух
|1 (0)
|13
|0.08
|
58
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 13 0.08
|58
|Виталий Дахновский
|Верес
|1 (0)
|13
|0.08
|
58
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 13 0.08
|58
|Oleksandr Pshenychnyuk
|Черноморец
|1 (0)
|12
|0.08
|
58
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 12 0.08
|58
|Иван Калюжный
|ФК Александрия
|1 (0)
|13
|0.08
|
58
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 13 0.08
|58
|Taras Mykhavko
|Динамо
|1 (0)
|12
|0.08
|
58
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 12 0.08
|58
|Педриньо
|Шахтер
|1 (0)
|12
|0.08
|
58
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 12 0.08
|58
|Mollo Bessala
|ЛНЗ
|1 (0)
|12
|0.08
|
58
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 12 0.08
|58
|Stanislav Malysh
|Ингулец
|1 (0)
|13
|0.08
|
58
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 13 0.08
|58
|Игорь Горбач
|Заря
|1 (0)
|13
|0.08
|
58
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 13 0.08
|58
|Яков Башич
|Заря
|1 (0)
|13
|0.08
|
58
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 13 0.08
|58
|Артем Челядин
|Ворскла
|1 (0)
|13
|0.08
|
58
|
Голы (Пен) Матчи Среднее
1 (0) 13 0.08
|58
|Богдан Леднев