Первая победа Колоса и очередной погром от Шахтера. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25

В кампании 2024/25 украинской Премьер-лиги принимают участие 16 клубов. Турнир проходит по двухкруговой системе без разделения на подгруппы. Чемпион текущей кампании получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, серебряный призер попадет в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвертая команды начнут свои выступления со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

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В Первую лигу по итогам сезона вылетят 15 и 16 места. В свою очередь, команды, которые займут 13 и 14 позиции, сыграют в плей-офф с 4-й и 3-й командами Первой лиги, соответственно.

7-й тур УПЛ сезона 2024/25



Турнирная таблица УПЛ 2024/2025

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 6 5 1 0 11-3 16 2 ФК Александрия 6 5 1 0 12-5 16 3 Полесье 6 4 2 0 13-4 14 4 Шахтер 6 4 0 2 18-7 12 5 ЛНЗ 7 3 2 2 8-7 11 6 Кривбасс 6 3 2 1 6-5 11 7 Рух 6 3 2 1 13-3 11 8 Ворскла 7 2 3 2 8-10 9 9 Заря 7 3 0 4 6-9 9 10 Карпаты 7 2 2 3 9-11 8 11 Левый Берег 7 2 0 5 4-9 6 12 Черноморец 7 2 0 5 3-8 6 13 Колос 7 1 3 3 5-7 6 14 Верес 7 1 2 4 6-11 5 15 Ингулец 7 0 4 3 5-12 4 16 Оболонь 7 0 2 5 2-18 2

Таблица бомбардиров УПЛ 2024/2025